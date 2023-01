Marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances du secteur, derniers revenus, facteurs de développement, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2027

Marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances du secteur, derniers revenus, facteurs de développement, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2027

Un rapport d’étude de marché mondial sur le verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique comprend les informations les plus importantes sur le marché qui amènent les entreprises au plus haut niveau de croissance et de succès. Pour réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales et c’est là que ce rapport semble très utile. Les informations et les données fournies par le biais de ce rapport peuvent être très cruciales lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent. Un excellent rapport sur le verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique donne aux clients un aperçu exploitable du marché avec lequel ils peuvent créer des stratégies commerciales durables et rentables.

En outre, le rapport d’étude de marché sur le verre anti-balles au Moyen-Orient et en Afrique prévoit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le segment de type et l’application du marché. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport de marché est un aperçu absolu de l’industrie mondiale du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique qui est rédigé de sorte qu’un individu non qualifié ainsi qu’un professionnel puisse facilement extrapoler l’ensemble du marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique en quelques secondes.

Ce rapport sur le marché du verre pare-balles fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché du verre anti-balles au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en quatre segments notables basés sur le type, le niveau de sécurité, la marque de voiture et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en acrylique, verre feuilleté traditionnel, polycarbonate, polycarbonate recouvert de verre, verre isolant balistique et autres. Le segment acrylique représentait la part maximale car il s’agit de la matière première la plus couramment utilisée dans la fabrication de tout type de verre et qu’il est également facilement disponible.

Sur la base du niveau de sécurité, le marché est segmenté en niveau de sécurité et niveau de sécurité standard. Le niveau de sécurité représentait la plus grande part de marché car la consommation de lunettes pare-balles est élevée en Chine. Ils sont principalement vendus aux agents de la construction commerciale et résidentielle, car ils respectent toutes les normes anti-balles balistiques. En 2019, Total Security Solutions a augmenté les capacités de fabrication de son usine du Michigan située aux États-Unis. Avec cette expansion, la société devrait doubler la production de diverses solutions, contribuant ainsi à répondre aux exigences des clients du monde entier.

Sur la base de la marque automobile, le marché est segmenté en luxe, SUV, berline, camion, monospace, cabriolet, coupé, hayon et autres. Les voitures de luxe dominent le marché car les grands clients préfèrent recharger leur véhicule à domicile alors qu’il s’agit d’un modèle idéal disponible dans chaque pays et région avec des lunettes pare-balles.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en bâtiment et construction, banque et finance, automobile, militaire, autres. Le bâtiment et la construction dominent dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, car le pays a un taux de croissance élevé du PIB grâce auquel l’industrie de la construction se développe à un rythme rapide. Par exemple, Guardian Glass LLC a étendu la fabrication de verre à couche et de float supplémentaire en construisant une nouvelle usine dans son usine de Czestochowa, située en Pologne. Grâce à cette expansion, l’entreprise sera en mesure de répondre à la demande croissante de produits en verre façonné, à couche et flotté dans toute l’Europe.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Verre pare-balles

Le paysage concurrentiel du marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les voitures conceptuelles , approbations de produits, brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Saint-Gobain, PPG Industries, Inc., AGC Inc., Schott AG, Taiwan Glass IND. CORP., Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Armortex, Total Security Solutions (TSS), Apogee Enterprises, Inc., Binswanger Glass, Protective Structures, Centigon Security Group (filiale de Carat Duchatelet Holdings), Armassglass, Stec Armor Glass ( M) SDN BHD et bien d’autres.

Atouts concurrentiels et fournir une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En février 2017, Saint-Gobain a lancé sa première ligne de verre pare-balles dans son usine de Sriperumbudur, située au Tamil Nadu, en Inde. L’entreprise a investi 0,426 million de dollars pour cette nouvelle innovation. Avec cette étape, l’entreprise sera en mesure de répondre au besoin croissant de verre pare-balles de l’industrie automobile.

Le partenariat, l’expansion et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de véhicules électriques grâce à une gamme de modèles élargie.

Analyse au niveau du pays du marché du verre pare-balles

Le marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type, niveau de sécurité, marque de voiture et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du verre pare-balles sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La Chine domine le marché du verre pare-balles au Moyen-Orient et en Afrique en raison de sa solide base de fabrication ainsi que de l’exportation de composants nécessaires aux véhicules électriques de luxe, tandis que le Japon devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de augmentation de la consommation de véhicules de luxe à l’épreuve des balles par la population. Par exemple, Wingate Partners, la société d’investissement basée aux États-Unis a acquis Binswanger Glass ; les principaux producteurs de solutions de verre basés aux États-Unis. Avec cette acquisition, les investissements des partenaires de Wingate aideront Binswanger Glass à se développer sur le marché existant ainsi que sur le nouveau marché

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

