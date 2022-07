Marché du traitement du glioblastome multiforme: analyse globale de l’industrie, tendance, développement, chaîne d’approvisionnement, acteurs clés, part, portée, taille, croissance, segmentation, prévisions jusqu’en 2029

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale maligne primaire la plus courante et la plus agressive et représente 60 % des tumeurs cérébrales chez l’adulte. Les GBM peuvent survenir dans le cerveau de novo ou évoluer à partir d’un astrocytome de grade inférieur. Chez les adultes, le GBM survient le plus souvent dans les hémisphères cérébraux, en particulier dans les lobes frontaux et temporaux du cerveau. De nombreux facteurs génétiques et environnementaux ont été étudiés dans le glioblastome multiforme, mais aucun facteur de risque responsable d’une grande proportion de GBM n’a été identifié. Ainsi, comme de nombreux autres cancers, le GBM est sporadique, bien que certaines études indiquent une prévalence élevée (17 %) d’irradiation thérapeutique antérieure chez les patients atteints de GBM. Le temps de latence entre l’irradiation et le développement du GBM varie de quelques années à plusieurs décennies. Il n’y a aucune preuve substantielle d’association de GBM avec des facteurs de style de vie comme le tabagisme, la consommation d’alcool, la consommation de drogues ou l’exposition à des composés N-Nitroso. Des études ont montré que l’utilisation des téléphones portables n’augmente pas le risque de développement du GBM ; cependant, son association avec une utilisation à long terme nécessite une confirmation supplémentaire.

Le rapport sur le marché du traitement du glioblastome multiforme fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. Les initiatives stratégiques telles que la collaboration, l’accord et la signature d’accords de vente pour inventer et innover des traitements pharmacologiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. Le marché du traitement du glioblastome multiforme est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement du glioblastome multiforme croîtra à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Dynamique du marché mondial du traitement du glioblastome multiforme

Conducteurs

Prévalence croissante du glioblastome multiforme

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente, représentant 77 % à 81 % de toutes les tumeurs malignes primitives du système nerveux central (SNC). L’Organisation mondiale de la santé l’a classée comme une tumeur astrocytaire et oligodendrogliale diffuse de grade IV. L’âge moyen de la présentation primaire du GBM est de 62 ans et la survie médiane est d’environ 14,6 mois. Le mauvais pronostic associé au GBM est bien documenté, tandis que les taux de survie restent décevants malgré les progrès médicaux et chirurgicaux. Selon l’étude, les études internationales révèlent un taux d’incidence annuel approximatif de 0,59 à 5 pour 100 000 personnes; cependant, des études indiquent une augmentation de l’incidence. Miranda-Filho et al. en 2017 ont décrit des taux croissants de cancers du SNC et du cerveau dans des pays d’Amérique du Sud, d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud, tandis que des taux en baisse n’ont été signalés qu’au Japon. Dobes et al. en 2011 ont également noté une augmentation de l’incidence des tumeurs GBM dans deux de leurs études australiennes multicentriques, avec une augmentation particulière des tumeurs GBM frontales et temporales. L’incidence accrue du glioblastome multiforme augmente la demande de détection et de diagnostic précoces grâce à l’utilisation des dernières technologies, propulsant le marché mondial du traitement du glioblastome multiforme. L’incidence croissante du glioblastome dans le monde devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Ainsi, l’augmentation des taux d’incidence du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché. avec une augmentation particulière des tumeurs GBM frontales et temporales. L’incidence accrue du glioblastome multiforme augmente la demande de détection et de diagnostic précoces grâce à l’utilisation des dernières technologies, propulsant le marché mondial du traitement du glioblastome multiforme. L’incidence croissante du glioblastome dans le monde devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Ainsi, l’augmentation des taux d’incidence du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché. avec une augmentation particulière des tumeurs GBM frontales et temporales. L’incidence accrue du glioblastome multiforme augmente la demande de détection et de diagnostic précoces grâce à l’utilisation des dernières technologies, propulsant le marché mondial du traitement du glioblastome multiforme. L’incidence croissante du glioblastome dans le monde devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Ainsi, l’augmentation des taux d’incidence du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché. L’incidence croissante du glioblastome dans le monde devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Ainsi, l’augmentation des taux d’incidence du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché. L’incidence croissante du glioblastome dans le monde devrait accélérer la demande de traitement du glioblastome multiforme. Ainsi, l’augmentation des taux d’incidence du glioblastome multiforme devrait stimuler la croissance du marché.

