Marché émergent des dispositifs et plateformes de santé mentale Part 2022 Impact COVID-19 et perspectives régionales 2030

La taille du marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents devrait passer de 2 568,6 millions USD en 2021 à 18 717,5 millions USD d’ ici 2030 , à un TCAC de 24,6 % de 2022 à 2030 .La santé mentale est un « état de bien-être dans lequel une personne réalise ses capacités, peut faire face au stress normal de la vie, peut travailler de manière productive et contribuer à sa communauté ». Les troubles de santé mentale sont l’une des principales préoccupations à travers le monde. Selon Our World In Data, un projet caritatif Global Change Data Lab basé au Royaume-Uni, les troubles de santé mentale ont touché environ un milliard de personnes entre 1990 et 2017 dans le monde. En outre, le milliard de patients peut être divisé en 503,55 millions de femmes et 467,26 millions d’hommes, ce qui prouve que les troubles mentaux sont plus fréquents chez les femmes.

L’adoption croissante de solutions numériques de santé mentale dans les économies émergentes telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents. Par exemple, selon une étude menée par le NCBI, intitulée « Telemental Health in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review », en 2018, la vidéoconférence était le mode de téléconsultation le plus courant dans les pays à faible et moyen revenu. L’adoption généralisée de la visioconférence reflète également le développement des pays en termes de connectivité Internet et d’exposition aux technologies de pointe. D’autres moyens de téléconsultations comprenaient le chat et l’entretien téléphonique.

En outre, selon une autre étude menée par le NCBI, intitulée « Recherche sur la santé mentale dans les pays à revenu intermédiaire inférieur d’Afrique et d’Asie pendant la pandémie de COVID-19 : un examen de la portée », en 2020, la télépsychiatrie était l’un des bien- méthodes connues pour assurer le bien-être mental des populations des pays émergents. Par conséquent, le taux d’adoption croissant des solutions numériques de santé mentale dans les pays émergents propulserait la montée en puissance des start-ups locales, propulsant davantage la croissance du marché mondial.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents

Le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents a connu une croissance importante en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Les facteurs moteurs de la croissance comprenaient une adoption accrue des plateformes de santé mentale par les utilisateurs, une réglementation et un remboursement favorables pour les consultations de télésanté, et l’inclusion de la santé mentale par les employeurs dans les programmes d’aide aux employés (PAE).

La pandémie de COVID-19 a nui au bien-être mental de la population mondiale, y compris des enfants et des adolescents. Par exemple, selon une étude menée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), intitulée « Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle un impact sur la santé mentale des enfants et des adolescents ? », en 2020, les enfants à diverses phases de développement ont indiqué des taux élevés de la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique (SSPT) pendant la pandémie. De plus, le risque de troubles de santé mentale a augmenté dans les pays où les taux de mortalité liés au COVID-19 sont élevés. Par exemple, selon une étude menée par JAMA Network, intitulée « Troubles de santé mentale liés aux décès liés au COVID-19 », en 2020, l’une des principales préoccupations post-pandémiques est l’augmentation prévue des taux d’incidence du SSPT, prolongée trouble du deuil,

En juillet 2020, Quartet Health s’est associé à Centene Corporation pour étendre les services de télépsychiatrie de Quartet Health à l’échelle nationale. De plus, en mai 2020, Learn to Live, Inc. a rendu son centre de bien-être COVID-19 accessible au public sans frais supplémentaires.

Dynamique du marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents

Moteurs : demande croissante de téléconsultations à la suite de la pandémie de COVID-19

La demande de plateformes de télésanté a connu une augmentation sans précédent pendant la pandémie de COVID-19. Les mesures de confinement telles que le confinement mondial et la distanciation sociale ont nui aux visites d’hospitalisation qui ont propulsé l’adoption de plateformes de télésanté pour le diagnostic, le traitement préliminaire et le suivi des patients.

Par la suite, pour assurer le bien-être mental des individus, la télésanté a été considérée comme un modèle approprié de prestation de soins. La disponibilité des médecins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le soutien de la communauté en ligne et l’accessibilité constante par le biais de modalités textuelles, vidéo et audio ont propulsé l’adoption des plateformes de télésanté. De plus, la figure suivante représente la demande de consultations en télépsychiatrie qui devrait augmenter pendant le scénario post-COVID-19. Comme représenté, les symptômes signalés ont atteint un pic en 2021 à 41,10 % contre 11 % dans le scénario pré-COVID-19.

