Marché du traitement Tinea Pedis Marge brute, tendance, demande future, analyse par principal acteur et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial du traitement de la tinea pedis augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport contient des données pour l’année de base 2019 et l’année historique 2018. La prévalence du tinea pedis parmi la population contribue à cette croissance du marché.

Acteurs clés du marché :

Blueberry Therapeutics Ltd, Glenmark Pharmaceuticals Limited, Exeltis USA, Inc., Bausch Health, Pfizer Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Taro Pharmaceutical Industries Ltd., Merck & Co., Inc., AbbVie Inc., Alkermes, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Perrigo Company plc, Mylan NV, Hikma Pharmaceuticals PLC, Mallinckrodt, entre autres.

Définition du marché : marché mondial du traitement de la tinea pedis

Tinea pedis ou pied d’athlète est une infection fongique contagieuse qui commence généralement entre les orteils. Il peut également se propager dans les ongles des orteils et les mains. Cette infection se produit par la transpiration des pieds lors de l’utilisation de chaussures bien ajustées. Elle peut être caractérisée par des fissures cutanées ou des squames cutanées rouges et qui démangent.

Il a été estimé qu’environ 70 % de la population serait infectée par Tinea pedis au moins une fois.

Marché mondial du traitement de la teigne par type de traitement (médicaments sur ordonnance en vente libre, thérapies alternatives et autres), voie d’administration (orale, topique et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, Pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la tinea pedis est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du traitement de la tinea pedis pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

L’augmentation de la recherche et du développement de médicaments antifongiques hautement spécifiques stimulera la croissance du marché

La présence d’un large bassin de patients immunodéprimés stimulera la croissance du marché

La prévalence élevée de tinea pedis devrait augmenter la taille du marché

L’augmentation de la population gériatrique à faible immunité alimentera la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation au tinea pedis et à ses options de traitement entrave la croissance du marché

Un processus d’approbation rigoureux pour les nouveaux médicaments et thérapies entrave la croissance du marché

Les effets secondaires associés aux médicaments antifongiques et le développement d’une résistance freinent la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Glenmark Pharmaceuticals a annoncé une incursion sur le marché de la dermatologie de marque aux États-Unis, le but de l’expansion de la société est de développer et de commercialiser des produits dermatologiques de marque aux États-Unis. À l’appui de cela, la société a acquis sept produits dermatologiques de marque d’Exeltis USA, Inc., dont Ecoza (éconazole), un médicament antifongique topique utilisé pour le traitement de la teigne des pieds, parmi les sept produits.

En novembre 2018, Blueberry Therapeutics Ltd a annoncé les résultats positifs des études d’essais cliniques de phase I/II de son médicament candidat BB2603 utilisé pour le traitement de patients atteints à la fois d’onychomycose (infection fongique des ongles) et de tinea pedis (pied d’athlète) concomitante. Cette étude clinique a été menée pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du médicament. Les résultats ont rapporté un excellent profil d’innocuité avec un minimum d’effets secondaires locaux et aucune exposition systémique. Ces données cliniques soutiendront le médicament et faciliteront la demande de nouveau médicament expérimental (IND).

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement de la teigne dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

