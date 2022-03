Marché européen des fournitures orthodontiques 2021: croissance de l’industrie, analyse concurrentielle, perspectives d’avenir et prévisions 2028

Le marché européen des fournitures orthodontiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire, de carie dentaire/perte de dents et de douleur à la mâchoire stimule le marché des fournitures orthodontiques.

Demande d’échantillon PDF du marché européen des fournitures orthodontiques https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-orthodontic-supplies-market

L’orthodontie est un type de domaine de la dentisterie impliqué dans la correction des mâchoires et des dents inappropriées pour améliorer la fonction et l’apparence des dents et des mâchoires. Il y a eu de nombreuses avancées technologiques et innovations dans les produits orthodontiques. Avec la prévalence croissante des maladies bucco-dentaires, il y a eu une augmentation de la demande de fournitures orthodontiques. Il est largement utilisé pour les enfants comme pour les adultes.

L’augmentation des revenus disponibles et l’expansion de la classe moyenne dans les pays en développement sont le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, de la sensibilisation accrue aux traitements orthodontiques avancés, de l’augmentation des dépenses de santé en raison de l’augmentation du revenu disponible, de la participation croissante des acteurs du marché, de l’augmentation de la recherche en cours et les progrès technologiques dans les produits orthodontiques et la sensibilisation croissante à la disponibilité des traitements orthodontiques sont les principaux facteurs qui animent le marché des fournitures orthodontiques. De plus, les progrès technologiques croissants dans les machines utilisées pour le traitement et les marchés émergents en Asie-Pacifique et sur le reste du monde créeront de nouvelles opportunités pour le marché des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation des politiques de remboursement défavorables et la couverture d’assurance limitée pour les traitements orthodontiques, l’augmentation des risques et des complications associés aux traitements orthodontiques, l’augmentation du coût des traitements orthodontiques avancés dans certains pays et l’augmentation des appareils dentaires et autres appareils orthodontiques peuvent entraîner une perte d’apparence faciale qui agit comme le facteurs majeurs parmi d’autres qui entraveront la croissance du marché et remettront davantage en cause la croissance de marché des fournitures orthodontiques au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché des fournitures orthodontiques en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des fournitures orthodontiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des fournitures orthodontiques et taille du marché

Le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en fonction de l’utilisateur final, de l’application, du produit et du patient. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Basé sur l’application, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en adultes et adolescents.

Sur la base des produits, le marché des fournitures orthodontiques est segmenté en appareils fixes, appareils amovibles, adhésifs et accessoires. Les appareils orthopédiques fixes ont été subdivisés en brackets, arcs, appareils d’ancrage et ligatures. Les brackets ont été subdivisés en brackets conventionnels, brackets autoligaturants et brackets linguaux. Les arcs ont été subdivisés en arcs en bêta-titane, arcs en nickel-titane et arcs en acier inoxydable. Les appareils d’ancrage ont été subdivisés en bandes et tubes buccaux, et minivis. Les ligatures ont été segmentées en ligatures élastomères et ligatures métalliques.

Le marché des fournitures orthodontiques est également segmenté sur la base du patient en enfants et adolescents et adultes.

Analyse au niveau du pays du marché des fournitures orthodontiques

Le marché des fournitures orthodontiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, utilisateur final, application, produit et patient, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des fournitures orthodontiques sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie, l’Ukraine et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché des fournitures orthodontiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des fournitures orthodontiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des fournitures orthodontiques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des fournitures orthodontiques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-orthodontic-supplies-market

Selon Data Bridge Market Research, le marché des fournitures orthodontiques est en croissance en raison de l’augmentation des revenus des personnes, ce qui entraîne une demande croissante de produits dentaires et de produits orthodontiques. La sensibilisation croissante à la santé et les activités de recherche pour augmenter leur part de marché et leur offre de produits sont un autre facteur qui stimulera la croissance du marché. Le nombre croissant de patients souffrant de malocclusions, de maladies de la mâchoire et de caries dentaires augmentera encore la part du marché des fournitures orthodontiques.

Marché européen des fournitures orthodontiquesL’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des fournitures orthodontiques jusqu’en 2027

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

3M

Envista

Danaher

Henry Schein, Inc.

Dentsply Sirona Inc.

Aligner la technologie, Inc.

ORTHODONTIE AMÉRICAINE

Orthodontie Rocky Mountain

G&H Orthodontie

TP Orthodontique, Inc.

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Technologies dentaires des Grands Lacs

DB Orthodontie

Institut Straumann AG

Produits Ultradent inc.

SimpliClear

TOMY Inc.

3Shape A/S

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-orthodontic-supplies-market

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

Médicament contre l’infection par le virus Ebola : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | Johnson & Johnson Private Limited, GlaxoSmithKline plc, Novavax, GeoVax

Progrès technologiques du marché des capteurs cérébraux sans fil à surveiller dans un avenir proche – Analyse globale de l’industrie 2028

Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 – Analyse mondiale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Dernière étude du marché européen de la maintenance des équipements médicaux sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Taille, part et prévisions du marché de la formation en soins infirmiers 2028 | Segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Part de marché des applications de fitness Croissance, taille, statistiques, opportunités et prévisions de l’industrie dans le monde jusqu’en 2028

Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

https://www.marketwatch.com/press-release/car-t-therapy-treatment-market-trends-drivers-restraints-opportunities-future-prospects-2021-2028-2022-02-11?mod=search_headline

Marché de l’analyse unicellulaire Analyse approfondie du paysage concurrentiel Résumé Facteurs de développement 2028 | Agilent Technologies Inc., Fluxion Biosciences, Laboratoires Bio-Rad Inc., BD

Analyseurs d’haleine Marché 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Analyse topique du marché des médicaments par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Aperçu analytique du marché des solvants de chromatographie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Marché américain des rayons X ambulatoires: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Marché nord-américain de la maintenance des équipements médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, taille, part, tendance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Marché des orthobiologiques en Amérique du Nord 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028 | SeaSpine, NuVasive, Inc, Bioventus., Kuros Biosciences., RTI Surgical

Taille du marché du traitement CADASIL, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028