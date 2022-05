Marché européen des armes en C 2022: principaux acteurs, analyse et moteurs de croissance d’ici 2028

Le dernier rapport d’étude de marché analyse le marché européen des bras en C demande par différents segments Taille, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029 dans sa base de données, qui décrit une image systématique du marché et fournit une explication approfondie des différents facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. En outre, une analyse complète et une étude approfondie de l’état actuel de l’industrie européenne des armes en C sont également expliquées. Le rapport sert d’expert et d’analyse approfondie des principales tendances commerciales et des perspectives de développement futur du marché, des principaux moteurs et contraintes, des profils des principaux acteurs du marché, du scénario du marché, de la présence régionale et des opportunités de développement, de la segmentation et des prévisions. Fournir aux chefs d’entreprise des informations sur l’Europe C-Arms et comment ils peuvent augmenter leur part de marché.

Le marché des C-Arms devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,4% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 063,56 millions USD d’ici 2027. L’acceptation croissante des procédures mini-invasives est le principal moteur de la croissance du marché. Les C-Arms comprennent les C-Arms Mobiles, les C-Arms Fixes.

Analyse et aperçu du marché :

Les C-Arms augmentent l’acceptation des procédures peu invasives accéléreront la croissance du marché. L’acceptation croissante des procédures peu invasives devrait également stimuler la croissance du marché. Les progrès dans les nouvelles technologies créeront davantage de nouvelles opportunités qui auront un impact sur la croissance du marché des bras C au cours de la période de prévision jusqu’en 2027. Par exemple, en avril, Siemens Healthineers AG a lancé le nouveau produit C-arms mobiles Cios Alpha. Ce nouveau produit développe le système de manipulation qui améliore le flux de travail pendant la chirurgie.

En mars 2018, Villa Sistemi Medicali Spa a lancé une nouvelle application mobile « RAD/AR ». Cette nouvelle application mobile peut être utilisée dans les systèmes de radiologie en environnement réel. Par ce développement, la société étend ses activités sur le marché. Ces stratégies d’investissement et de partenariat améliorent la part de marché de la société avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’arceaux en C grâce à une gamme de modèles élargie.

Entreprises mentionnées sur le marché européen des bras en C:

Assing SpA, BMI Biomedical International Srl, AADCO Medical, Inc., Eurocolumbus Srl, Shimadzu Corporation, ITALRAY, Hologic Inc., Villa Systems Medicali Spa, Canon Inc, EcoRay, INTERMEDICAL Srl, Ecotron. et GE Santé

Portée et taille du marché des bras en C en Europe

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en intensificateurs d’image, écran plat. Les intensificateurs d’image dominent le marché car les intensificateurs d’image permettent d’obtenir des images claires des organes par rapport à un écran plat. Cependant, l’écran plat se développe avec le TCAC le plus élevé en raison du développement numérique de l’intensificateur d’image.

Sur la base du type de modèle, le marché est segmenté en montage au sol, montage au plafond. Le montage au sol domine le marché en raison des options flexibles ainsi que du mouvement programmable rapide. Cependant, le montage au plafond augmente avec le TCAC le plus élevé en raison du fait que le montage au plafond est généralement préféré dans l’imagerie interne des organes.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, chirurgies cardiovasculaires, neurochirurgies, chirurgies gastro-intestinales, urologie, gestion de la douleur, chirurgie générale, autres. Les chirurgies orthopédiques et traumatologiques dominent le marché, augmentant les procédures orthopédiques et traumatologiques qui nécessitaient des bras en C pour l’imagerie interne des organes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées, autres. Le segment des hôpitaux domine le marché car les hôpitaux fournissent des installations de traitement appropriées par rapport aux autres.

Le rapport Europe C-Arms Market fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des concentrateurs d’oxygène portables Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché des armes en C en Europe

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé analytique: Il couvre les tendances de l’industrie en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché des C-Arms en Europe par région et la taille du marché. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation : cette section fournit des détails sur la taille du marché européen des bras en C par produit et par application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

