Marché européen des équipements de kickboxing 2021: impact de COVID19 sur la croissance de l’industrie, la meilleure fabrication, la taille, l’analyse régionale et les prévisions jusqu’en 2028

Le kickboxing est une forme d’art martial qui implique des coups de poing, des coups de pied et des jeux de jambes. Il offre des avantages pour la santé, tels qu’une réduction de la graisse corporelle, une flexibilité accrue et un cœur renforcé. Le kickboxing améliore l’équilibre et renforce le corps. La boxe implique des coups de poing puissants et répétitifs, et des précautions doivent être prises pour éviter d’endommager les os de la main. Les bandages sont utilisés pour sécuriser l’os de la main et les gants sont utilisés pour protéger les mains des blessures contondantes, ce qui permet aux boxeurs de lancer des coups de poing avec plus de force que s’ils ne les utilisaient pas. Le protège-dents aide à protéger les dents et les gencives contre les blessures et amortit la mâchoire, ce qui réduit les risques de knock-out.

Un rapport d’étude de marché mondial des équipements de kickboxing en Europe offre aux responsables marketing et commerciaux une plate-forme pour obtenir des informations essentielles sur leurs consommateurs afin que les clients existants puissent être conservés et que de nouveaux puissent embarquer. Qu’il s’agisse de rechercher de nouvelles tendances de produits ou d’analyser la concurrence d’un marché existant ou émergent, un excellent document de marché contient les meilleures offres d’études de marché et les informations critiques requises. Avec ce rapport d’activité, les entreprises peuvent encore et encore renforcer leur avantage concurrentiel. Le rapport sur le marché contient des informations d’experts sur les industries, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché mondiaux.

Certaines des meilleures entreprises qui influencent ce marché sont : Everlasting Worldwide, INC., Venum, RDX Inc, Century LLC, Rival Boxing Gear USA, TWINSPECIAL, Budoland, Combat Brands, LLC, Fairtex, Fujian Weizhixing sports goods co.,ltd, Hayabusa Fightwear Inc., PAFFEN SPORT Gmbh & Co. KG, Qingdo Plus Commerce.Ltd., Revgear, SMAI USA, Stedys, entre autres.

Tendances clés du marché des équipements de kickboxing en Europe :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial des équipements de kickboxing en Europe en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché européen des équipements de kickboxing

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial des équipements de kickboxing en Europe.

Rapport détaillé sur le marché des équipements de kickboxing en Europe : public cible

Europe Fabricants d’équipements de kickboxing

Fournisseurs et utilisateurs finaux en aval

Commerçants, distributeurs et revendeurs d’équipements de kickboxing Europe

Associations et organismes de recherche européens de l’industrie des équipements de kickboxing

Chefs de produits, administrateur de l’industrie Europe Kickboxing Equipment, cadres de niveau C des industries

Etudes de marché et cabinets de conseil

Réalise la segmentation globale du marché des EQUIPEMENTS DE KICKBOXING EUROPE :

Par type de produit (Gants, Équipement de protection, Bandages pour les mains, Sacs de frappe, Tampons de boxe, Rubans de sport , Vêtements , Kettle Bell, Autres)

Canal de distribution (Magasins de sport, E-Commerce , Autre)

Par application (individuelle et commerciale)

Analyse au niveau des pays du marché des équipements de kickboxing en Europe

Le marché Europe des équipements de kickboxing est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du produit, du canal de distribution et de l’application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de kickboxing en Europe sont l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie, la Turquie, la France, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. L’Allemagne domine le marché en raison du taux d’adoption élevé du kickboxing et de la portée de sa mise en œuvre.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels ils sont confrontés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗- 𝟭𝟵: –

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 depuis décembre 2019, a eu un effet majeur sur la croissance du marché mondial des équipements de kickboxing en Europe, en raison de l’indisponibilité du travail manuel requis et des règles de voyage strictes dans le monde, qui ont restreint la circulation des matières premières et fini des produits. De plus, la fermeture soudaine des entreprises et les lois sur la distanciation sociale ont également affecté le travail dans le secteur manufacturier, ce qui a à son tour affecté le marché mondial des équipements de kickboxing en Europe.

