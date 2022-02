Marché du tungstène (analyse COVID-19) avec part de l’industrie, croissance et analyse des tendances d’ici 2028

Le nouveau rapport de recherche sur le marché mondial du tungstène 2022 comprend une analyse détaillée des tendances du marché, des innovations, de la croissance et des prévisions pour 2028. Le rapport présente l’objectif principal du marché de partager ce rapport de recherche sur le marché est de fournir une analyse approfondie de la part de marché, des données historiques , la rentabilité, les opportunités, les ventes et la répartition des revenus. La recherche offre la taille actuelle du marché, l’analyse des entreprises et la segmentation du tungstène à travers le monde.

Qu’est-ce que le tungstène ?

Le tungstène est un métal lourd qui a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux lourds et est couramment utilisé dans les alliages métalliques pour augmenter la résistance des métaux. Il est couramment utilisé comme filament dans les ampoules et est utilisé comme électrode et élément chauffant dans les fours à haute température tels que les hauts fourneaux. Le carbure de tungstène est très dur et est utilisé dans les outils et équipements de coupe et d’alésage. Il est largement utilisé dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, les appareils électriques et électroniques, etc.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur le tungstène comprennent:

Groupe Plansee

ATTL Advanced Materials Co., Ltd.

Matrices et outils en carbure cémenté Zigong Xingyu Co., Ltd.

Edgetech Industries LLC.

Société de coupe de métal

Ed Fagan Inc.

WOLFMET

Compagnie de tungstène de Xiamen

La pandémie de COVID-19 affecte la société et l’économie dans son ensemble dans le monde entier. L’impact de cette pandémie n’affecte pas seulement la chaîne d’approvisionnement, il augmente de jour en jour. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur les marchés boursiers, des ralentissements massifs des chaînes d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante dans le secteur de la clientèle. L’impact global de la pandémie affecte les processus de production dans plusieurs industries. Le rapport fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments d’activité et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances et les prévisions du marché jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation du COVID-19.

Market Segmentation:

On the basis of application, the market is segmented into tungsten carbide, metal alloys, mill products, chemicals, and others.

On the basis of end-use, the market is segmented into automotive parts, aerospace components, drilling, boring & cutting equipment, logging equipment, electrical & electronics appliances, and others.

MARKET DYNAMICS

The growth in Tungsten Market is characterized by increasing demand for decorative ceramic tiles from the construction industry. Another factor driving the Tungsten market is increased knowledge among the consumers about the improved aesthetic appeal of tiles and international premium interior design products. However, huge costs are involved in shifting from analog technology to digital technology stands as an obstruction in the path of development of the market. Rapid increments in the number of construction projects in the emerging economies is a crucial factor responsible for the growth of the Tungsten market in the near future.