Accroître la recherche et le développement (R&D)

L’augmentation des activités de recherche et développement (R&D) en biotechnologie moléculaire et en thérapie génique pour le cancer et les maladies apparentées a facilité le développement de divers médicaments biologiques. Ces médicaments aident à diminuer les effets secondaires des méthodes de traitement existantes, créant ainsi une acceptation plus large parmi les patients. L’hétérogénéité des tumeurs et la variation de l’approche de traitement de patient à patient devraient augmenter la demande d’une approche de traitement personnalisée pour gérer le glioblastome multiforme. L’approbation de nouveaux traitements devrait augmenter l’espérance de vie des patients atteints de glioblastome multiforme. En outre, une désignation spéciale accordée aux médicaments expérimentaux par la FDA devrait accélérer le processus d’approbation et la commercialisation des nouvelles thérapies. Une augmentation des collaborations entre les chercheurs et les acteurs du marché devrait stimuler le développement d’options de traitement nouvelles et efficaces pour le glioblastome multiforme. L’approbation croissante des nouvelles thérapies et des thérapies combinées devrait stimuler le marché du traitement du glioblastome multiforme.

Occasion

Augmentation des approbations de médicaments

La demande croissante de traitement du glioblastome multiforme devrait entraîner davantage d’approbations réglementaires pour les médicaments associés. L’augmentation des approbations réglementaires pour les médicaments apparentés et les produits recombinants constituera une augmentation de la valeur marchande du traitement du glioblastome multiforme dans les années à venir. Dans le cadre d’une initiative de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) visant à promouvoir la reconnaissance des autorités de réglementation pharmaceutique, le processus d’évaluation de l’ANMAT s’est terminé le 11 décembre 2009. L’industrie du traitement du glioblastome multiforme a connu de nombreuses approbations de médicaments ces dernières années, sous l’impulsion de le taux de mortalité croissant de la maladie. L’augmentation des approbations de médicaments augmentera la demande du marché du traitement du glioblastome multiforme.

Certains des principaux acteurs du marché sont F. Hoffmann-La Roche AG, Amgen Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Varian Medical Systems, Inc. (filiale de Siemens Healthcare), ZEISS International, Amneal Pharmaceuticals LLC, Elekta, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eckert & Ziegler, Accord Healthcare, Angiochem, ANI Pharmaceuticals, Inc., Arbor Pharmaceuticals, LLC. (une filiale d’Azurity Pharmaceuticals, Inc.), AstraZeneca, Cantex Pharmaceuticals, Inc., CELON LABS, Diffusion Pharmaceuticals Inc., EnGeneIC, ERC.SA., Genenta science, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Loxo Oncology (une filiale d’Eli Lilly), Novartis AG, VBL THERAPEUTICS, Viatris Inc. et Zydus Pharmaceuticals, Inc., entre autres.

Portée du marché du traitement du glioblastome multiforme

Le marché du traitement du glioblastome multiforme est classé en sept segments notables basés sur le type, le traitement, le type de patient, le type de médicament, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Taper

Primaire (encore)

Secondaire

Sur la base du type, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en primaire (De Novo) et secondaire.

Traitement

Opération

Radiothérapie

Médicaments

Sur la base du traitement, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en chirurgie, radiothérapie et médicaments.

Type de patient

Adulte

Gériatrique

Enfant

Sur la base du type de patient, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en adulte, gériatrique et enfant.

Type de médicament

De marque

Génériques

Sur la base du type de médicament, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en génériques et en marques.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en parentéral, oral et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Soin à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du traitement du glioblastome multiforme est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché mondial du traitement du glioblastome multiforme

Le marché du traitement du glioblastome multiforme est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, traitement, type de patient, type de médicament, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché du traitement du glioblastome multiforme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine, le Pérou et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la prévalence croissante de la maladie dans la région. L’Allemagne devrait dominer le marché européen en raison du grand nombre d’acteurs majeurs du marché. Le Japon devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans le pays.

