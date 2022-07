Marché du traitement du syndrome de Hunter Taille, part, tendances Analyse de la croissance de l’industrie, aperçu de la segmentation, principaux acteurs clés et prévisions 

Le rapport d’étude de marché identifie et analyse les tendances à venir dans l’industrie ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Avec l’année de référence précise et l’année historique, des évaluations et des calculs sont effectués dans le rapport. Cela permet de savoir comment le marché va agir au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT, sont caractérisées à l’aide de graphiques et de tableaux pour une meilleure expérience utilisateur et une compréhension claire.

Marché mondial du traitement du syndrome de Hunter, par Gravité (légère à modérée, modérée à sévère), type (thérapie de remplacement enzymatique (ERT), greffe de cellules souches, traitement chirurgical, autres), complications (troubles respiratoires, troubles neurologiques, troubles gastro-intestinaux, troubles cardiovasculaires, ophtalmiques, audiologiques, dentaires, musculosquelettiques , Autres), Utilisateur final (hôpitaux, cliniques, soins à domicile, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Belgique, Turquie, Autriche, Norvège, Hongrie, Lituanie, Irlande, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Reste Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Koweït,Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 521,74 millions d’ici 2028. L’augmentation des essais cliniques et l’augmentation des investissements en R&D par les acteurs du marché sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement du syndrome de Hunter

Le paysage concurrentiel du marché du traitement du syndrome de Hunter fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché du traitement du syndrome du chasseur.

Les principales entreprises opérant dans le traitement mondial du syndrome du chasseur sont Takeda Pharmaceutical Company Limited, Medtronic, Abbott, On-X Life Technologies (une filiale de CryoLife Inc.), BD, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker, Homology Medicines, Inc. ., UCB SA, Novartis AG, Inventiva, Pfizer Inc., JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., Sangamo Therapeutics, Green Cross Corp., AVROBIO Inc., REGENXBIO Inc., CANbridge Life Sciences Ltd., Denali Therapeutics et Jasper Therapeutics , entre autres.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du traitement du syndrome du chasseur.

Par exemple,

En mars 2021, le Children’s National Hospital et Takeda Pharmaceutical Company Limited ont annoncé la création du programme Rare Disease Clinical Activity Protocols (Rare-CAP), qui établira un système en réseau pour le développement, la diffusion et la conservation de protocoles pour aider à normaliser le processus de diagnostic et prise en charge des patients atteints de maladies rares. Ce partenariat souligne l’engagement des entreprises à stimuler l’innovation continue et les soins personnalisés pour les patients atteints de maladies rares.

En janvier 2021, Green Cross Corp. a annoncé l’approbation de commercialisation et de fabrication de Hunterase ICV (intracérébroventriculaire) Injection 15 mg (nom générique : idursulfase-bêta (recombinant)) comme traitement de la MPS II (syndrome de Hunter). Cela a aidé l’entreprise à développer et à commercialiser le traitement pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de maladies rares.

En janvier 2021, Pfizer Inc. a annoncé qu’au cours du second semestre 2020, elle avait investi un total de 120,00 millions USD dans quatre sociétés de biotechnologie en phase clinique dans le cadre de la Pfizer Breakthrough Growth Initiative (PBGI). Pfizer investit un montant énorme d’environ 500,00 millions de dollars dans diverses sociétés de biotechnologie. Cet investissement aidera Pfizer à assurer la continuité de programmes de développement clinique prometteurs pour un intérêt stratégique futur. Cela avait aidé l’entreprise à développer ses activités en entrant et en innovant de nouveaux produits.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, la récompense et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché du traitement du syndrome du chasseur, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de médicaments pour le traitement du syndrome du chasseur.

Le syndrome de Hunter est une maladie génétique héréditaire rare causée par l’absence ou le dysfonctionnement de l’enzyme iduronate-2-sulfatase. En raison de quel corps ne digère pas ou ne décompose pas correctement les molécules de sucre dans le corps. Lorsque ces molécules s’accumulent dans les organes et les tissus au fil du temps, elles peuvent causer des dommages qui affectent le développement et les capacités physiques et mentales. Le trouble survient presque toujours chez les garçons. La condition est un type d’un groupe de troubles métaboliques héréditaires appelés mucopolysaccharidose (MPS).

Le syndrome de Hunter est une maladie héréditaire rare dans laquelle le corps ne digère pas (décompose) correctement les molécules de sucre dans le corps. Lorsque ces molécules s’accumulent dans les organes et les tissus au fil du temps, elles peuvent causer des dommages qui affectent le développement et les capacités physiques et mentales.

La sensibilisation du public au syndrome et aux options de traitement, l’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation des investissements du gouvernement pour la croissance de l’industrie de la santé à travers le monde devraient accélérer la croissance du marché mondial du traitement du syndrome du chasseur au cours de la période de prévision. D’autre part, les initiatives gouvernementales favorables et les progrès technologiques offriront en outre d’immenses opportunités pour la croissance du marché du traitement du syndrome du chasseur au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Cependant, les effets indésirables liés au traitement, l’absence d’étiologie et le faible taux de prévalence sont des facteurs qui devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché du traitement du syndrome du chasseur fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial du traitement du syndrome de Hunter et taille du marché

Le marché du traitement du syndrome de Hunter est segmenté en fonction de la gravité, des types, des complications, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la gravité, le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur est segmenté en léger à modéré et modéré à sévère. En 2021, le segment modéré à sévère domine le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur en raison de l’augmentation des investissements en R&D par les entreprises publiques et privées qui devraient dominer le marché.

Sur la base du type, le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur est segmenté en thérapie de remplacement enzymatique (ERT), greffe de cellules souches, traitement chirurgical et autres. En 2021, l’enzymothérapie substitutive (ERT) domine le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur car les progrès technologiques devraient dominer le marché.

Sur la base des complications, le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur est segmenté en troubles respiratoires, troubles neurologiques , troubles gastro-intestinaux, cardiovasculaires , ophtalmiques, audiologiques, dentaires , musculo-squelettiques, autres. En 2021, le segment des troubles respiratoires domine le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur en raison de la demande croissante de thérapies efficaces qui devrait dominer le marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur en raison de la sensibilisation croissante au syndrome parmi les personnes dans le monde qui devrait dominer le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2021, le segment de la pharmacie hospitalière domine le marché mondial du traitement du syndrome du chasseur en raison de la présence de médicaments en pipeline qui devraient dominer le marché.

Analyse au niveau du pays du marché du traitement du syndrome de Hunter

Le marché du traitement du syndrome du chasseur est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction de la gravité, des types, des complications, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement du syndrome du chasseur sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe. , Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte , le Koweït, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord est la région dominante en raison de la prévalence croissante des troubles génétiques héréditaires et de l’adoption croissante de la thérapie génique.

Le segment modéré à sévère dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des options de traitement et de l’amélioration des infrastructures de santé. Le Japon est un pays dominant avec une croissance de premier plan sur le marché de l’Asie-Pacifique et dans le segment modéré à sévère en raison de l’augmentation des investissements dans la R&D innovante pour un nouveau produit de traitement. Le segment modéré à sévère en Allemagne domine le marché européen en raison des progrès de la technologie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation des cas de maladies génétiques héréditaires parmi la population du monde entier et les initiatives gouvernementales favorables stimulent la croissance du marché des produits de traitement du syndrome de Hunter

Le marché du traitement du syndrome de Hunter vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des produits de traitement du syndrome de Hunter avec les ventes de médicaments, l’impact des progrès, la technologie et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché du traitement du syndrome de Hunter. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.



