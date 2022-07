Marché du traitement du syndrome de l’œil sec tendances et analyse 2022-2029

Le rapport de grande envergure sur le traitement du syndrome de l’œil sec offre une large analyse statistique des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. De plus, les entreprises peuvent appliquer les informations contenues dans ce rapport pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Les principaux sujets tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés en détail dans ce rapport. En s’appuyant sur l’expérience mondiale d’analystes, de consultants et d’experts du secteur, ce rapport a été préparé et livré avec excellence. Les entreprises peuvent obtenir des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à l’aide du rapport sur le marché du traitement du syndrome de l’œil sec.

Les principaux acteurs clés présentés dans le rapport incluent :

Mitotech, SA, Hindawi Limited, Johnson & Johnson Private Limited, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Otsuka Holdings Co., Ltd., ALLERGAN, Novaliq GmbH, Santen Pharmaceutical Co., Ltd, Prestige Consumer Healthcare, Inc., Horus Pharma, Senju Pharmaceutical Co. Ltd., VISUfarma, Akorn Operating Company LLC, Bausch & Lomb Incorporated, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Alcon., Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Novartis AG, Similasa, Scope Ophthalmics Ltd.

Analyse du segment de marché Traitement du syndrome de l’œil sec:

Par type (émulsions, gouttes/solutions ophtalmiques lubrifiantes, pommades ophtalmiques, gouttes oculaires sériques autologues, suppléments nutritionnels, autres)

Par produit (cyclosporine, corticostéroïdes, lifitegrast, lubrifiant oculaire, bouchon ponctuel, autres)

Par maladie (syndrome de l’œil sec par évaporation, syndrome de l’œil sec aqueux)

Par traitement (agents lubrifiants, stimulateurs lacrymaux, larmes artificielles, anti-inflammatoires, antibiotiques, autres)

Par utilisateur final (soins à domicile, hôpitaux, cliniques, autres)

Par canal de distribution (pharmacies de détail, pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, autres)

Aperçu du marché:

Le syndrome de l’œil sec est essentiellement une affection qui survient en raison d’une formation inappropriée de larmes s’évaporant trop rapidement ou d’un manque de larmes pour nourrir et lubrifier l’œil et sa prévalence augmente avec l’âge. Cela peut entraîner des douleurs, des cicatrices ou des ulcères sur la cornée ou une perte de vision.

Des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence du syndrome de l’œil sec, le changement de mode de vie, un apport alimentaire insuffisant qui entraîne une carence en vitamine A et l’augmentation de la population gériatrique devraient en outre accélérer la croissance globale du marché du traitement du syndrome de l’œil sec au cours de la période de prévision. . De plus, une plus grande inclinaison vers les téléphones portables et les ordinateurs portables, les voyages fréquents et l’augmentation des niveaux de pollution, la sensibilisation au diagnostic et au traitement de la maladie et l’augmentation de l’utilisation des lentilles de contact dans le monde propulseront également le marché du traitement du syndrome de l’œil sec au cours de la période de prévision. Cependant, un processus réglementaire rigoureux pour l’approbation des médicaments est le facteur qui devrait probablement entraver la croissance du marché du traitement du syndrome de l’œil sec dans les années à venir.

