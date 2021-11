Marché du transport médical non urgent : le taux de croissance annuel cumulé est en plein essor d’ici 2022 | Acteurs mondiaux – Ecolane, ERS Transition Ltd, Express Medical Transporters

Un nouveau rapport informatif intitulé «Taille du marché du transport médical non urgent 2021 par les acteurs clés, répartition des segments rentables, types, applications, prévisions jusqu’en 2030» a récemment été publié par Absolute Markets Insights dans sa base de données gigantesque qui aide à façonner l’avenir du entreprises en prenant des décisions d’affaires éclairées.

En termes de revenus, le marché mondial du transport médical non urgent était estimé à 8 172,31 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 12 677,58 millions de dollars US d’ici 2030, avec un TCAC de 4,9 % sur la période de prévision. À l’heure actuelle, le marché renforce sa présence et certains des acteurs clés de l’étude sont ABC Non-Emergency Medical Transportation, LLC, Acadian Ambulance Service, Access2Care, ALC., Ecolane, ERS Transition Ltd, Express Medical Transporters, IU Group, LogistiCare Solutions, LLC et London Medical Transportation Systems, Lyft, Inc., Uber Technologies Inc., entre autres. L’étude est un mélange parfait de données de marché qualitatives et quantitatives collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Le rapport a principalement présenté les bases du marché du transport médical non urgent : définitions, classifications, applications et aperçu du marché ; Spécifications du produit; processus de manufacture; structure des coûts, matières premières, etc. Ensuite, il a analysé les principales conditions du marché de la région du monde, y compris le prix du produit, le profit, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux et les prévisions de croissance du marché, etc.

En fin de compte, le rapport a introduit une nouvelle analyse SWOT du projet, une analyse de faisabilité de l’investissement et une analyse du retour sur investissement (ROI). Le rapport sur le marché mondial met en évidence les stratégies de développement et de croissance de produits telles que les fusions et acquisitions adoptées par les acteurs du marché ainsi que l’analyse SWOT, PEST et les analyses des cinq forces de Porter du marché du transport médical non urgent, qui mettent en évidence les forces, les faiblesses, les opportunités et combinaison d’entreprises clés. De plus, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celui du consommateur.

Le rapport sur le marché mondial du transport médical non urgent inspecte la situation financière des principales entreprises, qui comprend la marge brute, la génération de revenus, le volume, le chiffre d’affaires, le taux de croissance individuel et d’autres ratios financiers. Il explique différentes verticales qui sont examinées pour une meilleure compréhension du marché de manière claire. Le rapport est étayé par des faits économiques importants. Pour présenter les données avec précision, l’étude utilise également des techniques de présentation graphique efficaces telles que des tableaux, des graphiques, des graphiques et des images. Le rapport met en outre en évidence les tendances récentes, les outils et les plates-formes technologiques qui contribuent à améliorer les performances des entreprises.

Ce rapport est une source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. En outre, il présente un nouvel examen SWOT des tâches, une enquête sur la faisabilité de la spéculation et une enquête sur le retour d’entreprise. Le rapport de recherche explique en détail chaque aspect lié au marché mondial du transport médical non urgent, ce qui permet au lecteur du rapport d’étudier et d’évaluer la tendance du marché à venir et d’exécuter les données analytiques pour promouvoir l’entreprise. L’étude a été menée pour 5 régions géographiques : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Asie-Pacifique.

Aperçu du marché/Tendances de l’industrie

Le secteur de la santé est dit évolutif dans le sens où le marché devrait connaître une croissance significative chaque année. Les agences gouvernementales du monde entier consacrent une part importante de leurs revenus aux soins de santé. Les établissements de santé d’urgence sont profondément organisés dans les pays développés tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la Suède, l’Australie, le Royaume-Uni, etc. Les États-Unis, par exemple, ont dépensé 3 500 milliards de dollars en soins de santé en 2017, selon les Centers for Medicare des États-Unis. & Medicaid Services (CMS. Le fait que les dépenses par habitant s’élèvent à environ 10 739 $ US est en effet stupéfiant. Les hôpitaux disposent d’un service de transport sanitaire d’urgence bien établi. Le transport médical non urgent (NEMT), cependant, est un marché émergent avec une forte potentiel.

Le transport sanitaire non urgent peut être défini comme un service offert à la population en général qui nécessite des soins médicaux, mais leur situation n’est pas critique. Une urgence, selon le CMS, est un événement qui met en danger la vie d’un individu sans soins adéquats. Des exemples de ceux-ci incluent un arrêt cardiaque, un accident de véhicule, une hémorragie interne ou externe, un traumatisme cérébral, etc. Le transport médical non urgent couvre les événements non mortels tels que les rendez-vous médicaux et les examens réguliers. Habituellement, les fournisseurs de services NEMT adoptent un modèle commercial de ramassage et de dépôt.

Les bienfaiteurs des services NEMT comprennent la population gériatrique, les citoyens sans permis de conduire, les citoyens qui ne possèdent pas de véhicule et la population à mobilité réduite, entre autres. L’augmentation du nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans des pays comme le Japon et l’Italie est l’une des principales raisons de la croissance du marché mondial du transport médical non urgent. Fait intéressant, le programme Medicaid aux États-Unis couvre NEMT. Les titulaires de Medicaid sont éligibles pour le transport aller-retour. Un NEMT bien structuré aidera les citoyens à surmonter les obstacles au transport, réduira les dépenses d’hospitalisation et garantira que les rendez-vous réguliers ne sont pas manqués.

Marché mondial du transport médical non urgent :

Marché du transport médical non urgent: par type de service

Transport privé payant des patients

Transport de patients couvert par une assurance

Services de messagerie

Gestion et optimisation des transports

Marché du transport médical non urgent: par application

Dialyse

Visites de routine chez le médecin

Rendez-vous liés à la santé mentale

Visites médicales spécialisées

Réhabilitation

Rendez-vous liés aux tests/dépistages

Chimiothérapie

Autres

Marché du transport médical non urgent: par groupes d’âge

Moins de 20 ans

20 à 60 ans

60+ ans

Marché du transport médical non urgent: par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Dans ce rapport d’étude de marché sur le transport médical non urgent, les données d’analyse d’étude de marché ont été présentées dans le modèle détaillé. En identifiant les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement, ce rapport d’analyse de marché fournit des estimations sur les stratégies de vente, de marketing et de promotion. Étant un rapport d’analyse de l’industrie mondiale, ce rapport répond à de multiples demandes commerciales. Pour structurer ce document de marché sur le transport médical non urgent, diverses étapes ont été utilisées pour rassembler, enregistrer et analyser les données du marché. Les informations et les analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement le marché au centre de l’attention.

