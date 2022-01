Marché e-Pharma Recherche approfondie, analyse de l’industrie avec les facteurs déterminants de l’industrie et prévisions 2022-2029

Le rapport de recherche supérieur réalise une étude de marché méthodique et complète qui met en avant les faits et les chiffres liés à tout sujet concernant l’industrie. De plus, ce rapport de recherche commerciale met en évidence de nombreux secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. Avec l’analyse concurrentielle des principaux acteurs du marché, le rapport aide les entreprises à prendre de meilleures mesures pour améliorer leurs produits et leurs ventes.

Le marché mondial de l’e-Pharma devrait passer de sa valeur initiale estimée de 33,71 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 101,69 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 14,80 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la demande de médicaments dans ces populations.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-e-pharma-market&pm

Principaux concurrents du marché :

Boehringer Ingelheim International GmbH, AbbVie Inc., Aurobindo Pharma, Pfizer Inc., Walmart Inc., Walgreen Co., Express Scripts Holding Company, The Kroger Co., L Rowland sont peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de l’e-pharma. & Co, DocMorris, Giant Eagle, Inc., OptumRx, Inc., CVS Health, Merck & Co., Inc., Thermo Fisher Scientific.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la e-Pharma est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché de e-Pharma pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial de l’e-Pharma par type (gestionnaire de prestations pharmaceutiques, pharmacie Internet légitime, pharmacie Internet illégale ou contraire à l’éthique), application (hôpitaux, usage personnel, recherche gouvernementale), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de l’e-pharmacie

Le marché E-Pharma est un moyen de transaction entre les sociétés pharmaceutiques et les pharmacies. Le marché de l’e-pharma est l’une des innovations récentes qui est apparue comme le moyen le plus pratique de commander des médicaments. De manière générale, il existe 3 types d’e-pharmacie sur le marché qui sont : l’e-pharmacie organisée, l’e-pharmacie non organisée et le commerce international illégal via l’e-pharmacie. L’e-Pharmacie est bénéfique pour les gens ordinaires à bien des égards en fournissant : la commodité du consommateur, l’accès du consommateur, l’éducation du consommateur, les enregistrements de données, l’authenticité des médicaments.

Facteurs de marché

L’augmentation de la population vieillissante est le moteur de la croissance de ce marché

La prévalence croissante des ordonnances électroniques est un autre facteur qui stimule la croissance du marché.

Contraintes du marché

Le nombre croissant de pharmacies en ligne illégales freine la croissance de ce marché

La disponibilité de faux médicaments en ligne est un autre facteur qui freine la croissance du marché

Saisissez votre rapport avec une réduction impressionnante de 30 % ! Cliquez ici s’il vous plait@

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-e-pharma-market&pm

Segmentation : marché mondial de l’e-pharmacie

Par type Gestionnaire des prestations pharmaceutiques Pharmacie Internet légitime Pharmacie Internet illégale ou contraire à l’éthique

Par demande Hôpitaux Usage personnel Recherche gouvernementale



Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Giant Eagle Inc. a annoncé son acquisition avec Ricker Oil Company Inc. L’essentiel de l’acquisition est d’étendre les marques GetGo et Ricker de Giant Eagle sur le marché de l’Indiana et de fournir aux clients de nouveaux produits et services.

En février 2016, Wal-Mart Stores, Inc. a annoncé l’accord McKesson Corporation pour la distribution de médicaments génériques. L’objectif principal de l’accord est d’étendre leurs activités dans le monde entier et McKesson distribuera tous les produits pharmaceutiques de Walmart.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la e-Pharma sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com