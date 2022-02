Marché européen de la gestion des flux de patients 2022: développement futur, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus discutés dans un nouveau rapport d’étude de marché

Le marché européen de la gestion des flux de patients devrait atteindre 502,7 millions de dollars américains en 2025 contre 107,2 millions de dollars américains en 2017. Le marché devrait croître avec un TCAC de 21,8 % de 2017 à 2025.

La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que les progrès technologiques pour améliorer le flux de patients en Europe, et la pénurie de personnel de santé en Europe est susceptible de développer le marché de la gestion du flux de patients au cours de la période de prévision. Considérant que le déficit croissant de compétences en TIC en Europe est susceptible d’avoir un impact sur la croissance du marché de la gestion des flux de patients au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

McKesson Corporation Care Logistics Epic Systems Corporation Intelligent In Sites Aptean Cerner Corporation Teletracking Technologies, Inc. Central Logic Allscripts Healthcare Solutions, Inc. Sonitor Technologies

Les hôpitaux du NHS en Europe adoptent des technologies innovantes telles que les systèmes numériques de gestion des lits pour gérer efficacement le flux des patients. L’Institute for Healthcare Improvement a collaboré avec plus de 60 hôpitaux au Royaume-Uni et aux États-Unis pour évaluer les facteurs qui influencent le flux régulier et opportun des patients dans les services hospitaliers et pour améliorer et mettre en œuvre des approches de gestion du flux de patients.

La solution de gestion du flux des patients améliore l’utilisation du personnel de santé et des ressources, ce qui aide à résoudre le problème du flux des patients et améliore les décisions hospitalières en utilisant des données complètes en temps réel disponibles pour la direction de l’hôpital. Les solutions de gestion des flux de patients réduisent le coût des établissements de santé en réduisant le coût de la main-d’œuvre.

Selon Statista, au Royaume-Uni, en 2018, en cas d’accident ou d’urgence, le patient passerait en moyenne 64 minutes à attendre avant le début du traitement. Cela conduit à des services moins conviviaux pour les patients par les organisations de soins de santé. Ainsi, la productivité et la satisfaction des patients sont affectées. Ainsi, de nombreux hôpitaux au Royaume-Uni, dont Royal Free London, Bart’s et University College London Hospitals, ont adopté des solutions de gestion des flux de patients qui possèdent une expertise en matière de flux de patients, de service client et répondent aux principales préoccupations auxquelles sont confrontés de nombreux OPD. Ainsi, en raison de ces facteurs, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

