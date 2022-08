Marché du traitement du glioblastome multiforme – Analyse globale de l’industrie, tendances, développement, chaîne d’approvisionnement, acteurs clés, part, portée, taille, croissance, segmentation, prévisions 2029

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale maligne primaire la plus courante et la plus agressive, représentant 60 % des tumeurs cérébrales chez l’adulte. Le GBM peut réapparaître dans le cerveau ou évoluer à partir d’astrocytomes de grade inférieur. Chez les adultes, le GBM survient le plus souvent dans les hémisphères cérébraux, en particulier les lobes frontaux et temporaux du cerveau. Un certain nombre de facteurs génétiques et environnementaux ont été étudiés dans le glioblastome multiforme, mais aucun facteur de risque unique n’a été identifié qui contribue à la majorité des GBM. Ainsi, comme beaucoup d’autres cancers, le GBM est sporadique, bien que certaines études aient montré une forte prévalence (17 %) de patients atteints de GBM qui ont déjà reçu une radiothérapie. La période d’incubation entre l’irradiation et le développement du GBM varie d’années à des décennies. Il n’existe aucune preuve substantielle que le GBM soit associé à des facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, la consommation de drogues ou l’exposition à des composés N-nitroso. La recherche suggère que l’utilisation du téléphone mobile n’augmente pas le risque de GBM ; cependant, son association avec une utilisation à long terme nécessite une confirmation supplémentaire. La recherche suggère que l’utilisation du téléphone mobile n’augmente pas le risque de GBM ; cependant, son association avec une utilisation à long terme nécessite une confirmation supplémentaire. Cependant, sa relation avec l’utilisation à long terme nécessite une confirmation supplémentaire. La recherche montre que l’utilisation du téléphone portable n’augmente pas le risque de GBM ;

Le rapport sur le marché Glioblastoma Multiforme Therapeutics détaille les parts de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, l’analyse des segments de revenus émergents, les changements réglementaires sur le marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et les opportunités d’innovation technologique dans le marché. Pour des informations et des analyses de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​ Les initiatives stratégiques telles que les collaborations, les transactions et la signature d’accords de vente pour inventer et innover des traitements médicamenteux sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision. Le marché du traitement du glioblastome multiforme est favorable, visant à réduire la progression de la maladie. Le marché du traitement du glioblastome multiforme croîtra à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research.

Dynamique du marché mondial du traitement du glioblastome multiforme

chauffeur

Augmentation de la prévalence du glioblastome multiforme

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale maligne primaire la plus courante, représentant 77 % à 81 % de toutes les tumeurs malignes primaires du système nerveux central (SNC). L'Organisation mondiale de la santé la classe comme une tumeur diffuse astrocytaire et oligodendrocyte de grade IV. L'âge médian à la première apparition du GBM était de 62 ans et la survie médiane était d'environ 14,6 mois. Le mauvais pronostic associé au GBM est bien documenté et malgré les progrès de la médecine et de la chirurgie, la survie reste décevante. Selon cette étude, des études internationales ont montré une incidence annuelle d'environ 0,59 à 5 cas pour 100 000 habitants ; cependant, des études ont montré une incidence plus élevée. Miranda Filho et al. 2017 ont décrit des taux croissants decancers du CNS et du cerveau dans des pays d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, tandis que des taux en baisse n'ont été signalés qu'au Japon. Dobbs et al. En 2011, une augmentation de l'incidence des tumeurs GBM, en particulier des tumeurs GBM frontales et temporales, a également été notée dans deux de ses études multicentriques australiennes. L'incidence croissante du glioblastome multiforme a accru la nécessité d'une détection et d'un diagnostic précoces à l'aide des dernières technologies, ce qui a stimulé le marché mondial du traitement du glioblastome multiforme. L'augmentation mondiale de l'incidence du glioblastome devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Par conséquent, l'incidence croissante du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché.