Contraintes : Manque de Données Scientifiques Validées Cliniquement

L’un des principaux obstacles à l’adoption de plateformes de santé mentale dans les établissements cliniques est le manque de données scientifiques cliniquement validées. Par exemple, selon une étude menée par NCBI, intitulée « Smartphones in Mental Health: A Critical Review of Background Issues, Current Status, and Future Concerns », en 2020, l’absence de réglementation pour les applications mobiles de santé mentale ou de réglementations minimales pose un risque d’ambiguïté entre le médecin et la plate-forme mobile de diagnostic. En outre, les inexactitudes de mesure dans les appareils portables telles que la surestimation, la sous-estimation, la forte variabilité et l’absence de référence avec les normes de référence de l’industrie entraînent également des résultats incorrects. Ces limitations des applications mobiles de santé mentale et des dispositifs intégrés à la technologie entravent la prestation globale des patients et la surveillance à distance.

Opportunités : Développement d’Appareils Portables de Santé Mentale

L’une des opportunités pour les entreprises entrant sur le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents est le développement de dispositifs de santé mentale portables. La demande pour de tels dispositifs devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison du nombre limité de psychiatres, de la prévalence croissante des troubles de santé mentale et de l’attention croissante portée à la surveillance à distance des patients en santé mentale. Par ailleurs, le développement des dispositifs portables de santé mentale peut également être étendu au pré-dépistage et au diagnostic précoce des patients, limitant ainsi les visites et par conséquent les dépenses de santé.

Des sociétés telles que Flow Neuroscience AB (Suède) et Ybrain, INC (Corée du Sud) opèrent déjà dans ce segment. Les entreprises ont développé des appareils portables de thérapie de santé mentale que le patient peut utiliser directement sans l’intervention d’un psychiatre et offrent une thérapie pour le traitement de la dépression.

Portée des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents

L’étude classe le marché émergent des dispositifs et plateformes de santé mentale en fonction du type de produit, de l’application, de la thérapie et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Plateformes

Dispositifs

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Stress

Anxiété

Une dépression

Trouble bipolaire

Schizophrénie

Autres

Par Perspectives thérapeutiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

Électrothérapie

Autres

Par perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Les patients

Fournisseurs

Employeurs

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des plates-formes devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents est segmenté en dispositifs et plateformes. En 2021, le segment des plateformes représentait la plus grande part de marché. Le segment des plates-formes du marché comprend les applications mobiles, les plates-formes de télésanté, les thérapies numériques, les solutions centrées sur les fournisseurs et les solutions centrées sur les employés utilisées pour le diagnostic, la surveillance et le traitement de la santé mentale. Les solutions peuvent être utilisées directement par les consommateurs ou par une organisation pour améliorer le bien-être mental des individus.

Cependant, l’un des inconvénients des plateformes est le manque de données cliniquement validées sur l’efficacité des solutions en santé mentale. Par exemple, selon une étude menée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) intitulée « Effectiveness of Use Mental Health Mobile Apps as Digital Antidepressants for Reducing Anxiety and Depression: Protocol for a Multiple Baseline Across-Individuals Design », en 2020, la base de preuves pour les applications en santé mentale est très faible. En outre, une autre étude menée par le NCBI, intitulée « The Digital Psychiatrist : In Search of Evidence-Based Apps for Anxiety and Depression », en 2019, a mis l’accent sur l’inclusion de cliniciens et de chercheurs dans le processus de développement d’applications de santé mentale pour garantir la preuve scientifique de leur efficacité.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 29,9 % sur le marché mondial des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents au cours de la période de prévision . Le Japon est le premier contributeur de la région Asie-Pacifique. Le pays détenait une part de 25,89 % en 2021. De plus, l’Inde devrait détenir une part de 15,45 % du marché émergent des dispositifs et plateformes de santé mentale en Asie-Pacifique d’ici la fin de 2030.

Les principaux facteurs moteurs du marché japonais des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents comprennent un paysage de remboursement favorable, une attention croissante portée à l’écosystème de la santé numérique et le lancement de dispositifs médicaux technologiquement avancés grâce à des partenariats. En outre, une main-d’œuvre limitée en santé mentale dans le pays propulse également l’adoption d’appareils et de plateformes émergents en santé mentale. Les principaux facteurs moteurs du marché japonais des dispositifs et plateformes de santé mentale émergents comprennent un paysage de remboursement favorable, une attention croissante portée à l’écosystème de la santé numérique et le lancement de dispositifs médicaux technologiquement avancés grâce à des partenariats. En outre, la présence d’une main-d’œuvre limitée en santé mentale dans le pays propulse également l’adoption de dispositifs et de plateformes émergents en santé mentale.

Principaux acteurs du marché

Le marché émergent des dispositifs et plateformes de santé mentale est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Electromedical Products International, Inc., AbleTo, Inc., Flow Neuroscience AB, Ginger. , Happify Health, Lyra Health, Inc., Monsenso A/S, Neuronetics, Headspace Inc., Pear Therapeutics, Inc., Quartet Health, Talkspace, Teladoc Health, Inc., Woebot Health, Psious et Ybrain, Inc . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .