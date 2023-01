Marché du yaourt sans produits laitiers en Europe – Prix, demande à venir, principaux acteurs clés, aperçu du secteur et taille

Analyse du marché et aperçu du marché européen du yaourt sans produits laitiers

Data Bridge Market Research analyse le marché mondial des yaourts non laitiers pour prévoir un TCAC de 6,99 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, l’augmentation continue de la population mondiale, la sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments de haute qualité, sains et nutritifs, la demande croissante d’aliments protéiques non laitiers et l’augmentation de la consommation personnelle contribuent à la croissance de l’industrie non laitière. marché du yaourt L’un des principaux facteurs contribuant à ce phénomène est le revenu disponible des grandes entreprises.

Ce rapport sur le marché européen des yaourts non laitiers met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie, couvrant les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes. Ce rapport d’étude de marché est une source inestimable d’informations pour les entreprises afin d’obtenir une vue complète des tendances actuelles du marché, des besoins et des préférences des consommateurs, des conditions du marché, des opportunités et de l’état du marché. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la préparation de ce rapport d’étude de marché. Comme ça,





D’après le nom lui-même, il est clair que le yogourt sans produits laitiers est un yogourt sans produits laitiers ou à base de plantes qui est consommé en raison de sa valeur nutritionnelle. Le yogourt à base de plantes fournit aux consommateurs une teneur élevée en protéines et en calcium et renforce l’immunité.

La prise de conscience croissante des bienfaits du yaourt pour la santé et l’acceptation croissante des produits biologiques et à base de plantes sont des facteurs majeurs de croissance du marché. La population croissante d’intolérants au lactose, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et la préférence croissante des consommateurs pour un régime végétalien sont d’autres facteurs majeurs agissant comme moteurs de croissance du marché. L’accent mis sur les progrès technologiques dans les machines de transformation des aliments et l’accent mis sur la fabrication nationale stimuleront davantage la croissance de la valeur marchande.

Couverture du marché du yaourt végétal et du marché européen

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des yaourts non laitiers sont Oatly AB, Kite Hill, The Luz Almond Company Pty.Ltd., Hain Celestial Group, Halsa Foods, Nush Foods, Almond Yogurt, Nulac Foods, Nudie, Yoso, Yoplait. . États-Unis, Grupo Granarolo, Vitasoy, Daiya Foods Inc. et Green Valley Organics.

Le marché du yaourt sans produits laitiers est segmenté en fonction du type, de la saveur, de l’utilisateur final, de la catégorie, du type d’emballage et du canal de distribution. La croissance dans tous les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les écarts entre les applications clés et les marchés cibles.

Selon le type, le marché du yaourt sans produits laitiers est segmenté en amande, noix de cajou, chanvre, noix de coco, soja, avoine, riz et autres.

Sur la base de la saveur, le marché du yogourt sans produits laitiers est segmenté en original/nature, fraise, myrtille, mangue, framboise et pêche.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du yogourt sans produits laitiers est segmenté dans les segments des ménages et de la restauration.

Sur la base de la catégorie, le marché du yogourt sans produits laitiers est segmenté en yogourt ordinaire et yogourt biologique.

En fonction du type d’emballage, le marché du yaourt sans produits laitiers est segmenté en magasin et hors magasin. Les magasins en magasin sont subdivisés en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du yaourt sans produits laitiers est segmenté en supermarché/hypermarché, vente au détail et épicerie, et marché en ligne.

Il analyse le marché du yaourt sans produits laitiers et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type, saveur, utilisateur final, catégorie, type d’emballage et canal de distribution, comme décrit ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du yaourt sans produits laitiers sont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché du yaourt sans produits laitiers au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison du principal acteur du marché en Allemagne.

Objectifs de l’enquête :

Étudier et analyser la taille du marché mondial du yaourt sans produits laitiers en Europe en fonction des régions / pays clés, des types de produits et des applications, des données historiques de 2013 à 2017 et des prévisions jusqu’en 2026.

* Comprendre la structure du marché mondial des yaourts non laitiers en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial Yaourt non laitier en Europe pour définir, décrire et analyser leur valeur, leur part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les années à venir. .

Analyser le marché européen des yaourts sans produits laitiers en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché global.

Partagez des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché européen des yaourts non laitiers (potentiels de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la taille des sous-marchés du marché européen du yaourt laitier, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analysez les développements concurrentiels tels que les expansions, les contrats, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Établir des profils stratégiques d’acteurs clés et analyser en profondeur les stratégies de croissance.

Certaines questions importantes auxquelles le rapport sur le marché européen des yaourts sans produits laitiers tente de répondre de manière exhaustive sont:

Quel est le public cible du marché mondial du yaourt sans produits laitiers, en particulier en Europe dans l’industrie ?

Comment ce rapport aide-t-il les acteurs du marché à développer des stratégies efficaces ?

Laquelle des applications de ce produit ou service aura un impact sur les contours du marché du yaourt sans produits laitiers en Europe dans un avenir proche ?

Comment le Covid-19 pourrait-il faire des ravages dans les chaînes d’approvisionnement industrielles ?

Quels facteurs de marché pourraient favoriser les acteurs du marché ?

Qu’est-ce qui empêche l’industrie d’élargir son marché?

Quel segment de produit ou de service peut s’avérer le plus rentable du marché ?

Quels développements récents du marché peuvent avoir un impact sur le marché mondial du yaourt sans produits laitiers en Europe ?

Comment pensez-vous que les avancées technologiques affecteront le marché dans un avenir proche ?

Quels facteurs macro et micro sont en jeu dans chaque région de marché ?

Comment la concurrence sur le marché est-elle susceptible d’affecter les décisions des acteurs du marché ?

Découvrez quel est l’impact du COVID-19 sur le marché mondial du yaourt sans produits laitiers en Europe et comment les entreprises peuvent réagir, gérer et atténuer les risques.

