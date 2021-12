Marché européen de l’assurance pour téléphones portables 2021 | Analyse d’impact de Covid-19 et rapport sur les prévisions de l’industrie jusqu’en 2027 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., ASSURANT, INC., ASURION, LLC, Blackberry Limited

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché de l’assurance des téléphones portables en Europe » est une analyse récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’assurance des téléphones portables en Europe 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande , et la diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché européen de l’assurance des téléphones portables pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les dommages technologiques sont l’un des problèmes vitaux rencontrés par les téléphones haut de gamme en raison d’un dysfonctionnement du logiciel ou du matériel. De plus, les dommages physiques et le vol ou la perte de smartphones sont également courants à l’époque actuelle. De plus, les smartphones coûteux enferment le propriétaire dans des contrats financiers à long terme et, en raison de ce facteur, le propriétaire passe rarement à un autre téléphone en cas de dommages. Cela met en évidence les compagnies d’assurance mobiles qui offrent aux propriétaires de smartphones différents types de solutions d’assurance pour téléphones mobiles.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché européen de l’assurance pour téléphones portables | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01611

Voici les principaux fabricants européens d’assurance pour téléphones portables –

• GROUPE INTERNATIONAL AMÉRICAIN, INC.

• ASSURANT, INC.

• ASURION, LLC

• Blackberry limité

• AT&T Inc.

• Protection des appareils Brightstar, LLC

• Pier Insurance Managed Services Ltd.

• Groupe Vodafone plc

• Trois Irlande (Hutchison) Limited

• Trōv, Inc.

Le rapport Europe Mobile Phone Insurance propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Le marché de l’assurance téléphone mobile a été segmenté comme suit :

Marché de l’assurance pour téléphones portables – par type de téléphone

• Nouveau téléphone

• Remis à neuf

Marché de l’assurance pour téléphones portables – par couverture

• Dommages physiques

• Dommages électroniques

• Protection contre le virus

• Protection anti-vol

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01611

Les principaux points sont étiquetés en détail et sont traités dans ce rapport sur le marché européen de l’assurance des téléphones portables: –

Profils des joueurs/fournisseurs d’assurance pour téléphones portables en Europe et données de vente : entreprise, informations de base sur l’entreprise, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécifications avec ventes, revenus, prix et marge brute, aperçu de l’activité principale/de l’activité.

Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

Outils analytiques: le rapport sur le marché européen de l’assurance téléphone mobile comprend les données étudiées et pondérées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché européen de l’assurance téléphone mobile au moyen de plusieurs outils analytiques.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/