Marché européen de l’adalimumab: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions

Le marché européen de l’adalimumab devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 10 337,79 millions USD. d’ici 2029 contre 3 485,94 millions USD en 2021.

L’adalimumab fait partie des anticorps monoclonaux utilisés pour traiter certaines maladies auto-immunes impliquant la polyarthrite rhumatoïde, les maladies de Crohn, entre autres. L’adalimumab est un médicament anti-TNF indiqué pour le traitement des symptômes inflammatoires. Le produit biologique de l’adalimumab est Humira et divers médicaments biosimilaires d’Humira sont également disponibles, notamment Exemptia, Hyrimoz, Cyltezo et Hulio. L’adalimumab agit en se liant au facteur TNF alpha, ce qui réduit les risques de réponse inflammatoire aux maladies auto-immunes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’adalimumab sont AbbVie Inc. Sandoz International GmbH, Amgen Inc., Mylan NV (filiale de Viatris), Biogen, Celltrion Healthcare Co., Ltd., Fresenius Kabi SwissBioSim GmbH, Alvotech, Biocad, Coherus BioSciences, Shanghai Henlius Biotech, Inc., Synermore Biologics, Prestige BioPharma Ltd., Janssen Global Services, LLC, entre autres.

Dynamique du marché de l’adalimumab

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde

La prévalence de la polyarthrite rhumatoïde augmente dans le monde entier et il a été rapporté qu’à l’échelle mondiale, l’incidence annuelle de la polyarthrite rhumatoïde est de près de 3 cas pour 10 000 habitants. La polyarthrite rhumatoïde entraîne le développement de symptômes inflammatoires qui peuvent être traités par plusieurs thérapies médicamenteuses impliquant des thérapies biologiques entre autres. L’une des thérapies biologiques les plus innovantes découvertes pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde comprend l’adalimumab, un anticorps monoclonal qui cible les cellules immunitaires et ralentit le recrutement des cellules immunitaires, ce qui entraîne une diminution de l’inflammation au site cible. L’augmentation continue de la polyarthrite rhumatoïde dans le monde et dans la région européenne a gravement affecté la vie des personnes atteintes et, par conséquent, la maladie impose également un lourd fardeau aux professionnels de la santé.

Augmentation de la population gériatrique

La population gériatrique vit de plus en plus longtemps avec plusieurs types de maladies chroniques. Cela a été signalé que le rythme du vieillissement de la population est trop élevé et se développe à un rythme spectaculaire. On dit que l’état de la polyarthrite rhumatoïde est associé à une augmentation de la population âgée. Selon une étude, environ 703 millions de personnes avaient plus de 65 ans ou plus en 2019. L’Amérique du Nord et l’Europe comptaient plus de 200 millions de personnes âgées. L’étude a également suggéré que la population a déjà été observée comme étant beaucoup plus âgée et augmentant lentement d’environ 48 %. La population adulte souffrant de polyarthrite rhumatoïde est en augmentation et dépend largement du traitement par l’adalimumab. Cela signifie donc que l’augmentation de la population gériatrique agit comme moteur de la croissance du marché.

Augmentation du nombre d’organismes de recherche sous contrat (CRO)

Les organisations de recherche sous contrat apportent leur soutien aux essais cliniques et aux autres activités de recherche menées sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Contract Research Organization (CRO) aide les industries biotechnologiques et pharmaceutiques pour le processus de développement de médicaments et pour réduire le coût global des essais cliniques. Comme divers adalimumab font l’objet d’essais cliniques intensifs afin de répondre aux demandes non satisfaites des patients souffrant de maladies inflammatoires, le nombre croissant d’organismes de recherche sous contrat stimule la croissance du marché. Il y a une augmentation du nombre d’organismes de recherche sous contrat, ce qui a simplifié le processus d’élaboration des médicaments à base d’adalimumab et réduit le temps nécessaire au développement des médicaments.

Opportunités

Initiatives stratégiques des acteurs du marché

La demande d’adalimumab a augmenté dans la région ainsi qu’à l’échelle mondiale, en raison de la croissance de l’augmentation de diverses maladies chroniques et de l’augmentation de la population gériatrique. Ces facteurs favorables qui augmentent le besoin de médicaments et pour répondre à la demande du marché, les acteurs du marché mineurs et majeurs utilisent diverses stratégies

En outre, l’augmentation des dépenses de santé du gouvernement dans la région fournira une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché de l’adalimumab au cours de la période de prévision 2022-2029.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé associé aux médicaments et certains effets secondaires observés après l’utilisation de médicaments peuvent entraver la croissance du marché. De plus, des règles et réglementations strictes mettront davantage le marché au défi au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché de l’adalimumab fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’arthrite, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché de l’adalimumab

Le COVID-19 n’a pas beaucoup affecté la croissance du marché. Comme il y a une augmentation de la prévalence de diverses maladies dans la région telles que la polyarthrite rhumatoïde, les maladies de Crohn et, entre autres, une augmentation du développement de divers médicaments sur le marché. Par conséquent, le besoin de médicaments à base d’adalimumab continue également d’augmenter pendant la période COVID-19.

Développement récent

En octobre 2018, Sandoz, une division de Novartis et le pionnier et leader mondial des biosimilaires, a annoncé aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son biosimilaire, HyrimozTM (adalimumab-adaz). La FDA a accordé l’approbation pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR), de l’arthrite juvénile idiopathique (JIA) chez les patients de quatre ans et plus, de l’arthrite psoriasique (PsA), de la spondylarthrite ankylosante (SA), de la maladie de Crohn (MC) chez l’adulte, de la colite ulcéreuse (CU) et le psoriasis en plaques (Ps).

Portée du marché de l’adalimumab en Europe

Le marché européen de l’adalimumab est segmenté en indication, type, dosage, type de médicament, type de population, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Indication

La polyarthrite rhumatoïde

Arthrite idiopathique juvénile

Arthrite psoriasique

Spondylarthrite ankylosante

La maladie de Crohn

Hidrosadénite

Rectocolite hémorragique

Psoriasis chronique en plaques

Intermédiaire non infectieux

Les autres

Sur la base de l’indication, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, arthrite juvénile idiopathique, rhumatisme psoriasique, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn, hidradénite suppurée, colite ulcéreuse, psoriasis en plaques chronique, intermédiaire non infectieux et autres.

Taper

Produits biologiques

Biosimilaires

Sur la base du type, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en produits biologiques et biosimilaires.

Force posologique

20MG/0.4MLG

40MG/0.8MLG

Les autres

Sur la base de la force de dosage, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en 20MG/0,4MLG, 40MG/0,8MLG et autres.

Type de médicament

Humira

Amgevita

Imraldi

Hyrimoz

Yuflyma

Hulio

Idacio

Sur la base du type de médicament, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en Humira, Amgevita, Imraldi, Hyrimoz, Yuflyma, Hulio et Idacio.

Type de population

Enfants

Adultes

Sur la base du type de population, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en enfants et adultes.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soin à domicile

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché européen de l’adalimumab est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché de l’adalimumab

Le marché de l’adalimumab est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, indication, type, dosage, type de médicament, type de population, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Le marché européen de l’adalimumab est en outre segmenté dans les pays suivants : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Belgique, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne et reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché de l’adalimumab en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation de la prévalence de diverses maladies chroniques et la recherche et le développement dans le développement de médicaments dans la région allemande améliorent encore cette croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

