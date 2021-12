Marché du verre flotté 2021 | Tendances futures, demande en cours, opportunités, segmentation et prévisions jusqu’en 2028

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché du verre flotté jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type (verre clair, verre teinté, verre texturé et autres) et par application (automobile et transport, bâtiment et construction, électronique) , et d’autres), » le marché était évalué à 53 709,30 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 86 984,42 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,2% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan ainsi que leurs développements sur le marché.

Le verre float est un verre extrêmement lisse et sans distorsion. Le verre est utilisé dans diverses industries d’utilisation finale, telles que le bâtiment et la construction, l’automobile, l’électronique et l’énergie solaire. Il est fabriqué en versant le verre en fusion d’un four dans une chambre contenant un lit d’étain en fusion. L’utilisation croissante du verre flotté dans la décoration d’intérieur et l’architecture moderne et dans les applications de bâtiment et de construction, telles que les plafonds, les sols, les fenêtres réfléchissantes, les fenêtres, les miroirs, les dessus de table et le verre isolant, propulse la demande de verre flotté. En outre, l’utilisation croissante du verre flotté dans les applications automobiles devrait stimuler la croissance du marché du verre flotté au cours de la période de prévision.

Il y a eu une préférence croissante pour le verre flotté dans l’industrie électronique dans le monde entier en raison de ses divers avantages. Grâce à une série de traitements sur verre flotté, y compris la coupe, le revêtement, le perçage, le meulage et la sérigraphie, le verre peut être utilisé pour des équipements électroniques ou électriques tels qu’un écran LCD, un écran tactile, un écran de machine publicitaire, un écran plat et un four électromagnétique. . Parallèlement à cela, l’oxyde d’indium et d’étain (ITO) et le revêtement antireflet (AR) aideront à réduire la réflectivité de la lumière et à fournir la conductivité électrique nécessaire pour l’écran en verre. Les fabricants se concentrent sur la production de verre flotté en feuille mince, qui sera utilisé dans divers appareils électroniques. Par exemple, AGC a fabriqué du verre flotté en feuille mince, utilisé dans les écrans, les écrans tactiles, les éclairages et les applications de haute technologie de nouvelle génération. Parallèlement à cela, Schott BOROFLOAT, le premier verre borosilicaté flotté au monde, est utilisé pour fabriquer des biopuces, des séquenceurs d’ADN et des panneaux d’inspection de réacteurs chimiques. Le verre float sodocalcique personnalisé est de plus en plus utilisé dans des applications non scientifiques, notamment la protection des caméras de vidéosurveillance, des applications d’encadrement et des écrans plats. Ainsi, l’utilisation accrue du verre flotté dans l’industrie électronique stimulera le marché du verre flotté dans le monde entier.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du verre flotté

La fermeture de diverses usines de fabrication et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la pandémie de COVID-19 a entravé la chaîne d’approvisionnement mondiale et les processus de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, les restrictions imposées par les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariat. La pandémie de COVID-19 en cours a eu un impact négatif sur le marché du verre flotté en raison des perturbations de la chaîne de production et d’approvisionnement. La pénurie de verre devrait durer jusqu’en 2021, provoquant des perturbations dans diverses entreprises. L’approvisionnement en verre se resserre et est devenu plus coûteux à acheter en raison de divers problèmes, tels que la pandémie mondiale et les tarifs internationaux. À la suite de la pandémie mondiale, de nombreuses usines et fabricants ont dû suspendre ou ralentir la production de verre, ce qui a rendu extrêmement difficile de répondre aux demandes actuelles. Redémarrer les usines après avoir été fermées ou avoir produit à faible niveau pendant une période prolongée peut être exceptionnellement difficile, surtout si les entreprises ne fonctionnent pas à pleine capacité en raison des réglementations en matière de santé et de sécurité. De plus, les vaccinations COVID-19 étant une priorité élevée à la fois pour le public et les entreprises de santé, la disponibilité du verre a été redirigée vers la cause, ce qui a conduit à l’indisponibilité du verre pour d’autres industries, créant ainsi une pénurie de verre dans le marché.

L’« Analyse globale du marché du verre flotté jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du verre flotté. Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché du verre flotté est segmenté en verre clair, verre teinté, verre texturé et autres. Sur la base des applications, le marché est segmenté en automobile et transport, bâtiment et construction, électronique et autres. Sur la base de la géographie, le marché du verre flotté est segmenté en cinq régions principales: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

AGC Inc. ; Nippon Sheet Glass Co., LTD (groupe NSG); Xinyi Glass Holdings Limited ; SCHOTT AG ; Guardian Industries Holdings; Cardinal Glass Industries, Inc. ; China Glass Holdings Limited; Shenzhen Sun Global Glass Co. Ltd. ; Verre Saint Gobain Inde ; et Qingdao Migo Glass Co. Ltd. sont parmi les acteurs bien établis opérant sur le marché du verre flotté.

