Marché européen de l’avoine 2022: croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus examinés dans la nouvelle analyse

Le marché européen de l’avoine en Europe devrait passer de 3 633,78 millions de dollars américains en 2021 à 4 496,77 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,1 % de 2021 à 2028. L’évolution des préférences des consommateurs a toujours été un facteur important pour influencer l’industrie agroalimentaire. Les changements continus dans les préférences des consommateurs poussent les fabricants de produits alimentaires à introduire des produits diététiques sans produits laitiers, sans gluten, biologiques et végétaliens qui répondent aux besoins alimentaires de divers consommateurs. La tendance à la hausse des produits alimentaires sans gluten et biologiques, en particulier dans les pays occidentaux, stimule considérablement la croissance du marché européen de l’avoine. Avec l’augmentation des maladies cardiaques, du diabète et de l’obésité, les gens du monde entier se préoccupent davantage de leur santé et de leur forme physique, offrant à l’avoine biologique et sans gluten une croissance prometteuse.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Blue Lake mIling Glanbia Plc Lantmannen Richardson InternationalLimited

Segmentation du marché de l’avoine en Europe :

Par processus

Roulé

Acier -Coupe

Par catégorie

Bio

Conventionnel

Par nature

Sans gluten

Conventionnel

Par formulaire

Flocons

Farine

Autres

Par demande

Nourriture et boissons,

L’alimentation animale,

Soins personnels,

Autres

L’avoine est une céréale largement consommée sous forme de flocons, de flocons d’avoine et de gruaux dans diverses industries d’application. L’avoine ( Avena sativa ) est riche en plusieurs composants de fibres alimentaires, tels que les arabinoxylanes à liaison mixte (1 → 3), (1 → 4) -β-D-glucane et la cellulose. L’avoine est composée de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres alimentaires et de glucides. Ils sont également riches en antioxydants, qui aident à protéger le corps contre les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. La prise de conscience croissante des nombreux avantages de la consommation d’avoine incite les fabricants à incorporer l’avoine dans diverses utilisations, notamment les aliments et les boissons, les aliments pour animaux, les cosmétiques et autres.

La croissance du marché européen de l’avoine est alimentée par des déterminants tels que le large champ d’application de l’avoine et les bienfaits pour la santé associés à la consommation d’avoine. Le marché devrait devenir lucratif au cours des prochaines années en raison de la demande croissante d’avoine sans gluten et biologique, ainsi que de sa demande croissante dans l’industrie des soins personnels. Cependant, la disponibilité de substituts à l’avoine entrave la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 devrait entraîner une perte économique importante en Asie-Pacifique. Les conséquences et l’impact peuvent être encore pires, et ils dépendent totalement de la propagation du virus. Les économies asiatiques ont été durement touchées par la pandémie. Actuellement, l’Inde a enregistré le plus grand nombre de cas et l’émergence de nouvelles vagues de COVID-19 en Inde, en Thaïlande et dans d’autres économies asiatiques a prolongé l’effet des pandémies sur les industries alimentaires et des boissons. La pandémie de COVID-19 en cours devrait provoquer d’énormes perturbations dans la croissance de diverses industries de l’Asie-Pacifique.

