Marché européen de la logistique et du transport des drones 2021: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché de la logistique et du transport des drones en Europe devrait passer de 7,54 millions de dollars US en 2018 à 510,87 millions de dollars US d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 61,0 % entre 2019 et 2027.

La croissance du marché du commerce électronique alimente des changements spectaculaires dans l’entrepôt, ce qui renforce encore la croissance du marché de la logistique et du transport par drone. De ce fait, l’ensemble du marché du commerce électronique gagne en popularité. Cependant, le temps nécessaire pour livrer les marchandises et les colis était plus long au début, avec l’émergence de technologies avancées et d’options de livraison de colis plus rapides, telles que les drones, qui permettent aux acteurs de l’industrie du commerce électronique de simplifier le processus de livraison et dans un délai beaucoup plus court. Dans le scénario actuel du marché de la logistique et du transport des drones, les drones sont principalement déployés par des entreprises de commerce électronique et plusieurs gouvernements et organisations privées pour livrer des biens urgents, des médicaments et des biens d’intervention d’urgence. Plusieurs réglementations gouvernementales ont restreint l’utilisation des drones à des fins de livraison commerciale au cours des premières années, cependant, les modifications de ces réglementations aident les acteurs de l’industrie du commerce électronique ainsi que plusieurs sociétés de livraison de colis à utiliser le service.

Obtenir un exemple de copie@ : https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00003327

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

1. Technologie logistique Cheetah

2. Drone Delivery Canada Corp.

3. Flytrex

4. Coquin

5. Hardis Groupe, SAS

6. Robotique Infinium

7. PINC Applications Corp.

8. Volocoptère

9. Groupe Workhorse Inc.

10. Tyrolienne

La France devrait dominer le marché de la logistique et du transport des drones dans la région Europe au cours de la période de prévision. La France observe une croissance importante de la commercialisation, entraînant une énorme demande de drones dans le pays. L’adoption du drone en France est actuellement largement concurrentielle où tous les grands acteurs y compris s’affrontent afin de gagner la confiance du client. Par exemple, en France, La Poste, un service postal national, a testé les robots pendant des mois. En plus de cela, la startup britannique BIZZBY Sky, La Poste, Google, Amazon et DHL étudient et testent des drones pour la livraison de colis. Le pays a connu une énorme demande de drones parmi divers fabricants de drones, en particulier dans le but d’utiliser des drones pour livrer les colis. Ces drones sont utilisés exclusivement pour des utilisateurs commerciaux et militaires en Italie. Ce facteur a un impact positif sur la croissance du marché de la logistique et du transport des drones en Italie au cours de la période de prévision. Le chiffre ci-dessous met en évidence la part des revenus de l’Allemagne sur le marché européen de la logistique et du transport des drones au cours de la période de prévision :

EUROPE DRONE LOGISTICS & TRANSPORT – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Par type

Drones de fret

Drones passagers

Drones ambulanciers

Par utilisateur final

Militaire

Commercial

Par pays

La France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Le reste de l’Europe

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la logistique et du transport des drones à partir d’une évaluation plus approfondie de la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Europe, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de la logistique et du transport des drones dans ces régions.

Achetez une copie du rapport d’étude de marché Europe Drone Logistics & Transportation @: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00003327

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen de la logistique et du transport par drone:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen de la logistique et du transport des drones.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen de la logistique et du transport des drones, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/

More about transportation