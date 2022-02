Aperçu de la croissance du marché des légumes surgelés en Europe en 2021, statistiques mondiales, tendances de l’industrie, stratégies de concurrence, analyse des revenus, acteurs clés, analyse régionale par prévision jusqu’en 2027

Le marché des légumes surgelés en Europe devrait passer de 6 564,94 M$ US en 2019 à 8 868,17 M$ US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,9 % de 2020 à 2027. Le marché européen des légumes surgelés comprend de nombreux acteurs à travers l’écosystème avec une forte fragmentation du marché. Le marché des légumes surgelés a commencé à utiliser des technologies innovantes et avancées pour produire des produits de meilleure qualité. Les fabricants utilisent ces technologies innovantes pour accélérer le processus de production de divers légumes surgelés. Les techniques de réfrigération avancées sont également de plus en plus utilisées par les fabricants sur le marché des légumes surgelés. Bon nombre de ces technologies innovantes sont au stade de développement et nécessitent des capitaux importants. Certaines de ces technologies offrent des économies d’énergie tandis que d’autres offrent des avantages de haute qualité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LÉGUMES SURGELÉS EN EUROPE :

Par type

Pomme de terre

Pois verts

Épinard

Champignons

Maïs

Légumes mélangés

Brocoli

Carotte

Les autres

Par utilisateur final

Service alimentaire

Vente d’aliments au détail

Par pays

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

Segments de marché clés :

En termes de type, le segment des légumes mélangés représentait la plus grande part du marché européen des légumes surgelés en 2019. En termes d’utilisateur final, le segment de la vente au détail de produits alimentaires détenait une plus grande part de marché du marché européen des légumes surgelés en 2019.

The reports cover key developments in the European frozen vegetables market as organic and inorganic growth strategies. Various companies focus on organic growth strategies such as product launches, product endorsements and others such as patents and events. The inorganic growth strategy activities observed in the market were acquisitions, partnerships, and collaborations. These activities have paved the way for the expansion of the business and customer base of market players.

