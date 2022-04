Marché européen des batteries UPS, rapports de recherche 2020-2021 Le marché devrait croître à un TCAC sain avec 10,7% Principaux acteurs: CSB Battery Co., Ltd., Eaton Corporation plc, Exide Industries Limited, FIAMM Energy Technology S.p.A.,

Le marché européen des batteries UPS devrait passer de 180,38 millions de dollars US en 2020 à 385,17 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,7 % de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights Europe UPS Battery Market, examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché européen des batteries UPS offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché européen des batteries UPS en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

La numérisation croissante alimentée par des initiatives favorables du gouvernement fera grimper le marché européen des batteries UPS. La consommation croissante d’énergie avec l’augmentation de l’automatisation et de la numérisation exige des onduleurs pour plusieurs opérations commerciales. Les gouvernements de toute l’Europe mettent en œuvre une initiative visant à informatiser et à numériser les bureaux et les départements, pour lesquels un approvisionnement continu en énergie est nécessaire. Les initiatives gouvernementales ont généré une demande massive de matériel de sécurité tels que des caméras de stockage et de télévision en circuit fermé. La sécurité résidentielle est la prochaine destination de croissance dans divers pays. C’est pourquoi la croissance de l’utilisation des systèmes UPS dans les applications résidentielles augmente puisque les propriétaires souhaitent protéger leurs équipements électroniques sensibles contre les pannes de courant.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Europe UPS Battery Market.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen des batteries UPS sont

• CSB Battery Co., Ltd.

• Eaton Corporation plc

• Exide Industries Limited

• FIAMM Energy Technology S.p.A.

• GS Yuasa International Ltd.

• Leoch International Technology Limited Inc.

• Schneider Electric SE

• Groupe Vertiv Corporation

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional des batteries UPS en Europe est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché européen des batteries UPS est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport de recherche sur le marché des batteries UPS en Europe régionale 2028 contient des études de cas approfondies sur les différents pays impliqués dans le marché des batteries UPS en Europe. Le rapport est segmenté en fonction de l’utilisation, le cas échéant, et le rapport offre toutes ces informations pour tous les principaux pays et associations. Il propose une analyse des obstacles techniques, d’autres problèmes et de la rentabilité affectant le marché. Les contenus importants analysés et discutés dans le rapport incluent la taille du marché, la situation opérationnelle et les tendances de développement actuelles et futures du marché, les segments de marché, le développement commercial et les tendances de consommation. De plus, le rapport comprend la liste des principales entreprises/concurrents et leurs données de concurrence qui aident l’utilisateur à déterminer leur position actuelle sur le marché et à prendre des mesures correctives pour maintenir ou augmenter leurs parts.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des batteries UPS en Europe en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des batteries UPS en Europe examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

