Marché européen des déodorants – Tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de premier ordre sur le marché des déodorants en Europe réalise une étude de marché méthodique et complète qui présente les faits et les chiffres sur tous les sujets liés à l’industrie des déodorants en Europe. Le rapport fournit les valeurs CAGR ainsi que leurs fluctuations pour la période de prévision spécifique. Ce rapport marketing fournit des informations et une analyse du marché pour l’industrie européenne des déodorants, étayées par une analyse SWOT. Le document d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale pour la croissance de l’industrie européenne des déodorants.Paysage concurrentiel en EuropeLe rapport annuel sur les déodorants couvre le profil stratégique des principaux acteurs du marché et analyse de manière approfondie leurs compétences et stratégies de base.

À l’ère de la mondialisation, le monde entier est le marché et les entreprises souhaitent donc adopter ce rapport d’étude de marché sur les déodorants tout compris pour l’Europe. Ce rapport de marché étudie l’industrie européenne des déodorants aux niveaux régional, local et international, couvrant des zones géographiques importantes. Le rapport fournit également une analyse de fond complète de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parent De plus, un rapport sur le marché européen influent des déodorants est présenté en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité dans l’installation de l’utilisateur final et du type d’organisation, et de la disponibilité dans des territoires tels que Formulé Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. -Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché européen des déodorants était évalué à 16,54 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 27,14 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,00 % sur la période de prévision 2022-2029. Préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Avec l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, la demande de produits de soins personnels s’est considérablement développée au fil des ans. De plus, les promotions actives des fabricants sur diverses plateformes de médias sociaux contribueront grandement à l’expansion du marché. En conséquence, le marché devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs du marché des déodorants sont

Unilever (Royaume-Uni)

Procter & Gamble (États-Unis)

Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)

L’Oréal (France)

Beiersdorf (Allemagne)

groupe.loccitane (France)

PRODUITS AVON (Royaume-Uni)

Soins de la peau d’Elsa (États-Unis)

Cosmétiques naturels SPEICK (Allemagne)

Weleda (Suisse)

Laverana GmbH & Co. KG (Allemagne)

Produits EO (États-Unis)

Industriel (Si)

Vanille (États-Unis)

Sebapharma GmbH & Co. KG (Allemagne)

Calvin Klein (États-Unis)

Burberry plc (Grande-Bretagne)

REVLON (États-Unis)

Dior (France)

Giorgio Armani SpA (Italie)

Par régions géographiques : –

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et le reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Index : Marché mondial des déodorants en Europe

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4

Aperçu 5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 en Europe Déodorants sur l’

industrie de la santé 7 Marché des déodorants en Europe, par type de produit

8 Marché des déodorants en Europe, par modalité

9 Marché des déodorants en Europe, par type

10 Marché européen des déodorants, par mode

11 Marché européen des déodorants, par utilisateur final

12 Marché européen des déodorants, par géographie

13 Marché européen des déodorants,

aperçu des activités 14 Analyse SWOT

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçus du marché du marché Déodorant Europe?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs sur le marché européen des déodorants? – Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché déodorant en Europe ? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché européen des déodorants auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché mondial des déodorants européens? Quels sont les principaux facteurs moteurs de l’industrie mondiale des déodorants en Europe ? Qui sont les meilleurs acteurs de l’industrie européenne des déodorants ? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type, application du marché Europe Déodorants? Quels sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix pour le marché européen des déodorants?

