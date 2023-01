Marché du vanadium à recueillir d’ici 2029, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché du vanadium a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du marché croissance et contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont du lancement de nouveaux produits , expansions, accords, joint-ventures, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché du vanadium évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport de marché réaliste Vanadium, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Analyse et taille du marché

Le vanadium est naturellement présent dans l’environnement dans environ 65 minéraux et dans les gisements de combustibles fossiles. Il est produit principalement en Russie et en Chine à partir de laitier de fonderie d’acier. D’autres pays le produisent soit à partir de poussière de combustion de pétrole lourd, de magnétite directement, soit comme sous-produit de l’extraction de l’uranium. Le vanadium est principalement utilisé pour produire des alliages d’acier spéciaux comme certains alliages d’aluminium et des aciers à outils rapides. Le pentoxyde de vanadium est le composé de vanadium industriel le plus essentiel qui est utilisé comme catalyseur pour la fabrication d’acide sulfurique. La batterie redox au vanadium pour le stockage d’énergie pourrait être une application importante dans la période à venir.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du vanadium était évalué à 1,58 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,48 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que en tant que valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (vanadium plat, sacs en papier multi-parois, bouche ouverte, valve collée, verrouillage au vanadium, sacs à ouverture automatique (SOS), pochettes debout et autres), utilisation (à usage unique et réutilisable), capacité (moins Plus de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg et plus de 10 kg), taille (petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille), étanchéité et poignée (scellage à chaud, poignée de longueur de main, fermeture éclair. , poignée torsadée, poignée plate et autres), forme (rectangle, carré, circulaire et autres), canal de distribution (magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), utilisateur final (aliments et boissons, animaux aliments pour animaux, produits cosmétiques, agriculture, construction, produits pharmaceutiques, produits chimiques et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Australian Vanadium Limited (Australie), Bushveld Minerals (Afrique du Sud), EVRAZ (Royaume-Uni), Largo Inc (Canada), VanadiumCorp Resource Inc (Canada)., AMG (Pays-Bas), China Ansteel Group Corporation Limited (Chine), Glencore (Suisse ), HBIS GROUP (Chine), Treibacher Industrie AG (Autriche), Tremond Metals Corp (États-Unis), Yilmaden (Turquie), JAYESH (Inde), Core Metals LLC (États-Unis), Gulf Chemical And Metallurgical Corporation (États-Unis), Williams (États-Unis), Continental Precious Min (Canada), Ferroglobe (Royaume-Uni), Essel Mining & Industries Limited (Inde)

Augmenter la production de vanadium artificiel

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

Le vanadium est un élément chimique avec le numéro atomique 23 et le symbole est V. Le vanadium est un élément gris-blanc dur, ductile et rare qui s’est trouvé sous forme combinée avec certains minéraux et il est principalement utilisé pour produire certains alliages. Le vanadium résiste à la corrosion car il forme de l’oxyde et cet oxyde agit comme un film protecteur à la surface d’autres matériaux.

Dynamique du marché du vanadium

Conducteurs

Augmenter l’utilisation dans le secteur automobile

La demande croissante de vanadium dans l’industrie automobile devrait stimuler le marché du vanadium. Alliage de vanadium qui est du ferro vanadium utilisé pour la fabrication de pièces automobiles, ce qui augmentera leur efficacité énergétique et réduira leur poids. Le vanadium réduit le poids global du système dans l’industrie automobile.

Énorme demande dans l’industrie médicale

Le vanadium est utilisé comme complément en médecine pour soigner l’hypoglycémie, le pré-diabète ou les diabétiques, les maladies cardiaques, et aussi pour améliorer les performances sportives. Le vanadium peut fonctionner comme une insuline, car il est prouvé qu’il peut augmenter l’effet de l’insuline.

Demande en batteries à flux redox au vanadium (VRFB)

La croissance des batteries à flux redox au vanadium (VRFB) est due à leurs quelques avantages par rapport aux autres batteries, notamment la capacité d’offrir une capacité illimitée pour une utilisation dans de plus grands réservoirs de stockage et la possibilité d’être rechargées par le placement d’électrolyte et la capacité d’être déchargé pendant de longues périodes.

Des opportunités

Augmenter la demande dans l’industrie sidérurgique

La plus forte demande de vanadium est générée par l’industrie sidérurgique, et ces dernières années, l’intérêt pour le vanadium pour une application possible telle que la production de batteries redox au vanadium a augmenté, la plus forte demande de vanadium créera des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché .

Table des matières

1 Introduction du marché Vanadium

1.1 Aperçu du marché du vanadium

1.2 Portée du rapport

1.3 Hypothèses

2 Résumé exécutif

3 Méthodologie de recherche

3.1 Exploration de données

3.2 Validation

3.3 Entrevues primaires

3.4 Liste des sources de données

4 Perspectives du marché du vanadium

4.1 Vue d’ensemble

4.2 Dynamique du marché

4.2.1 Moteurs

4.2.2 Contraintes

4.2.3 Opportunités

4.3 Modèle Porters Five Force

4.4 Analyse de la chaîne de valeur

5 marché du vanadium par modèle de déploiement

5.1 Présentation

6 Marché du vanadium, par solution

6.1 Aperçu

7 Marché du vanadium, par verticale

7.1 Aperçu

8 Marché du vanadium, par géographie

8.1 Présentation

8.2 Amérique du Nord

8.2.1 États-Unis

8.2.2 Canada

8.2.3 Mexique

8.3 Europe

8.3.1 Allemagne

8.3.2 Royaume-Uni

8.3.3 France

8.3.4 Reste de l’Europe

8.4 Asie-Pacifique

8.4.1 Chine

8.4.2 Japon

8.4. 3 Inde

8.4.4 Reste de l’Asie-Pacifique

8.5 Reste du monde

8.5.1 Amérique latine

8.5.2 Moyen-Orient

9 Paysage concurrentiel du marché du vanadium

9.1 Aperçu

9.2 Classement du marché de l’entreprise

9.3 Principales stratégies de développement

10 profils d’entreprises

10.1.1 Aperçu

10.1.2 Performance financière

10.1.3 Perspectives du produit

10.1.4 Principaux développements

11 Annexe

11.1 Recherche connexe