Accroître la recherche et le développement (R&D)

L’augmentation des activités de recherche et développement (R&D) en biotechnologie moléculaire et en thérapie génique pour le cancer et les maladies apparentées a facilité le développement de divers produits biopharmaceutiques. Ces médicaments aident à réduire les effets secondaires des traitements existants, augmentant ainsi l’acceptation par les patients. L’hétérogénéité tumorale et la variabilité inter-patients des approches thérapeutiques devraient accroître le besoin d’approches thérapeutiques personnalisées pour le traitement du glioblastome multiforme. L’approbation de la nouvelle thérapie devrait augmenter l’espérance de vie des patients atteints de glioblastome multiforme. De plus, la désignation spéciale accordée par la FDA à un médicament expérimental devrait accélérer le processus d’approbation et la commercialisation de nouveaux traitements. Une collaboration accrue entre les chercheurs et les acteurs du marché devrait stimuler le développement de nouvelles options de traitement efficaces pour le glioblastome multiforme. Les approbations croissantes de nouvelles thérapies et de combinaisons thérapeutiques devraient stimuler le marché du traitement du glioblastome multiforme.

Chance

Les approbations de médicaments augmentent

La demande croissante pour le traitement du glioblastome multiforme devrait entraîner davantage d’approbations réglementaires pour les médicaments apparentés. L’augmentation des approbations réglementaires pour les médicaments connexes et les produits recombinants augmentera la valeur du marché du traitement du glioblastome multiforme dans les années à venir. Le processus d’évaluation de l’ANMAT s’est achevé le 11 décembre 2009 dans le cadre de l’initiative de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) visant à promouvoir la reconnaissance par les agences de réglementation pharmaceutique. L’industrie a été propulsée par de nombreuses approbations de médicaments pour traiter le glioblastome multiforme ces dernières années. En raison de l’augmentation de la mortalité due à la maladie.

Certains des principaux acteurs du marché sont F. Hoffmann-La Roche AG, Amgen Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Varian Medical Systems, Inc. (filiale de Siemens Healthcare), ZEISS International, Amneal Pharmaceuticals LLC , Elekta, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eckert & Ziegler, Accord Healthcare, Angiochem, ANI Pharmaceuticals, Inc., Arbor Pharmaceuticals, LLC. (une filiale d’Azurity Pharmaceuticals, Inc.), AstraZeneca, Cantex Pharmaceuticals , Inc., CELON LABS, Diffusion Pharmaceuticals Inc., EnGeneIC, ERC.SA., Genenta science, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Loxo Oncology (une filiale de ‘ Eli Lilly), Novartis AG, VBL THERAPEUTICS, Viatris Inc. et Zydus Pharmaceuticals, Inc., entre autres.

Portée du marché Traitement du glioblastome multiforme

Sur la base du type, du traitement, du type de patient, du type de médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en sept segments remarquables. La croissance dans tous les domaines vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

aiguiser

primaire (encore)

école intermédiaire

Sur la base du type, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en primaire (De Novo) et secondaire.

traiter

Opération

Radiothérapie

médicament

Sur la base de la thérapie, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en chirurgie, radiothérapie et médicaments.

type de patient

adulte

Gériatrie

Nino

Sur la base du type de patient, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en adultes, gériatriques et pédiatriques.

type de drogue

Carte

médicament générique

Sur la base du type de médicament, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en noms génériques et de marque.

approche managériale

oral

parentéral

autre

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en parentéral, oral et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

soins à domicile

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse régionale / aperçu du marché mondial Traitement du glioblastome multiforme

Le marché thérapeutique du glioblastome multiforme est analysé avec des informations et des tendances de la taille du marché par type, traitement, type de patient, type de médicament, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessous.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché du traitement du glioblastome multiforme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, autres pays d’Asie-Pacifique (APAC) au sein de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine, Pérou et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la prévalence croissante des maladies dans la région. L’Allemagne devrait dominer le marché européen en raison du grand nombre d’acteurs majeurs sur le marché. Le Japon devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des activités de R&D dans le pays.

