Marché du transport par pipeline | Tendances montantes | Analyse avec les meilleurs acteurs clés et prévisions mondiales jusqu’en 2030.

Le marché mondial du transport par pipeline devrait atteindre 26,74 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le transport par pipeline est un élément crucial de l’économie car il est sûr, efficace et économique de déplacer les ressources énergétiques des zones d’exploration vers les utilisateurs finaux, tels que les aéroports, les bases militaires et autres. L’efficacité du pipeline dépend également de solutions technologiques telles que l’automatisation, la sécurité, la mise en réseau, le contrôle et le suivi. Le transport par pipeline présente plusieurs avantages tels que la flexibilité, les faibles coûts d’exploitation et le respect de l’environnement. Ces tuyaux sont parfaits pour le flux unidirectionnel de marchandises et les influences inflationnistes ont un effet minimal sur le coût global.

L’industrie de l’électricité et de l’énergie se développe rapidement en termes de revenus en raison de la demande constante d’électricité à travers le monde. Le marché du transport par pipeline devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste entre 2022 et 2030. Il y a eu une augmentation rapide de la consommation d’énergie dans divers secteurs verticaux tels que la fabrication, l’agriculture, l’informatique et les communications, la santé, les bâtiments commerciaux et résidentiels. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’adoption croissante des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents et l’augmentation des investissements dans le développement de produits durables alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met en lumière les détails de chaque acteur du marché sur le marché mondial du transport par pipeline ainsi que son statut mondial, la situation financière de son portefeuille de produits, son plan d’expansion commerciale et son accord de licence. Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies clés telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises, les collaborations et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial du transport par pipeline comprennent:

ABB,

Aconex Limitée,

Alcatel Lucent,

Alstom, Siemens,

ESRI,

John Wood Group PLC,

Trimble Navigation Limited,

FMC Technologies,

Emerson Electric Co.,

Schneider Electric,

Automatisation Rockwell,

Inc. TechnipFMC plc,

etc

.

Questions clés abordées dans le rapport sur le marché mondial du transport par pipeline:

Quelle est la taille attendue du marché mondial du transport par pipeline au cours de la période de prévision?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance globale du marché entre 2022 et 2030 ?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial Transport par pipeline tout au long de la période de prévision?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision ?

Quels revenus du marché régional devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial du transport par pipeline?

Le rapport fournit également des détails sur chaque segment et les principales régions couvertes sur le marché mondial du transport par pipeline.

Segmentation du marché du transport par pipeline :

Perspectives de la solution (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Solutions de sécurité

Automatisation et contrôle

Solutions d’intégrité et de suivi

Solutions de communication réseau

Les autres

Perspectives des services (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Service-conseil

Service géré

Service d’entretien et de soutien

Type Perspectives (Revenu : milliards USD ; 2016-2026)

Pétrole et gaz

Charbon

Eau

Les autres

Perspectives du type de pipeline (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Pipeline de collecte

Canalisation de transport

Canalisation de distribution

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Industrie du transport

Raffineurs et fabricants

Industrie agricole

Ressources de chauffage

Perspectives régionales :

Amérique du Nord U.S Canada Mexique

L’Europe  Russie U.K Allemagne France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite U.A.E Israël Reste de la MEA



Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Nous proposons également la personnalisation des rapports en fonction des besoins du client. Vous pouvez vous connecter à nous pour obtenir plus de détails sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

