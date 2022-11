Marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, par service, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2029

Le rapport d’activité du marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord fournit des études de marché précises qui aident à identifier les domaines d’activité qui fonctionnent bien, ceux qui nécessitent plus d’attention, ainsi que ceux que les entreprises devraient peut-être abandonner. Si les entreprises ont leur pouls sur ce que pensent les clients, elles peuvent créer des produits qui résolvent leurs problèmes, les contacter au moment où elles sont le plus prêtes à les écouter et les aider à devenir de fidèles ambassadeurs. Le rapport universel sur le marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord permet de suivre ce dont les clients parlent, de les écouter, puis de répondre à leurs besoins grâce à son étude de marché opportune centrée sur le client.

Le lymphœdème affecte généralement l’un des bras ou des jambes. Dans certains cas, les bras et les jambes peuvent être touchés. Certains patients peuvent présenter un gonflement de la tête, des organes génitaux ou de la poitrine. Le lymphœdème est incurable, mais il peut être contrôlé par un traitement approprié, qui peut aider à réduire l’enflure et la douleur.

Thérapie décongestionnante complexe (CDT) : elle commence par une phase de thérapie intensive, au cours de laquelle le patient reçoit un traitement et une formation quotidiens. Vient ensuite la phase d’entretien où le patient est encouragé à prendre en charge ses soins en utilisant les techniques qui lui ont été enseignées. Des mutations peuvent provoquer un lymphœdème primaire dans certains des gènes impliqués dans le développement du système lymphatique. Ces gènes défectueux interfèrent avec le développement du système lymphatique, compromettant sa capacité à drainer correctement les fluides.

Le lymphœdème secondaire a un certain nombre de causes possibles, notamment la chirurgie du cancer, la radiothérapie, les infections, les affections inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les blessures et les traumatismes. La prévalence croissante des cancers et l’augmentation des dépenses de santé ont accéléré la nécessité de traiter le lymphœdème dans les établissements de santé. L’essor des innovations et des technologies propulse également la croissance du marché.

Dynamique du marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord

Conducteurs

Augmentation du nombre de cas de lymphœdème

L’accumulation de liquide lymphatique dans les tissus adipeux proches sous la peau est appelée lymphœdème. La maladie est causée par un mauvais débit du système lymphatique d’une personne et se manifeste dans les jambes, les bras ou les deux. Le lymphœdème primaire affecte un à deux millions de personnes aux États-Unis, tandis que le lymphœdème secondaire en affecte deux à trois millions.

Augmentation de la prévalence des cancers

Selon le National Cancer Institute, 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront identifiés aux États-Unis en 2020, avec 606 520 personnes décédant de la maladie.

Selon l’American Cancer Society, Inc., le cancer est la principale cause de décès au Canada et la deuxième cause en importance aux États-Unis, derrière les maladies cardiaques. En 2018, on prévoyait que 1,9 million de nouveaux cas de cancer et 693 000 décès par cancer surviendraient en Amérique du Nord.

De plus, un nombre croissant d’établissements de santé et de multithérapies sont les facteurs qui élargiront le marché du traitement du lymphœdème. De plus, le système de santé nécessite des produits de traitement très avancés. Par conséquent, les principaux acteurs se concentrent fortement sur les lancements et les approbations de produits nouveaux et innovants pour stimuler le marché nord-américain du traitement du lymphœdème.

Opportunités

Approbations de médicaments

Le marché a connu de nombreuses approbations de médicaments au cours des dernières années, en raison du taux de mortalité croissant de la maladie. L’augmentation des approbations de médicaments augmentera la demande pour le marché du traitement du lymphœdème.

Portée du marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord

Le marché du traitement du lymphœdème en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type de traitement, du type, de la zone touchée, du groupe d’âge, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de traitement

Thérapie par compression

Opération

Thérapie médicamenteuse

Thérapie au laser

Les autres

Taper

Lymphœdème secondaire

Lymphœdème primaire

Zone touchée

Membre inférieur

Membre supérieur

Organes génitaux

Tranche d’âge

Adulte

Gériatrique

Pédiatrique

Voie d’administration

Oral

Injectable

Topique

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Canal de distribution

Pharmacies

Appel d’offres direct

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord

Le marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de traitement, type, zone affectée, groupe d’âge, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché du traitement du lymphœdème en Amérique du Nord en raison de la forte présence d’acteurs du marché et de la prévalence croissante des maladies du lymphœdème.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché du traitement du lymphoedème en Amérique du Nord fournit des détails par le concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence nord-américaine, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit. , dominance des applications. Les points de données ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché nord-américain du traitement du lymphœdème.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain du traitement du lymphœdème sont Tactile Medical, BIOCOMPRESSION SYSTEMS, Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, ThermoTek, Essity (BSN medical GmbH), Cardinal Health, Smith+Nephew, Avet Pharmaceuticals Inc., KOYA MEDICAL, SIGVARIS GROUP, AIROS Medical, Inc., Tactile Medical, medi GmbH & Co. KG, PAUL HARTMANN AG, Convatec Inc., 3M, JUZO, Mego Afek ltd, Huntleigh Healthcare Limited, HERANTIS PHARMA Plc, entre autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Afrique par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs.

