Marché du traitement du paludisme Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Le marché mondial du traitement du paludisme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 8 90 834,96 mille d’ici 2027.

Principaux acteurs : –

Actiza Pharmaceutical Private Limited, AdvaCare Pharma, Amneal Pharmaceuticals LLC., Hikma Pharmaceuticals PLC, Ipca Laboratories Ltd., Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Zydus Cadila, Cipla Inc., Bliss GVS Pharma Ltd., GeoVax, MMV, Novartis AG , Sumaya Biotech, Taj Pharmaceuticals Limited, VLP Therapeutics, OSIVAX, Lupin Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de LUPIN), Inc., AJANTA PHARMA, Strides Pharma Science Limited, sanofi-aventis US LLC (une filiale de Sanofi), entre autres .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement du paludisme

Le paysage concurrentiel du marché Traitement du paludisme fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché du traitement du paludisme.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du traitement du paludisme.

En août 2017, Novartis et Medicines for Malaria Venture (MMV) ont déclaré une étude de patients pour KAF156, la prochaine génération de composés rhumatismaux anti-inflammatoires ayant le potentiel de traiter les souches intolérantes aux médicaments du parasite du paludisme. L’expérience a testé l’activité de KAF156 avec une nouvelle combinaison améliorée de cas de paludisme antipaludiques existants.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, la récompense et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché du traitement du paludisme, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de traitement du paludisme.

La prévalence élevée et la charge de morbidité du paludisme ainsi que l’augmentation de l’initiation et des dépenses gouvernementales pour la prévention du paludisme sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du traitement du paludisme se développe énormément à travers le monde en raison de l’augmentation de l’assurance médicale et de l’épidémie pandémique de maladie à coronavirus (COVID-19) à travers le monde. Les différentes catégories de médicaments pour le traitement du paludisme comprennent la chloroquine, la méfloquine, la quinine, la primaquine, l’ hydroxychloroquine , les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (ACT), les combinaisons sans artémisinine (non-actes) et autres. L’augmentation des activités de recherche et développement conduit à une augmentation du lancement de produits par les principaux acteurs du marché mondial du traitement du paludisme. Cependant, les effets indésirables et les risques associés à la lutte contre le paludisme peuvent entraver la croissance future du marché du traitement du paludisme.

Le rapport sur le marché du traitement du paludisme fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial du traitement du paludisme et taille du marché

Le marché mondial du traitement du paludisme est classé en sept segments notables basés sur l’agent, le type, le type de traitement, le type de médicament, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’influence et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’agent, le marché du traitement du paludisme est segmenté en plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae et P. knowlelsi. En 2020, le segment plasmodium falciparum domine le marché du traitement du paludisme en raison de sa transmission rapide. De plus, les conditions climatiques et l’humidité de l’Afrique subsaharienne favorisent la transmission du paludisme grâce au plasmodium falciparum.

Sur la base du type, le marché du traitement du paludisme est segmenté en médicaments et vaccination. En 2020, le segment des médicaments de vaccination domine le marché du traitement du paludisme car il est rentable, facilement accessible et constitue principalement un traitement pour le bassin de patients atteints de paludisme.

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement du paludisme est segmenté en traitement suppressif et traitement radical. En 2020, le segment des traitements suppressifs domine le marché du traitement du paludisme car il est considéré comme le traitement primaire et fondamental. De plus, l’énorme demande de traitement suppressif dans le monde agit comme un autre facteur moteur de la croissance du marché du traitement du paludisme.

Sur la base du type de médicament, le marché du traitement du paludisme est segmenté en médicaments de marque et génériques. En 2020, le segment des génériques domine le marché du traitement du paludisme car il est rentable par rapport aux médicaments de marque.

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement du paludisme est segmenté en oral et parentéral. En 2020, le segment oral domine le marché du traitement du paludisme car il est considéré comme la première ligne de traitement. De plus, le faible coût de fabrication des comprimés, gélules et autres médicaments administrés par voie orale constitue un autre facteur moteur de la croissance du marché du traitement du paludisme.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement du paludisme est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché du traitement du paludisme en raison de l’augmentation des dépenses de santé des hôpitaux pour les traitements médicaux avancés.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement du paludisme est segmenté en appels d’offres directs, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché du traitement du paludisme car les appels d’offres directs détiennent la plus grande part de marché ainsi que le TCAC le plus élevé car la plupart des prestataires de services achètent le produit auprès des fabricants, et on remarque que les revenus des ventes directes sont plus élevés ; il est donc influent et en pleine croissance sur le marché du traitement du paludisme.

Couverture de l’étude:

Le rapport définit, décrit et prévoit le marché du traitement du paludisme, par technologie, application et région. Il propose également une analyse qualitative et quantitative détaillée du marché. Le rapport fournit un examen complet des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché. Il couvre également divers aspects importants du marché, qui comprennent l’analyse du paysage concurrentiel, la dynamique du marché, les estimations du marché en termes de valeur et les tendances futures du marché Traitement du paludisme.

Ce rapport d’étude de marché sur le traitement du paludisme présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur divers aspects de l’industrie des dispositifs médicaux. Ce rapport sur le marché du traitement du paludisme prend en compte divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui. Dans ce rapport, le marché est segmenté en fonction principalement du type, de l’application et de la région. Le rapport comprend une analyse du marché basée sur le niveau régional et mondial. De plus, ce rapport sur le marché du traitement du paludisme a pour but de valider les informations qui ont été recueillies grâce à des recherches internes ou primaires. Le rapport décrit les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie des dispositifs médicaux, qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies.

Analyse au niveau du pays

Le marché du traitement du paludisme est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur la base de l’agent, du type, du type de traitement, du type de médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement du paludisme sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne, le reste d’Europe, Japon, Chine, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Nigéria, République démocratique du Congo , Ouganda, Mozambique, Niger, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Koweït et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Nigeria, dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’énorme prévalence des maladies à transmission vectorielle du paludisme. La prévalence du paludisme est énorme aux États-Unis, qui est le pays dominant en Amérique du Nord et touche généralement les populations vulnérables chaque année. En Inde, il existe des zones régionales où la transmission du paludisme est erratique ou sujette aux épidémies ; en raison du climat, de la température et de l’humidité, le pays domine donc la région Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation continue des activités de sensibilisation à l’Initiative pour le traitement du paludisme stimule la croissance du marché du traitement du paludisme.

Le marché du traitement du paludisme vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie du traitement du paludisme. En outre, il fournit des informations détaillées sur le partenariat public-privé croissant grâce aux activités d’initiative de l’organisation de soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

