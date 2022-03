Marché du transitaire: analyse approfondie par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, application de croissance et prévisions jusqu’en

Este informe de investigación de mercado ayuda a las empresas en todas las esferas del comercio a tomar mejores decisiones, abordar las cuestiones comerciales más difíciles y disminuir el riesgo de fracaso. Los datos de mercado proporcionados en este documento de mercado ayudan a descubrir diversas oportunidades de mercado presentes en todo el mundo para la industria. Un equipo competente trabaja meticulosamente con sus capacidades potenciales para generar este mejor informe de mercado. Mediante la aplicación de modelos de mejores prácticas y metodologías de investigación, se realiza un análisis de mercado completo en la parte superior de este informe para garantizar que el informe proporcione una segmentación de mercado precisa y conocimientos para el éxito del negocio del cliente.

Marché Transitaires » rapports. Un tel rapport guide non seulement différentes personnes, industries, associations et organisations, mais également des consultants en gestion, des banquiers d’investissement, des distributeurs, des fournisseurs et des autorités de réglementation. Avec la taille du marché et les efforts de détermination des prévisions, une recherche secondaire approfondie a été initialement réalisée pour obtenir une bonne perspective du marché dans chaque région. Plusieurs sources secondaires telles que des encyclopédies, des annuaires et des bases de données ont été utilisées pour identifier et collecter des informations utiles pour cette vaste étude technico-commerciale. Le rapport présente les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l’industrie par les principaux acteurs.

Le marché mondial du transport de marchandises devrait croître avec un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au coût inférieur associé à l’utilisation de services intégrés au lieu de l’utiliser individuellement auprès de différents fournisseurs.

Perspectives d’avenir et par les principaux acteurs clés Analyse Agilité ; DHL International GmbH.; DSV ; Expeditors International de Washington, Inc. ; Logistique CEVA ; DB Schenker ; KUEHNE + NAGEL ; Bolloré Logistique ; PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD. ; Sinotrans India Private Limited ; CMA CGM ; CH Robinson Worldwide, Inc. ; Nippon Express ; Dachser ; DIMERCO; Société de logistique CJ ; Hellmann Worldwide Logistics et GEODIS.

« Définition du produit » L’ expédition de fret peut être définie comme les services intégrés fournis par diverses sociétés de logistique et de transport dans lesquelles ces organisations organisent le transport sûr de la cargaison d’un endroit particulier à un autre. Les services inclus dans cette catégorie sont l’emballage, la documentation, le transport et l’entreposage et les services à valeur ajoutée.

Marché mondial du transport de fret : analyse du segment

Par type Expédition de fret aérien Expédition de fret maritime Expédition de fret ferroviaire Expédition de fret routier

Par service Emballage Documentation Transport et entreposage Service à valeur ajoutée (SVA)

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Paysage concurrentiel

Le marché mondial du transport de fret est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’expédition de fret pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de référence – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Facteurs de marché:

La croissance rapide et l’adoption accrue du commerce électronique devraient stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante du commerce inter-pays et la demande croissante de services commerciaux à faible coût de la part de divers consommateurs devraient stimuler la croissance du marché

Restriction du marché :

La prévalence croissante des activités de fabrication de proximité à l’échelle mondiale, qui devrait entraîner un manque d’adoption des activités commerciales, devrait freiner la croissance du marché

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demande de table des matières @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-freight-forwarding-market&D P

Les principales questions traitées dans le rapport sur le marché mondial du transport de marchandises comprennent :

Quelle sera la part de marché du transport de fret et les prévisions pour 2020-2027?

Quels sont les facteurs clés qui contraignent le marché mondial du transport maritime?

Quels sont les acteurs clés de l’industrie mondiale du Freight Forwarding ?

Quels sont les facteurs ayant un impact sur la croissance des revenus et de la production du marché Freight Forwarding?

Quelles sont les opportunités et les défis dans l’industrie du Freight Forwarding ?

