Marché Européen des Appareils de Stomie 2021 / Analyse de la concurrence par les Principaux Fournisseurs, Facteurs de Croissance, État de développement et Prévisions -2026

Une stomie est une intervention chirurgicale utilisée pour créer une ouverture artificielle (stomie) entre les intestins et la paroi abdominale afin de disperser les déchets (urine et selles). Les procédures de stomie exigent que les patients portent un appareil de stomie ou un système de poche selon le type de stomie, qui est la colostomie, l’iléostomie et l’urostomie. La poche peut être soit les systèmes en deux pièces, soit les systèmes en une pièce. Les poches monoblocs et en deux parties peuvent être soit égouttables, soit fermées, et les systèmes monoblocs et en deux parties peuvent être plats ou convexes. Il existe des systèmes d’irrigation pour les colostomates pour nettoyer les selles directement du côlon via la stomie à l’aide d’un système d’irrigation spécial, contenant un sac d’irrigation et un cathéter ou un tube de connexion, un manchon d’irrigation et un cône de stomie. Le patient peut également utiliser des accessoires pour stomie pour gérer sa stomie et les accessoires comprennent des produits de barrière cutanée / soins / lingettes, de la poudre, de la pâte, des anneaux, des bandes, des déodorants, des nettoyants, des crèmes, de la lubrification, des bouchons pour stomie, des rubans, des détachants adhésifs et des ceintures.

Le marché européen des dispositifs de stomie devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des dispositifs de stomie sont Coloplast Corp., Hollister Incorporated, ConvaTec Group PLC, Salts Healthcare, B. Braun Melsungen AG, 3M, ALCARE Co., Ltd., Flexicare (Group) Limited, Henkel AG & Co. KGaA, Société de fabrication et de développement Marlen, Laboratoires Nu-Hope, Inc., OxMed International GmbH, Smith & Nephew, Groupe Torbot, Inc., Welland Medical Limited entre autres.

En juillet 2019, Wellland Medical Limited a lancé son initiative nouvellement améliorée de réunions de Stomates à WIT (Welland Innovation Team), au Royaume-Uni, dans le but de mieux comprendre l’utilisateur final avec les besoins pour faciliter le développement continu de nouveaux produits. Cela donne plus de sensibilisation aux professionnels de la stomie.

En 2018, la société Marlen Manufacturing & Development au Royaume-Uni gérerait et gérerait à partir du nouveau siège social aux Pays-Bas, en Europe. Ce développement permettrait une livraison plus rapide des produits de soins de stomie et fournirait de meilleurs services à la clientèle.

En janvier 2017, ConvaTec Group PLC a acquis la société néerlandaise EuroTec, qui fabrique et distribue des systèmes et accessoires pour stomie en une ou deux pièces à travers divers canaux de distribution aux Pays-Bas et en Belgique. L’acquisition aidera l’entreprise à renforcer considérablement ses activités de soins de stomie au Benelux et en France.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique]

Aperçu du marché: Le rapport commence par cette section où un aperçu du produit et un contenu clé sur les segments de produits et d’applications du marché mondial de l’analyse du sport sont fournis.

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie d’entreprise de l’entreprise

Concurrence par entreprise: Nous analysons ici la concurrence du marché européen des appareils de stomie, par prix de l’entreprise, chiffre d’affaires, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part de marché des principales entreprises.

Résultats de la recherche et conclusion: L’une des dernières sections du rapport où les conclusions et les constatations des analystes sont fournies.

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des sites et filiales clés de la société

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

