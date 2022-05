Marché du traitement du lymphoedème: analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec une croissance prévue d’ici 2029 | 3M, Smith+Neveu, AIROS Medical

Aperçu du marché mondial du traitement du lymphoedème :

Le marché mondial du traitement du lymphoedème atteindra 716,96 millions USD d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 3,83 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du traitement du lymphœdème sont la recherche en cours pour la croissance de nouvelles thérapies pour le traitement du lymphœdème, l’augmentation rapide du nombre de cas de lymphœdème dans le monde, l’incidence en croissance rapide du cancer, en particulier le cancer du sein. .

Le marché mondial du traitement du lymphoedème est segmenté en fonction du type de condition, de la zone affectée, du type de traitement et de l’utilisateur final. Le marché du traitement du lymphoedème couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de condition, le marché du traitement du lymphœdème est segmenté en lymphœdème primaire et lymphœdème secondaire.

Sur la base de la zone affectée, le marché du traitement du lymphœdème est segmenté en organes génitaux et membres inférieurs et supérieurs.

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement du lymphœdème est segmenté en thérapie au laser, dispositifs de compression et bandages, pharmacothérapie et chirurgie et autres.

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché du traitement du lymphœdème est segmenté en hôpitaux, cliniques, organismes de recherche clinique (CRO) et autres.

En termes d’analyse géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché du traitement du lymphoedème en raison des problèmes de santé croissants, des établissements de santé bien établis et de la survenue régulière de maladies chroniques dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prise de conscience croissante, de l’émergence rapide du système de santé, de l’augmentation des initiatives gouvernementales ainsi que de l’augmentation des programmes de recherche et développement dans cette région.

Top Leading Key in Players Global Lymphedema Treatment Market : Bio Compression Systems, Inc., Smith + Nephew, ThermoTek, Huntleigh Healthcare Limited, Physiopedia, Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), HERANTIS PHARMA Plc, 3M, BSN medical, Bauerfeind , Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, 3A HEALTH CARE SRL, ABC Healthcare, ACI Medical, LLC, Fournisseur de solutions médicales, Mego Afek ltd, medi GmbH & Co. KG, SIGVARIS GROUP, AIROS Medical, Inc. et Tactile Systems Technology, Inc et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché du traitement du lymphoedème est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du traitement du lymphoedème dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du traitement du lymphoedème

1 Aperçu du marché mondial du traitement du lymphoedème

2 Global Competition Traitement du lymphoedème marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de traitement du lymphoedème, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Traitement du lymphoedème (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Traitement du lymphoedème, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du traitement du lymphoedème par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de traitement du lymphoedème

8 Analyse des coûts de fabrication du traitement du lymphoedème

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du traitement du lymphoedème (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

