Marché européen des montures d’armes 2022 Développements récents de l’industrie, analyse SWOT, importance sur l’épidémie de COVID 19, stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs clés du monde et évaluation jusqu’en 2027 disponibles dans le dernier rapport

Le marché des montures d’armes en Europe devrait passer de 207,7 millions de dollars US en 2019 à 364,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,46 % de 2020 à 2027. La Russie s’est avérée un terrain fertile pour plusieurs coopérations industrielles avec les principaux avionneurs. Le pays est l’un des principaux fabricants et exportateurs d’avions de défense. Cependant, en raison d’un ralentissement de l’économie, les dépenses de défense du pays ont diminué d’environ 3,5 % en 2018 pour atteindre environ 61,4 milliards de dollars, ce qui a conduit la Russie à sortir des cinq principaux pays dépensiers pour la première fois depuis 2006. En 2018, selon aux plans de modernisation militaire de la Russie : 2018-2027, le gouvernement russe a dévoilé son plan de modernisation de ses arsenaux militaires. Dans le cadre de cette initiative, les forces aériennes russes visaient à recevoir 160 nouveaux avions et l’armée visait à obtenir 500 nouveaux véhicules blindés et systèmes d’artillerie.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

AEI Systems Ltd.

CRSystems Inc

Société d’ingénierie de moteurs

FN HERSTAL

Produits Troie

Léonard

ISTEC SERVICES LTD

Groupe de systèmes militaires, Inc.

Systèmes TMIL

NOUS Platt

Segments de marché clés

En termes de type de plate-forme, le segment des plates-formes au sol représentait la plus grande part du marché européen des supports d’armes en 2019. En termes de type de support, le segment des types de supports statiques détenait une plus grande part de marché du marché des supports d’armes en 2019

Les rapports couvrent les développements clés du marché des supports d’armes en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

De plus, le rapport comprend l’estimation et l’analyse du marché des supports d’armes aux niveaux européen et régional. L’étude fournit des données historiques ainsi que les caractéristiques des tendances et les prévisions futures de la croissance du marché. En outre, le rapport englobe les moteurs et les contraintes de la croissance du marché des supports d’armes ainsi que son impact sur le développement global du marché. En outre, le rapport fournit une analyse des voies accessibles sur le marché au niveau européen.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des supports d’armes:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des supports d’armes.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des supports d’armes, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

