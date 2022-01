Marché Essais, inspection et certification (TIC) pour la construction et les infrastructures 2022-2030: acteurs clés, part, taille, taux de croissance et prévisions

Rapport d’étude de marché sur le marché mondial Essais, inspection et certification (TIC) pour la construction et les infrastructures et présente les opportunités de croissance et les tendances du marché au cours d’une période de prévision entre 2022 et 2030 pour un aperçu bénéfique de ces indicateurs de marché. En prenant 2021 comme référence et 2030 comme année de projection, le rapport fournit des revenus de Essais, inspection et certification (TIC) pour la construction et les infrastructures pour la période 2022-2030. En outre, le taux de croissance annuel composite (TCAC) au cours de la période de prévision est décrit dans l’étude.

Une approche de recherche unique a été employée pour effectuer une étude complète de l’expansion du marché mondial Essais, inspection et certification (TIC) pour la construction et les infrastructures et tirer des conclusions sur les possibilités de croissance future des industries. Cette méthodologie est un mélange de recherche primaire et secondaire qui aide les analystes à fournir leurs résultats de manière fiable et précise.

Leaders de l’industrie présentés :

Intertek Group

Underwriters Laboratories

TUV Rheinland Group

TUV SUD Group

Bureau Veritas

DEKRA

Zhejiang Ruibang Construction Engineering

DNV GL Group

ALS Global

SAI Global

ASTM International

Lloyd’s Register Group

MISTRAS

Applus Services