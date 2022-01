Marché européen de la pathologie anatomique 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché européen de la pathologie anatomique devrait atteindre 2 095,39 millions de dollars US d’ici 2028 contre 1 351,47 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028. La croissance du marché est attribuée à des facteurs moteurs clés tels que la prévalence croissante du cancer et d’autres maladies et l’attention croissante portée aux médicaments personnalisés. Cependant, le manque de professionnels qualifiés et la mise en œuvre de réglementations gouvernementales strictes entravent la croissance du marché.

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. Danaher Hologic, Inc. Agilent Technologies, Inc. BioGenex Diapath S.p.A. Bio SB MERCK KGaA

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PATHOLOGIE ANATOMIQUE EN EUROPE:

Par produits et services

Prestations de service

Consommables

Instruments

Par demande

Diagnostic de la maladie

Découverte et développement de médicaments

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires de recherche

Laboratoires de diagnostic

Autres

Les médicaments personnalisés sont principalement conçus en tenant compte des profils génétiques des individus pour guider les décisions prises en matière de prévention, de diagnostic et de traitement d’une maladie. Ils offrent aux fabricants de dispositifs médicaux et de médicaments la possibilité de développer des agents destinés aux groupes de patients qui ne répondent pas aux médicaments comme prévu ou qui ne répondent pas comme prévu aux pratiques de soins de santé traditionnelles. Il existe de nombreuses preuves indiquant qu’une partie importante de la variabilité de la réponse aux médicaments dépend de facteurs génétiquement contrôlés, par exemple l’âge, la nutrition, l’exposition environnementale et l’état de santé. La génomique joue un rôle important dans l’émergence de médicaments personnalisés, car la connaissance du profil génétique d’un patient aiderait les médecins à choisir un médicament approprié. Les médicaments personnalisés sont utiles pour améliorer les soins de santé en permettant à chaque patient de recevoir des diagnostics plus précoces, des évaluations des risques et des traitements optimaux. Les pathologistes jouent un rôle important dans le développement et la mise en œuvre de tests moléculaires et génomiques dans la pratique. Les médicaments personnalisés sont utilisés dans le traitement de maladies telles que le cancer du sein et les maladies cardiovasculaires.

Les médicaments anticancéreux personnalisés présentent des effets secondaires moins nombreux et moins graves que les autres types de traitement car ils sont conçus pour une action plus spécifique. De plus, avec les progrès continus de la recherche et des études cliniques, les médicaments personnalisés sont susceptibles d’atteindre un potentiel encore plus grand pour améliorer la qualité des soins aux patients. Ainsi, l’attention croissante portée aux médicaments personnalisés stimule la croissance du marché de l’anatomopathologie. En outre, le nombre croissant d’essais cliniques pour les médicaments anticancéreux devrait alimenter la croissance du marché européen de l’anatomopathologie dans les années à venir.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de la pathologie anatomique en Europe:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen de la pathologie anatomique.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen de la pathologie anatomique, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

