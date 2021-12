Marché du traitement du mélanome à l’iris Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché du traitement du mélanome à l’iris rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché du traitement du mélanome à l’iris aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Analyse du marché : marché mondial du traitement du mélanome à l’iris

Le marché mondial du traitement du mélanome de l’iris devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. L’incidence croissante des lésions de la surface oculaire car elles peuvent contribuer au mélanome de l’iris et le développement de thérapies et de traitements avancés sont les facteurs clés de la croissance du marché

Acteurs clés du marché :

Aura Biosciences, Inc, PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC, Castle Biosciences, Inc, AstraZeneca, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc, Amneal Pharmaceuticals LLC, Zydus Cadila, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Hikma Pharmaceuticals PLC, Mylan NV, Fresenius Kabi AG, Vintage Labs, Jubilant Life Sciences Ltd et autres

Définition du marché : marché mondial du traitement du mélanome à l’iris

Iris Le mélanome est une tumeur maligne qui appartient au groupe des mélanomes de l’uvée dans lesquels le cancer provient de l’irlandais de l’œil. Les personnes atteintes de mélanome de l’iris développent généralement une vision floue, une perte de vision et une rougeur de l’œil.

Marché mondial du traitement du mélanome à l’iris Type de thérapie (radiothérapie, photocoagulation, thermothérapie, chimiothérapie), traitement (médicament, chirurgie), médicaments (méthotrexate, cisplatine et autres), voie d’administration (orale, injectable et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux) , soins à domicile, cliniques spécialisées, clinique ophtalmique et autres), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie pour 2026

Développements clés sur le marché :

En février 2019, PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC a reçu la désignation de médicament orphelin de la FDA des États-Unis pour le PV-10, une immunothérapie oncolytique pour le traitement du mélanome oculaire, y compris le mélanome de l’iris, du corps ciliaire et de la choroïde. Avec cette désignation, la société peut obtenir des incitations financières ainsi que sept ans d’exclusivité commerciale après l’approbation de la commercialisation, des crédits d’impôt sur les essais cliniques aux États-Unis et l’exonération de certains frais administratifs.

En mars 2017, Aura Biosciences, Inc a reçu la désignation Fast Track de la FDA américaine pour AU-011 ; conjugués de nanoparticules virales pour le traitement du mélanome y compris le mélanome de l’iris, du corps ciliaire et de la choroïde. Avec cette désignation, permet à la société d’accélérer le processus de développement qui aide les patients à avoir accès au traitement le plus rapidement possible.

Analyse concurrentielle: marché mondial du traitement du mélanome à l’iris

Le marché mondial du traitement du mélanome de l’iris est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial du traitement du mélanome de l’iris pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La population vieillissante vulnérable qui risque de développer un mélanome à l’iris est le moteur du marché

Un énorme soutien financier aux chercheurs pour le développement d’une nouvelle intervention stimule la croissance du marché

La forte demande de nouveaux traitements spécifiques à une maladie peut également jouer un rôle moteur sur le marché

Les progrès des traitements tels que la thérapie cellulaire peuvent améliorer la vision et agissent également comme des facteurs qui stimulent le marché

Contraintes du marché

Le traitement par chirurgie peut altérer l’apparence et la fonction de l’œil, les menaces que les patients représentent également un facteur difficile pour la croissance de ce marché

Le faible budget de la santé dans certains pays en développement entrave la croissance du marché

Segmentation: Marché mondial du traitement du mélanome à l’iris

Par type de thérapie

Radiothérapie

Photocoagulation

Thermothérapie

Chimiothérapie

Par traitement

Des médicaments

Opération

Par drogues

Méthotrexate

Cisplatine

Autres

Par voie d’administration

Oral

Injectable

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Clinique d’ophtalmologie

Autres

Par canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement du mélanome de l’iris dans les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par le principal acteur du marché

