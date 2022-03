Marché européen des logiciels de pompes funèbres 2020 Tendances en cours avec les acteurs les plus exigeants – CRäKN, LLC, CTV Software Pty Ltd., FrontRunner Professional, Funeraltech, Halcyon

La dernière documentation de recherche intitulée «Europe Funeral Home Software Market» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects du Europe Funeral Home Software 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché européen des logiciels de pompes funèbres pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

L’augmentation du nombre de start-ups et de fournisseurs de services tiers et l’utilisation de nouvelles technologies sont attribuables à la croissance du marché. Selon les besoins des clients, plusieurs start-ups dans les pays en développement proposent des logiciels de gestion funéraire personnalisés et professionnels de bout en bout. Plusieurs marchés inexploités et très peu organisés, comme l’Inde, offrent d’importantes opportunités de croissance aux startups. L’énorme augmentation du nombre de cas confirmés et l’augmentation des décès signalés à travers le monde ont entraîné une demande de solutions logicielles avancées pour les pompes funèbres en raison des restrictions importantes sur les funérailles.

Voici les principaux fabricants de logiciels de pompes funèbres en Europe –

• CRäKN, LLC

• CTV Software Pty Ltd.

• Professionnel FrontRunner

• Technologie funéraire

• Halcyon

• Logiciel Osiris (Directeur de pompes funèbres)

• Informatique SRS

• Lytesoft

• Solutions Aldor

• Continental Computers, Inc.

Le rapport sur le marché européen des logiciels de pompes funèbres offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Marché européen des logiciels de pompes funèbres – par type de déploiement

• Nuage

• Sur site

Marché européen des logiciels de pompes funèbres – par taille d’organisation

• Grandes entreprises

• PME

