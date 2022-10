Marché européen des fournitures d’essais cliniques par type, application, canal de distribution, analyse de l’industrie, taille, part, tendances et croissance

Le marché européen des fournitures pour essais cliniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 1 835,70 millions d’ici 2029. Le principal facteur de croissance du marché des fournitures d’essais cliniques est l’augmentation de la demande d’essais cliniques dans le monde, l’augmentation de l’incidence des maladies, les fonds publics pour les investissements en R&D et le développement de nouveaux traitements tels que la médecine personnalisée menant les fournitures d’essais cliniques marché à croître à l’avenir.

Les principaux acteurs de premier plan opérant sur le marché européen des fournitures d’essais cliniques sont Movianto (États-Unis), Sharp (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis), Catalent, Inc (États-Unis), PCI Pharma Services (États-Unis), Almac Group ( Royaume-Uni), PAREXEL International Corporation (États-Unis), Bionical Ltd. (Royaume-Uni), Alium Medical Limited (Royaume-Uni), MYODERM (Royaume-Uni), Clinigen Group plc (Royaume-Uni), Ancillare, LP (États-Unis), SIRO Clinpharm (Inde) MANAGEMENT HOLDINGS, INC. (États-Unis) Biocair (Royaume-Uni) et entre autres.

Dynamique du marché des fournitures d’essais cliniques

Conducteurs

Demande croissante d’essais cliniques dans le monde

La demande croissante d’essais cliniques a été de 82 % dans les seuls pays en développement comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Ces médicaments sont disponibles sur le marché après essai clinique, de sorte que toutes les entreprises effectuent principalement des essais cliniques en fonction du type de médicament ou de dispositif. et donc agir comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché du traitement.

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques

La forte prévalence des maladies chroniques due à l’augmentation rapide de la population et des infections parmi les personnes peut être constatée à l’échelle mondiale. Ces maladies jouent un rôle majeur dans le domaine des essais cliniques pour le développement de médicaments. Le médicament doit passer toute la phase clinique standard pour être disponible avant la consommation humaine. Ainsi, pour traiter ces maladies chroniques chez l’homme, le médicament doit être sûr.

Fonds gouvernementaux dans les investissements en R&D

Les instruments, la main-d’œuvre, la gestion médicale en cas de préjudice pour les chercheurs, l’assurance, le transport, les frais du comité d’éthique, le traitement des données et d’autres consommables entraînent des coûts importants dans les essais cliniques. Les essais cliniques sont l’évaluation des idées de prévention et de traitement des maladies qui renforceront encore la croissance du marché du traitement.

Opportunités

Augmentation des essais de développement de nouveaux médicaments dans les pays émergents

L’essai clinique d’efficacité des médicaments est la clé principale du développement de médicaments pour le traitement des maladies avant leur lancement sur le marché de la consommation humaine. De plus, les nouveaux médicaments doivent respecter les extensions de licence et les normes internationales avant la vente et la distribution. L’augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies et l’augmentation du nombre de patients sont les facteurs qui ont conduit aux tendances émergentes des essais cliniques pour le développement de médicaments dans les pays en développement au cours de la dernière période.

En outre, les gouvernements des marchés émergents (Chine, Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud) réforment les soins de santé publics et accordent un accès plus accessible aux médicaments. Ces deux facteurs travaillant à l’unisson signifient une plus grande liberté pour les développements du marché et une innovation accrue dans la recherche clinique dans les marchés émergents.

Contraintes/Défis

Les effets indésirables d’un médicament sont les effets indésirables ou nocifs qui peuvent survenir après l’administration d’un médicament dans des conditions normales d’utilisation chez l’homme. Les réactions médicamenteuses se manifestent généralement par une jaunisse, une anémie, des éruptions cutanées et entraînent une diminution du nombre de globules blancs, des lésions rénales et des lésions nerveuses qui ont causé une déficience visuelle ou auditive.

Bon nombre des effets indésirables peuvent être constatés à partir d’examens physiques au cours de la phase clinique des tests. Ainsi, le signalement des effets indésirables au cours des essais cliniques est le principal facteur de contrainte majeur pour le marché des fournitures. Malgré des investissements en temps et en coûts élevés pour le développement de produits biologiques et de nouveaux médicaments, on estime que la réduction du temps de procédure et du taux d’approbation des médicaments crée un plus grand défi pour le marché, ce qui peut entraver la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des fournitures pour essais cliniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Développement récent

En février 2022, Thermo Fisher Scientific a annoncé un partenariat avec Medidata pour optimiser la sélection des sites de recherche clinique et accélérer le recrutement des patients dans les essais cliniques. Cela améliore la planification et l’exécution des essais cliniques pour accélérer les essais cliniques dans lesquels des ensembles de données ont été générés à partir de 26 000 essais cliniques et de près de 8 millions de patients dans plus de 140 pays à travers le monde.

L’essai clinique est une étude de recherche qui détermine si une stratégie, un traitement ou un dispositif médical est sûr, efficace et utile pour une utilisation humaine. Ces études aident à trouver quelles approches médicales sont les meilleures pour certaines maladies. Un essai clinique fournit les meilleures données à des fins de prise de décision en matière de soins de santé.

Le but de l’essai clinique est d’étudier des normes scientifiques strictes. Ces normes protègent les patients et aident à produire des résultats d’étude fiables.

Les essais cliniques sont la dernière étape du développement d’un médicament dans un processus de recherche long et minutieux mené par des scientifiques ou des chercheurs pour une maladie particulière, qu’il s’agisse d’un médicament ou d’un dispositif médical. Le processus de développement de médicaments commence souvent dans un laboratoire, où les scientifiques développent et testent d’abord de nouvelles idées liées au traitement de la maladie.

Le rapport sur le marché européen des fournitures d'essais cliniques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits , les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par services (stockage, fabrication, conditionnement et étiquetage), phase clinique (phase III, phase II, phase IV, phase I), utilisations thérapeutiques (oncologie, maladies cardiovasculaires, dermatologie, troubles métaboliques, maladies infectieuses, maladies respiratoires, maladies du système nerveux central et mentales sanguins, troubles sanguins, autres), par utilisateur final (organismes de recherche sous contrat, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques) Pays couverts Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe Acteurs du marché couverts Movianto (États-Unis), Sharp (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis), Catalent, Inc (États-Unis), PCI Pharma Services (États-Unis), Almac Group (Royaume-Uni), PAREXEL International Corporation (États-Unis), Bionical Ltd. (Royaume-Uni), Alium Medical Limited (Royaume-Uni), Myonex (Royaume-Uni), Clinigen Group plc (Royaume-Uni), Ancillare, LP (États-Unis), SIRO Clinpharm (Inde) CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT HOLDINGS, INC. (États-Unis) Biocair (Royaume-Uni) et entre autres.

