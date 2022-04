Marché du vélo électrique 2022 Taille, part, TCAC, perspectives, paysage concurrentiel, analyse régionale et prévisions jusqu’en 2030

Le marché du vélo électrique (vélo électrique) valait 40 milliards de dollars américains en 2020. Le marché devrait en outre atteindre la valeur de 82,4 milliards de dollars américains en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5% au cours de l’année de prévision. 2021 à 2030.

Un vélo électrique ou e-bike est un vélo avec un mécanisme d’entraînement à moteur électrique combiné et une batterie pour un mouvement assisté. Il existe différentes variétés de vélos électriques disponibles dans le monde, comme un vélo électrique avec des moteurs assistés par pédale et des vélos électriques qui roulent à l’aide de l’accélérateur.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol123

Facteurs affectant

Le gouvernement a annoncé des politiques et des règlements pour promouvoir l’utilisation des vélos électriques comme mode de transport. Ainsi, cela stimulera la demande pour le marché mondial des vélos électriques.

Les clients sont désormais plus enclins à opter pour les vélos électriques comme mode de transport, car il s’est avéré être une alternative fiable et écologique. Ainsi, cela entraînera une demande accrue pour le marché mondial des vélos électriques.

Malgré de nombreuses campagnes promotionnelles sur l’adoption des vélos électriques, des problèmes juridiques peuvent ralentir la croissance du marché mondial des vélos électriques.

Les batteries, qui ne sont pas entretenues correctement, peuvent rapidement se décharger après de courts trajets. Les utilisateurs de vélos électriques sont constamment confrontés à la question des services de charge et d’entretien de la batterie. Ainsi, cela pourrait entraîner un ralentissement de la croissance du marché mondial des vélos électriques.

Analyse d’impact du Covid-19

Le marché mondial du vélo électrique est l’un des rares marchés dont la demande a connu une croissance pendant la pandémie. En raison de la pandémie, de nombreuses personnes hésitaient encore concernant les transports en commun. Le vélo électrique est un mode de déplacement considérablement moins cher, plus sûr et plus facile pendant la pandémie. Les vélos électriques sont également promus par le gouvernement de plusieurs pays, qui tentent d’améliorer l’infrastructure routière pour mieux faciliter les déplacements en vélo électrique. Compte tenu de ces facteurs, le marché mondial des vélos électriques connaîtra une croissance plus élevée pendant la pandémie.

Perspectives régionales

En termes de région, l’Asie-Pacifique détiendrait la plus grande part du marché mondial du vélo électrique. Les raisons de la croissance du marché peuvent être des réglementations favorables concernant le vélo électrique comme mode de transport, une disponibilité facile et un prix bas des vélos électriques. Des pays comme le Japon, Taïwan, la Chine et l’Inde devraient connaître des marchés prometteurs pour le marché mondial des vélos électriques.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol123

Concurrents sur le marché

Les entreprises leaders sur le marché mondial du vélo électrique sont :

Pon.Bike

Merida Industry Co. Ltd.

Giant Manufacturing Co. Ltd.

Riese & Muller GmbH

Vélo Yamaha

Groupe Accell

Cycle de derby

Karbon Kinetics Ltd

Solex Cycle Amérique du Nord Inc.

ITALJET SPA

Véhicules électriques Amego Inc.

Vélos électriques Pedego

M1-Sporttechnik

Kawasaki Motors Corp.

Trek Bicycle Corporation

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial des vélos électriques se concentre sur le type de moteur, le type de batterie, la classe, la vitesse, les composants, le mode et la région.

Segmentation basée sur le type de moteur

Milieu

Moyeu

Segmentation basée sur le type de batterie

Lithium-ion

Lithium-ion polymère

Plomb-acide

Autres

Segmentation basée sur la classe

Classe-I

Classe II

Classe III

Segmentation basée sur la vitesse

jusqu’à 25km/h

25-45 km/h

Segmentation basée sur les composants

Piles

Moteurs électriques

Cadre avec fourche

roues

Engrenages à manivelle

Systèmes de freinage

Autres

Segmentation basée sur le mode

Assistance à la pédale

Manette de Gaz

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol123

Segmentation basée sur la région

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol123

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/