Marché européen des aliments pour volailles 2022 Développements récents de l’industrie, analyse SWOT, importance de l’épidémie de COVID 19, stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs clés du monde et évaluation jusqu’en 2027 disponibles dans le dernier rapport

Le marché des aliments pour volaille en Europe devrait passer de 26 168,26 millions de dollars US en 2021 à 31 874,91 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 2,9 % de 2021 à 2028.

Le secteur de la volaille enregistre une hausse continue dans toute la région. Une augmentation de la production de volaille est principalement attribuée à la demande croissante de viande de volaille et d’œufs. La volaille est considérée comme l’une des sources de protéines les plus rentables grâce à laquelle la demande de produits à base de volaille, tels que les œufs et la viande, continue d’augmenter. Il y a une augmentation de la consommation de poulet chez les personnes qui sont plus préoccupées par leur santé. L’augmentation de la population jeune devrait entraîner une augmentation de la production et de la consommation de volaille avec leurs habitudes de consommation modernes. Selon la FAO, la viande de volaille représentait environ 39 % de la production mondiale de viande en 2019. La production mondiale d’œufs a bondi de 150 % au cours des trois dernières décennies. L’augmentation de la production de volaille a entraîné une augmentation de l’utilisation de produits d’alimentation de volaille de qualité. Pour la croissance, la production et la santé de la volaille, il est essentiel de fournir une nutrition adéquate. La consommation d’aliments est une condition essentielle pour que les troupeaux atteignent leur plein potentiel de développement et de productivité. En raison des facteurs susmentionnés, la demande d’aliments pour volaille a considérablement augmenté, signalant une augmentation du marché européen des aliments pour volaille.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

ADM Alltech. Cargill, Incorporated. Charoen Pokphand Foods PCL De Heus Animal Nutrition. ForFarmers Kent Corporation SHV Holdings

Segmentation du marché des aliments pour volaille en Europe :

Marché européen des aliments pour volaille – par type de volaille

Poulets de chair

Couches

Dindes

Autres

Marché européen des aliments pour volaille – par forme

Pellets

S’émiette

En purée

Autres

Marché européen des aliments pour volaille – par catégorie

Bio

Conventionnel

Marché européen des aliments pour volaille – par pays

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Russie

Le reste de l’Europe

L’imposition de restrictions liées au COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des aliments pour volaille en Europe. Selon la Fédération européenne des fabricants d’aliments composés (FEFAC), la production d’aliments pour volaille de l’UE a chuté de 2,7 % en 2020, car la pandémie de COVID-19 a affecté la demande des consommateurs pour les produits d’origine animale. De plus, les foyers de grippe aviaire dans plusieurs régions d’Europe ont ajouté des difficultés au secteur de la volaille. Cependant, la viande de poulet a commencé à gagner la préférence des consommateurs avec la facilité des restrictions en réponse à l’amélioration de la situation de la pandémie en cours. Cela devrait entraîner progressivement la croissance de la consommation et de la production de viande de poulet dans les années à venir, ce qui offrirait par la suite des opportunités de croissance pour le marché des aliments pour volaille au cours de la période de prévision.

Les rapports couvrent les développements clés du marché Aliments pour volaille en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

