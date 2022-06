Marché européen des drogues psychédéliques 2022 – Part de l’industrie, taille, tendances, dynamique, croissance des entreprises, demande, principales entreprises et prévisions pour 2029

Construire un marché européen influent de l’industrie des drogues psychédéliquesrapport, une analyse détaillée du marché a été menée avec les contributions d’experts de l’industrie. En travaillant sur un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, ce rapport d’étude de marché suprême est préparé avec l’équipe d’experts. Il décrit diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent obtenir un savoir-faire complet sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données contenues dans le rapport d’activité crédible Europe Psychedelic Drugs Industry. Les principaux domaines de l’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont examinés avec beaucoup de vigilance et de précision tout au long du rapport.

Analyse et taille du marché

Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (comme la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Le marché européen des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 607,39 USD. millions d’ici 2029 contre 235,71 millions USD en 2021.

Le rapport de recherche sur le marché de l’industrie des drogues psychédéliques en Europe répertorie les principaux concurrents et présente les informations stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie des drogues psychédéliques en Europe. Ce rapport de marché estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Les principaux domaines de ce rapport comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. De plus, comme il est important pour les entreprises d’acquérir une connaissance des demandes, des préférences, des attitudes des consommateurs et de leurs goûts changeants concernant le produit spécifique, ce rapport de marché accorde tout cela. Le rapport marketing de l’industrie des médicaments psychédéliques en Europe répond le mieux aux exigences du client.

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques en Europe

La source

Synthétique

Naturel

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Les autres

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Les autres

Application

Narcolepsie,

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Les autres

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectables

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Concurrence sur le marché européen des drogues psychédéliques par les TOP MANUFACTURERS, avec la production, le prix, les revenus (valeur) et la part de marché de chaque fabricant; les meilleurs joueurs dont :

Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer…..

Nombre de pages du rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Europe : 350

Portée du rapport :

Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché européen des drogues psychédéliques. L’analyse du marché Global Europe Psychedelic Drugs est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques en Europe

Le marché européen des médicaments psychédéliques est segmenté en fonction des maladies dermatologiques, du mode de prescription et de la classification des médicaments, de la voie d’administration, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des maladies dermatologiques, le marché européen des médicaments psychédéliques est segmenté en acné, dermatite, psoriasis, cancer de la peau et autres.

Basé sur le mode de prescription, le marché européen des drogues psychédéliques est segmenté en médicaments sur ordonnance et en médicaments en vente libre.

Sur la base de la classification des médicaments, le marché européen des médicaments psychédéliques est segmenté en corticostéroïdes, astringents, anti-inflammatoires et antiprurigineux, anti-infectieux / antibactériens et antifongiques.

Sur la base de la voie d’administration, le marché européen des médicaments psychédéliques est segmenté en administration topique, orale et parentérale.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le marché européen des drogues psychédéliques est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres cosmétiques.

Ce que vous pouvez attendre de notre rapport :

Marché adressable total [Taille actuelle du marché prévue jusqu’en 2029 avec CAGR]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec une part de marché majeure]

Répartition de la taille du marché par produit / type de service – [ ]

Taille du marché par application/secteurs verticaux/utilisateurs finaux – [ ]

Part de marché et revenus/ventes de 10 à 15 principaux acteurs du marché

Capacité de production des principaux acteurs, le cas échéant

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

Analyse des tendances de prix – Prix moyen dans toutes les régions

Classement par marque des principaux acteurs du marché mondial

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial des drogues psychédéliques en Europe, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Les tendances de développement du marché mondial des drogues psychédéliques en Europe et les canaux de commercialisation sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées. Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial européen des drogues psychédéliques dans le monde, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Rapport de recherche sur le marché mondial des drogues psychédéliques en Europe 2022-2029, par les fabricants, les régions, les types et les applications

Table des matières

1 Couverture de l’étude

2 Résumé exécutif

3 Taille du marché par les fabricants

4 Europe Production de drogues psychédéliques par régions

5 Consommation de drogues psychédéliques en Europe par régions

6 Taille du marché par type

7 Taille du marché par application

8 profils de fabricants

9 Prévisions de production

10 Prévision de consommation

11 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

12 Opportunités et défis du marché, Analyse des facteurs de risques et d’influences

13 principales conclusions de l’étude mondiale sur les drogues psychédéliques en Europe

14 Annexe

