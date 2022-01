Marché européen des appareils et technologies de photomédecine 2022: analyse SWOT, croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus étudiés dans les dernières recherches

Le marché des dispositifs et technologies de photomédecine en Europe devrait croître de 137,19 millions de dollars US en 2021 pour atteindre 191,86 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2028. La popularité des procédures médicales peu invasives a augmenté ces dernières années, en raison de l’implication de minuscules incisions, d’une récupération plus rapide des patients et d’une moindre gêne causée aux patients. De plus, les procédures de photomédecine offrent des avantages tels que moins de douleur ; moins de traumatismes aux muscles, aux nerfs, aux tissus et aux organes ; moins de saignements et de cicatrices ; et des blessures minimales aux tissus. La prévalence croissante de l’arthrite, du cancer, du diabète et des maladies cardiovasculaires, qui nécessitent des traitements chirurgicaux importants, a stimulé la demande de procédures peu invasives comme les thérapies photomédicales. En conséquence, il existe une énorme demande pour les systèmes de technologie de photomédecine. De plus, les thérapies de photomédecine sont tarifées et permettent de gagner du temps.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Alma Lasers Beurer GmbH Candela Medical Koninklijke Philips N.V. Iridex Corporation Lumenis THOR Photomedicine Ltd biolitec AG Lumibird

Segmentation du marché des dispositifs et technologies de photomédecine en Europe :

Marché européen des dispositifs et technologies de photomédecine – par technologie

Thérapie photodynamique (PDT)

Immuno-PDT (Thérapies photo-immunes)

Photobiomodulation (lumières lasers)

Diagnostic photodynamique

Chirurgie guidée par fluorescence

Autres technologies

Marché européen des dispositifs et technologies de photomédecine – par application

Esthétique et Dermatologie

Marché de l’épilation

Marché du détatouage

Marché du resurfaçage de la peau

Marché des autres applications

Oncologie

Ophtalmologie

Neurologie

Gestion de la douleur

Cicatrisation des plaies

Autres applications

Marché des appareils et technologies de photomédecine en Europe – par pays

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

L’Europe se compose de cinq grands pays, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie. Le marché est également évalué pour le marché Reste de l’Europe. La région occupe la deuxième place pour le marché des traitements esthétiques non invasifs. La croissance du marché est tirée par le nombre croissant de procédures esthétiques parmi la population plus jeune. En outre, les développements dans l’industrie des dispositifs médicaux et le nombre croissant de cliniques esthétiques peuvent offrir des opportunités de croissance vitales pour la croissance du marché.

Le résultat de la pandémie de COVID-19 dans la région européenne a légèrement affecté négativement l’industrie des dispositifs médicaux. Diverses entreprises ont arrêté leurs productions et sont donc incapables de fabriquer pour répondre à la demande croissante. La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif important sur les économies mondiales et européennes de la santé. Les services de santé de la région européenne sont hautement prioritaires pour servir les patients touchés par le COVID-19. Les services de soins de santé de routine sont restés suspendus. Par conséquent, cela a impliqué le traitement médical des dispositifs de photomédecine et sa génération de revenus fiable dans la région. L’Europe connaît depuis longtemps un développement dynamique de la chirurgie plastique, s’adaptant aux différentes cultures, traditions et philosophies chirurgicales et médicales. Ces derniers temps, ces changements ont été encore plus importants et rapides. D’autre part, l’augmentation de l’infection corona a considérablement augmenté et a soulevé la question de la sécurité des traitements esthétiques effectués par les lasers et le micro-aiguilletage.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des appareils et technologies de photomédecine en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des dispositifs et technologies de photomédecine.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des dispositifs et technologies de photomédecine, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

