Marché européen de l’emballage à chaud avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2028

L’emballage de remplissage à chaud convient à l’emballage de boissons non gazeuses , d’ eau et de boissons non alcoolisées et offre une durée de conservation approximative de 6 à 12 mois, selon les couches barrières utilisées. Le styrène a été distillé pour la première fois à partir d’un sapin baumier en 1831, mais les premiers produits étaient facilement cassants. L’Allemagne a affiné le processus en 1933 et dans les années 1950, la mousse était disponible dans le monde entier. Cependant, la fabrication du verre a commencé en 7000 comme une émanation de la poterie. Il a d’abord été industrialisé en Egypte 1500 avant JC. Fabriqués à partir de matériaux de base qui étaient abondants, tous les ingrédients étaient fournis fondus ensemble et moulés à chaud. Depuis cette première découverte, le processus de mélange et les ingrédients ont très peu changé, mais les techniques de moulage ont considérablement progressé.

Un rapport d’étude de marché mondial de l’ emballage à chaud en Europe offre aux responsables marketing et commerciaux une plate-forme pour obtenir des informations critiques sur leurs consommateurs afin que les clients existants puissent être conservés et que de nouveaux puissent embarquer. Qu’il s’agisse de rechercher de nouvelles tendances de produits ou d’analyser la concurrence d’un marché existant ou émergent, un excellent document de marché contient les meilleures offres d’études de marché et les informations critiques requises. Avec ce rapport d’activité, les entreprises peuvent encore et encore renforcer leur avantage concurrentiel. Le rapport sur le marché contient des informations d’experts sur les industries, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché mondiaux.

Certaines des principales entreprises qui influencent ce marché sont : United States Plastic Corporation, Berry Global Inc., Imperial Packaging, DS Smith, Samkin Industries, Smurfit Kappa, RESILUX NV, SAMYANG PACKAGING CORPORATION, MJS Packaging, Gualapack SpA, E-proPLAST GmbH, LOG Plastic Products Company Ltd., Klöckner Pentaplast, Kaufman Container, Pipeline Packaging, Amcor plc, Graham Packaging Company, SMYPC et Borealis AG, entre autres, des acteurs nationaux.

En avril 2019, Amcor Plc a lancé un nouvel emballage recyclable pour réduire l’empreinte carbone d’un emballage jusqu’à 64 %. Ce lancement de produit a permis à l’entreprise d’élargir son portefeuille de produits et d’augmenter ses ventes.

Tendances clés du marché des emballages de remplissage à chaud en Europe :

– Le rapport identifie, détermine et prévoit les segments du marché mondial de l’emballage à chaud en Europe en fonction de leur type, sous-type, technologie utilisée, applications, utilisateurs finaux et régions.

– Industry to Industry détient la plus grande part du marché européen de l’emballage à chaud

– Il examine les micro-marchés en fonction de leurs tendances de croissance, de leurs modèles de développement, de leurs perspectives d’avenir et de leur contribution au marché global.

– La demande régionale/géographique devrait stimuler la croissance

– Adoption croissante des segments de marché dans cette croissance

– Amérique du Nord, l’Europe devrait connaître un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision

– Il étudie les développements concurrentiels tels que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions (M&A), les activités de recherche et développement (R&D), les développements de produits et les expansions sur le marché mondial de l’emballage à chaud en Europe.

Rapport détaillé sur le marché des emballages de remplissage à chaud en Europe : public cible

Fabricants d’emballages de remplissage à chaud en Europe

Fournisseurs et utilisateurs finaux en aval

Négociants, distributeurs et revendeurs de l’emballage à chaud Europe

Associations et organismes de recherche européens de l’industrie de l’emballage de remplissage à chaud

Chefs de produits, administrateur de l’industrie de l’emballage à chaud en Europe, cadres de niveau C des industries

Etudes de marché et cabinets de conseil

Conduit la segmentation globale du marché de l’EMBALLAGE À CHAUD EN EUROPE :

Par type de produit (bouteilles, pots, récipients, sachets, canettes, bouchons, fermetures et autres), type de matériau (polyéthylène téréphtalate (PET), verre , polypropylène et autres), couche d’emballage (primaire, secondaire et tertiaire), capacité (Jusqu’à 12 oz, 13 oz à 32 oz, 33 oz à 64 oz, au-dessus de 64 oz, 13 oz à 32 oz), type de machine (manuelle et automatique), utilisateur final (sauces, tartinades, jus de fruits, jus de légumes , confitures, mayonnaise, eau aromatisée, boissons prêtes à boire, soupes, produits laitiers, nectars et autres), canal de distribution (hors ligne et en ligne),

Régions couvertes par le rapport sur le marché de l’emballage à chaud en Europe 2021 :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗- 𝟭𝟵: –

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 depuis décembre 2019, a eu un effet majeur sur la croissance du marché mondial de l’emballage de remplissage à chaud en Europe, en raison de l’indisponibilité du travail manuel requis et des règles de voyage strictes dans le monde, qui ont restreint la circulation des matières premières et produits finis. De plus, la fermeture soudaine d’entreprises et les lois sur la distanciation sociale ont également affecté le travail dans le secteur manufacturier, ce qui a à son tour affecté le marché mondial de l’emballage à chaud en Europe.

