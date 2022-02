Marché du Western Blot avec analyse d’impact de Covid-19 et perspectives de la demande 2029

Pour une période de prévision estimée de 2022 à 2029, le rapport affiche les valeurs du TCAC pour l’industrie, ce qui aide à déterminer les coûts et les valeurs ou stratégies d’investissement. Un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées ainsi que leurs profils élargissent la portée de ce rapport. En outre, les facteurs d’influence tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence ont été étudiés dans le rapport à l’aide de l’analyse SWOT. Ce rapport évalue l’industrie en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Le marché du Western Blot enregistre un TCAC substantiel de 5,70 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à la hausse des investissements en R&D par les sociétés biotechniques et pharmaceutiques et à l’incidence croissante du hid/aids.

Marché mondial du transfert Western par produit (instruments, consommables), application (recherche biomédicale et biochimique, diagnostic des maladies, agriculture, autres applications), utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, centres de diagnostic, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Technologie de signalisation cellulaire, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

GENERAL ELECTRIC

Advansta inc.

LI-COR, Inc.

PerkinElmer Inc.

Bio-Technologie.

Merck KGaA,

F. Hoffmann-La Roche SA

ProtéineSimple

Roche Molecular Systems, Inc.

Abcam plc.

VWR International, LLC.

Azure Biosystems, Inc.

Cygnus Technologies

KOMABIOTECH

Rockland Immunochimie Inc.

Biosystèmes de précision

Société de biologie des systèmes Aviva,

Définition du marché : marché mondial du transfert Western

Western blot est une méthode utilisée spécifiquement pour l’évaluation des protéines. La méthode Western Blot utilise l’électrophorèse sur gel pour déclencher la séparation moléculaire. Les molécules séparées sont transmises à une seconde matrice en fin d’électrophorèse, qui contient couramment du difluorure de polyvinylidène (PVDF) ou une membrane de nitrocellulose. Ensuite, il est bloqué par un mécanisme particulier pour éviter toute liaison non spécifique des anticorps à la surface de la membrane. Un substrat approprié est ensuite introduit dans l’enzyme lorsqu’un échantillon a été mélangé avec un anticorps marqué par une enzyme, qui génère ensemble un élément détectable tel qu’un précipité chromogène pour une détection colorimétrique sur la membrane.

Facteurs de marché

La demande croissante de médecine personnalisée stimule la croissance du marché

Accroître les activités de recherche et les dépenses de R&D des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

L’introduction de technologies de diagnostic avancées contribue à la croissance du marché

La sensibilisation élevée et la prévalence croissante des maladies alimentent la croissance du marché

Un traitement de diagnostic rapide et rentable par les processeurs de transfert Western stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Nécessite des techniciens de laboratoire qualifiés et professionnels pour effectuer cette technique

Il nécessite une optimisation élevée de l’environnement expérimental comme l’isolement des protéines, la concentration du gel, etc.

L’émergence de technologies alternatives freine la croissance du marché

Segmentation : marché mondial du transfert Western

Par produit

Consommables Réactifs Kits Autres consommables

Instruments Instruments d’électrophorèse sur gel Systèmes de transfert Systèmes de buvardage humide Systèmes de transfert semi-sec Imageurs Imageurs chimiluminescents Imageurs fluorescents Autres imageurs



Par demande

Recherche biochimique et biomédicale

Diagnostic des maladies

Agriculture

Autres applications

Par utilisateur final

Instituts universitaires et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de diagnostic

Autres utilisateurs finaux

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Thermo Fisher Scientific a lancé la série de systèmes d’imagerie iBright 1500 pour l’imagerie Western blot et gel. Il possède diverses fonctionnalités qui permettent au scientifique de mener ses recherches efficacement: zoom puissant et automatique, appareil photo haute résolution de 9,1 mégapixels, mise au point et rotation de l’échantillon et capacité d’imagerie par transfert fluorescent de base, transfert chimioluminescent sur gel de protéines et gel d’ADN. Ce lancement avait élargi le portefeuille de produits de l’entreprise.

En mai 2018, SYGNIS AG avait lancé 2view. C’est une méthode unique optimisée pour le western blot. Il permet une détection étendue dans le large éventail d’applications Western Blot utilisées. Ce lancement de produit avait élargi la clientèle de l’entreprise et augmenté sa part de marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du Western Blot est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du Western Blot pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

