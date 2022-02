Marché européen de la pathologie anatomique 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché européen de la pathologie anatomique devrait atteindre 2 095,39 millions de dollars US d’ici 2028 contre 1 351,47 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028. La croissance du marché est attribuée à des facteurs moteurs clés tels que la prévalence croissante du cancer et d’autres maladies et l’attention croissante portée aux médicaments personnalisés. Cependant, le manque de professionnels qualifiés et la mise en œuvre de réglementations gouvernementales strictes entravent la croissance du marché.

La pathologie anatomique est une partie importante de l’étude et du traitement des maladies. L’anatomopathologie est un vaste domaine qui comprend la pathologie des personnes décédées, la pathologie chirurgicale, la cytopathologie, la neuropathologie et la pathologie ophtalmique. La pathologie anatomique est généralement réalisée dans les laboratoires médicaux des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE

Danaher

Hologic, Inc.

Agilent Technologies, Inc.

BioGenex

Diapath S.p.A.

BioSB

MERCK KGaA

BD

Société de portefeuille PHC

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PATHOLOGIE ANATOMIQUE EN EUROPE:

Par produits et services

Prestations de service

Consommables

Instruments

Par application

Diagnostic de la maladie

Découverte et développement de médicaments

Les autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Laboratoires de recherche

Laboratoires de diagnostic

Les autres

Par pays

Allemagne

Russie

La France

Italie

Royaume-Uni

Le reste de l’Europe

L’Europe est confrontée à l’impact massif de l’épidémie de COVID-19 en raison de la croissance exponentielle du nombre de patients infectés par le COVID-19 dans la région. La pandémie aggrave les pressions sur la main-d’œuvre dans les pays européens. L’impact de la pandémie sur les patients atteints de cancer est élevé en termes d’anxiété, de peur et de détresse psychologique. De plus, la fourniture de kits de diagnostic et de tests est retardée en raison de l’augmentation du temps de quarantaine et de l’arrêt de toutes les opérations commerciales. Il y a eu une diminution du nombre de patients cherchant de l’aide pour leurs symptômes, y compris une baisse significative des références des soins primaires, ce qui a entraîné des retards importants dans le diagnostic et un important arriéré de cas. De plus, un rapport récent de Cancer Research UK, tout en estimant le coût de la croissance de la main-d’œuvre du NHS en oncologie en Angleterre d’ici 2029, montre que le nombre d’histopathologistes devrait diminuer de 2 % supplémentaires par rapport au déficit existant d’ici 2029. Cependant, le La Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) encourage les oncologues médicaux à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les autorités sanitaires pour maintenir des services de cancérologie de haute qualité dans les cliniques et les hôpitaux.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

