Marché du Wi-Fi en tant que service portée et aperçu, TCAC, volume et valeur 2021-2027

Astute Analytica publie un nouveau rapport sur le marché mondial du Wi-Fi As A Service. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs sont pris en compte, y compris les données démographiques, les cycles économiques et les conditions microéconomiques qui se rapportent spécifiquement à l’étude de marché. En outre, l’étude du marché mondial du Wi-Fi As A Service illustre une analyse approfondie de l’état de l’entreprise, qui définit des moyens innovants pour la croissance de l’entreprise, des facteurs monétaires tels que la valeur de production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché mondial du Wi-Fi As A Service croît à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20% au cours de la période de prévision de 2021-2027.

L’économie numérique a une influence sur la révolution du monde et le bien-être sociétal des citoyens ordinaires. Elle a un impact sur tout, de l’allocation des ressources à la distribution des revenus et à la croissance économique. L’adoption de l’Internet des objets est le moteur de la croissance significative du marché. En outre, le rapport estime que dans 5 à 10 ans, les dernières technologies telles que la robotique, l’IA et la réalité augmentée devraient représenter environ 27 % des dépenses informatiques sur le marché du Wi-Fi as a service. Le besoin des consommateurs d’accéder à tout moment et en tout lieu aux contenus et aux produits alimente la croissance du marché. Près de 7 milliards d’abonnés mobiles et 3 milliards d’utilisateurs d’Internet rendent le marché du Wi-Fi As A Service lucratif pour les vendeurs.

En dépit de l’augmentation progressive des salaires, qui sont passés de 66 dollars américains par heure en 2005 à 71,8 dollars américains par heure en 2015, l’économie américaine est restée en tête de l’économie mondiale. Les investissements antérieurs dans les systèmes d’exploitation mobiles et les infrastructures Internet ont également aidé la Chine et l’Inde à bénéficier d’investissements structurels antérieurs dans les secteurs informatiques.

Analyse régionale

Après être sortis de la crise monétaire, les États-Unis ont produit une croissance économique lente et régulière au sein et au-delà des technologies de l’information (TI). Les données du Bureau of Economic Analysis montrent que le PIB des États-Unis a augmenté de 2,5 % entre 2010 et 2018.

Analyse d’impact du COVID-19

L’épidémie de COVID-19 avait affaibli les dépenses informatiques en 2020. En raison de l’épidémie de COVID-19, le marché du matériel traditionnel a été fortement touché. Cependant, les logiciels traditionnels contribuent immensément à la productivité et sont les bénéficiaires des dépenses informatiques. Le cloud computing et le matériel mobile constituent de nouveaux supports pour le déploiement des derniers outils et applications logiciels.

Principaux concurrents

Les principales entreprises présentes sur le marché mondial du Wi-Fi as a service sont les suivantes : Adtran Inc :

Adtran Inc, Aerohive Networks, Inc, BigAir Group Limited, Cisco Systems, Inc, Fujitsu Limited, iPass Inc, Mojo Networks, Inc, Rogers Communications Inc, Ruckus Wireless, Inc, Singapore Telecommunications Limited, Telstra Corporation Limited, ViaSat Inc et Zebra Technologies Corporation, entre autres.

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial du Wi-Fi As A Service se concentre sur les composants, la taille de l’organisation, l’industrie verticale et la région.

Par solution :

– Points d’accès

– Contrôleurs WLAN

Par service :

– Services professionnels

– Services gérés

Par emplacement :

– Intérieur

– Extérieur

Par taille d’organisation :

– Petites et moyennes entreprises

– Grandes entreprises

Par application :

– BFSI

– Informatique et télécommunications

– Industrie manufacturière

– Vente au détail et biens de consommation

– Soins de santé et sciences de la vie

– Gouvernement et secteur public

– Transport et logistique

– Éducation

– Autres secteurs

