Marché du yaourt par régions, type et application avec prévisions d’analyse des ventes et des revenus jusqu’en 2029

Lors de la préparation de ce rapport d’étude de marché approfondi et professionnel sur le yaourt , nous nous sommes concentrés sur les besoins du client. Obtenez des informations précieuses sur le marché avec de nouvelles technologies, des outils de pointe et des programmes d’innovation pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Le rapport comprend des estimations des conditions récentes du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements de produits futurs nécessaires. Les niveaux mondial, régional et régional sont pris en compte dans le rapport sur le marché Yaourt de haute qualité pour acquérir des connaissances sur la situation actuelle et à venir du marché et le rapport fournit des informations commerciales sur un large éventail de marchés.

En plus d’une analyse concurrentielle complète, le rapport sur le marché du yaourt crédible comprend également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section des principaux fabricants. Plusieurs concurrents majeurs sont pris en compte dans ce rapport pour un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant le marché. En outre, le rapport de marché couvre une étude complète des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité totale et de la production. Par conséquent, les données du rapport Yaourt Market limitent non seulement le risque d’ambiguïté, mais aident également à prendre la bonne décision tout en protégeant la réputation de l’entreprise et de ses produits.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial du yaourt

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché du yaourt est évalué à 107,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 162,04 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,30 % sur la période prévue 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse détaillée d’experts, une analyse des importations et des exportations et une analyse des prix. . , analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement du consommateur.

Portée du rapport et segmentation du marché

Rapport sur les métriques Détail période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unité de quantité Chiffre d’affaires en milliards, volume en unités, prix en dollars Segments de marché couverts Type (aromatisé, non aromatisé), format (yogourt ordinaire, yogourt grec, yogourt emballé, yogourt glacé, yogourt à boire, autre), teneur en matières grasses (ordinaire, faible en gras, sans gras), matériel d’emballage (bouteille de plastique, tetra pak , autres), Canaux de distribution (vente directe/gros, détail) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie en Amérique du Nord , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA ), Brésil, Argentine et Afrique du Sud Le reste de l’Amérique, qui fait partie de l’Amérique du Sud les acteurs du marché cible chrome. Hansen Holding A/S (Danemark), Yakult Honsha Co., Ltd (Japon), Nestlé (Suisse), DuPont (États-Unis), MORINAGA & CO., LTD (Japon), BioGaia AB (Suède), Protexin (Royaume-Uni), Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni), DANONE (France), Yakult USA Inc. (États-Unis), Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis), UAS Laboratories (États-Unis), Goerlich Pharma GmbH (Allemagne), SANZYME BIOLOGICS PVT. Ltd (Inde), DSM (Pays-Bas), NutraScience Labs (États-Unis), Kerry Group plc (Irlande), Lallemand Inc. (Canada), Lonza (Suisse), Winclove Probiotics (Pays-Bas), Probi (Suède) Possibilité Expansion du marché de la distribution par région

Demande croissante de yaourt dans les pays en développement en raison de l’augmentation du revenu disponible et d’une sensibilisation accrue à la santé

Offre une variété de saveurs de yogourt biologiques et à base de plantes.

Marché du yaourt et couverture du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du yaourt sont Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills Inc., YILI.COM INC., Müller UK & Ireland, Nestlé, Les données sur les parts de marché de Brownes Foods pour les entreprises nationales et étrangères telles que Operations Pty Ltd., Parmalat SPA, SODIAAL, Yakult, Yoplait USA INC et China Mengniu Dairy Co., Ltd sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique ( APAC). , Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Couverture du marché mondial du yaourt

Le marché du yaourt est segmenté en fonction du type, du format, de la teneur en matières grasses, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

écrit

assaisonnement

insipide

former

yaourt traditionnel

yaourt grec

mettre du yaourt

Yaourt glacé

boisson au yaourt

Autre

Teneur en matières grasses

Régulier

faible en gras

sans gras

balle

bouteille en plastique

pack tétra

Autre

canal de distribution

Directement du producteur/grossiste

ventes au détail

Portée de ce rapport :

Le rapport fournit une analyse complète du marché mondial du yaourt, fournissant les rendements les plus proches pour le marché global et les sous-segments dans différents secteurs verticaux et régions.

Ce rapport aide les parties prenantes à surveiller le marché du yaourt et fournit des informations sur les principaux moteurs du marché, les contraintes, les défis et les opportunités.

Ce rapport aidera les parties prenantes à obtenir plus d’informations pour mieux comprendre leurs concurrents et mieux se positionner dans l’entreprise. La section Paysage concurrentiel comprend les écosystèmes concurrents, le développement de nouveaux produits, les contrats et les acquisitions.

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quelles sont les principales marques d’eye-liner sur le marché du yaourt ?

Quelles sont les stratégies clés que les joueurs espèrent adopter dans les années à venir ?

Quelles sont les tendances de ce marché du yaourt ?

Comment le paysage concurrentiel changera-t-il à l’avenir ?

Quels sont les enjeux du marché du yaourt ?

Quelles sont les opportunités de marché et aperçu du marché du marché yaourt?

Quels sont les principaux moteurs et défis du marché mondial Yaourt ?

Comment le marché mondial du yaourt est-il segmenté par type de produit ?

Quel sera le taux de croissance du marché mondial Yaourt en 2022 au cours de la période de prévision 2022-2028?

Quelle sera la taille du marché au cours de cette période projetée?

Sur quelles opportunités les propriétaires d’entreprise peuvent-ils compter pour générer plus de bénéfices et rester compétitifs pendant la période de prévision ?

Secteurs/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Avez-vous une vision neutre de la performance du marché mondial du yaourt ?

