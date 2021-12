Marché du Traitement Topique de l’Acné en Amérique du Nord: Croissance, Part, Demande et Analyse des Acteurs Clés jusqu’en 2028

Analyse de marché et perspectives: Marché du traitement de l’Acné à usage topique en Amérique du Nord

Le marché du traitement topique de l’acné en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché à un taux de 2,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché du traitement topique de l’acné en Amérique du Nord fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient être répandus tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La hausse du secteur des soins de santé à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché du traitement topique de l’acné en Amérique du Nord.

L’acné désigne un trouble de la peau déclenché par une irritation des glandes cutanées ou des follicules pileux. Les conditions élargissent les pores et les boutons, en particulier dans certains endroits tels que le dos, la poitrine et la tête, entre autres. Les glandes sébacées définies comme obstruées ou compromises pendant l’acné entraînent le développement de l’acné. L’état de la peau survient généralement chez les enfants et les adolescents, mais aussi chez les bébés et les adultes. Le médicament topique d’utilisation d’acné est utilisé pour réduire les effets et l’intensité du développement de l’acné.

Analyse de la Part de Marché du Traitement de l’Acné à usage topique en Amérique du Nord et dans le Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du traitement de l’acné sont Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc., Eli Lilly et Compagnie, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Bayer AG, Teva Pharmaceutical Industries, GlaxoSmithKline plc, Bausch Health, Galderma Laboratories, L.P., Cipla Inc., Zydus Cadila, Mylan N.V., ALLERGAN, GUTHY/RENKER, Amgen Inc., AstraZeneca et Dermira, Inc. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développement du marché du traitement de l’Acné à Usage Topique en 2019

En octobre 2019, Galderma a annoncé l’approbation de son produit pour la peau AKLIEF (trifarotene) Cream, à 0,005% de la food and drug administration pour le traitement topique de l’acné, tout en aidant au traitement de l’acné tronquée et faciale et en offrant une autre option aux professionnels de la santé

Champ d’application du Marché du traitement Topique de l’Acné

Le marché actuel de traitement d’acné d’utilisation est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud en tant que partie de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en tant que partie de l’Asie-Pacifique (APAC), États-Unis, Égypte, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché du traitement topique de l’acné à usage topique sont analysées en fonction d’une granularité maximale dans une segmentation supplémentaire. Sur la base de la classe de médicaments, le marché est segmenté en antibiotiques, anti-inflammatoires, antimicrobiens, médicaments combinés, agents hormonaux, rétinoïdes oraux et rétinoïdes topiques. Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en topique et oral. En fonction du type, le marché est segmenté en prescription et en vente LIBRE.

Utilisation topique le traitement de l’acné est un type de procédure utilisée dans la réduction de la gravité et de la fréquence des acnes. Ces procédures sont utilisées pour débloquer les pores de la peau, tuant ainsi les bactéries en utilisant des antibiotiques, des rétinoïdes et de la dapsone, tout en rendant le traitement efficace pour les acnes sévères et légères.

