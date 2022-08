Marché du traitement du glioblastome multiforme – Analyse globale de l’industrie, tendance, développement, chaîne d’approvisionnement, acteurs clés, part, portée, taille, croissance, segmentation, prévisions 2029

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor el tumor cerebral maligno primario más común y agresivo y representa el 60% de los tumores cerebrales en adultos. Los GBM pueden surgir en el cerebro de novo o evolucionar a partir de un astrocitoma de grado inferior. En los adultos, GBM ocurre con mayor frecuencia en los hemisferios cerebrales, particularmente en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Se han estudiado muchos factores genéticos y ambientales en el glioblastoma multiforme, pero no se ha identificado ningún factor de riesgo responsable de una gran proporción de GBM. Por lo tanto, como muchos otros cánceres, GBM es esporádico, aunque algunos estudios indican una alta prevalencia (17%) de radiación terapéutica previa en pacientes con GBM. El tiempo de latencia entre la irradiación y el desarrollo de GBM varía desde unos pocos años hasta varias décadas. No hay evidencia sustancial de asociación de GBM con factores de estilo de vida como fumar, consumo de alcohol, uso de drogas o exposición a compuestos N-Nitroso. Los estudios han demostrado que el uso de teléfonos celulares no aumenta el riesgo de desarrollar GBM; sin embargo, su asociación con el uso a largo plazo requiere confirmación adicional. Los estudios han demostrado que el uso de teléfonos celulares no aumenta el riesgo de desarrollar GBM; sin embargo, su asociación con el uso a largo plazo requiere confirmación adicional. Los estudios han demostrado que el uso de teléfonos celulares no aumenta el riesgo de desarrollar GBM; sin embargo, su asociación con el uso a largo plazo requiere confirmación adicional.

El informe de mercado Tratamiento de glioblastoma multiforme proporciona detalles sobre la cuota de mercado, los nuevos desarrollos, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios regulatorios del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas y innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para una sesión informativa con el analista, nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado. Iniciativas estratégicas como la colaboración, El acuerdo y la firma de acuerdos de venta para inventar e innovar tratamientos farmacológicos son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado durante el período de pronóstico. la mercado para el tratamiento del glioblastoma multiforme es favorable y tiene como objetivo reducir la progresión de la enfermedad. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de tratamiento de glioblastoma multiforme crecerá a una CAGR del 8,1% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Obtenga un PDF de muestra del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-glioblastoma-multiforme-treatment-market

Dinámica del mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme

Conductores

Aumento de la prevalencia de glioblastoma multiforme

El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cerebral maligno primario más común y representa del 77% al 81% de todos los tumores malignos primarios del sistema nervioso central (SNC). La Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como un tumor astrocítico y oligodendroglial difuso de grado IV. La edad media de presentación primaria de GBM es de 62 años y la mediana de supervivencia es de aproximadamente 14,6 meses. El mal pronóstico asociado con GBM está bien documentado, mientras que las tasas de supervivencia siguen siendo decepcionantes a pesar de los avances médicos y quirúrgicos. Según el estudio, estudios internacionales revelan una tasa de incidencia anual aproximada de 0,59 a 5 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, los estudios indican una mayor incidencia. Miranda-Filho et al. en 2017 ont décrit des taux croissants de cancers du SNC et du cerveau dans des pays d’Amérique du Sud, d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud, tandis que des taux en baisse n’ont été signalés qu’ en Japón. Dobes et al. en 2011 también observó un aumento de la incidencia de tumores GBM en dos de sus estudios australianos multicéntricos, con un aumento particular de tumores GBM frontales y temporales. El aumento de la incidencia del glioblastoma multiforme aumenta la demanda de detección y diagnóstico tempranos mediante el uso de las últimas tecnologías, lo que impulsa el mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento del glioblastoma multiforme. De este modo, Se espera que el aumento de las tasas de incidencia del glioblastoma multiforme impulse el crecimiento del mercado. con un aumento particular de tumores GBM frontales y temporales. El aumento de la incidencia del glioblastoma multiforme aumenta la demanda de detección y diagnóstico tempranos mediante el uso de las últimas tecnologías, lo que impulsa el mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento del glioblastoma multiforme. Por lo tanto, se espera que el aumento de las tasas de incidencia del glioblastoma multiforme impulse el crecimiento del mercado. con un aumento particular de tumores GBM frontales y temporales. El aumento de la incidencia del glioblastoma multiforme aumenta la demanda de detección y diagnóstico tempranos mediante el uso de las últimas tecnologías, lo que impulsa el mercado mundial de tratamiento del glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento del glioblastoma multiforme. Por lo tanto, se espera que el aumento de las tasas de incidencia del glioblastoma multiforme impulse el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento del glioblastoma multiforme. Por lo tanto, se espera que el aumento de las tasas de incidencia del glioblastoma multiforme impulse el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente incidencia de glioblastoma en todo el mundo acelere la demanda de tratamiento del glioblastoma multiforme. De este modo,

Aumentar la investigación y el desarrollo (I+D)

El aumento de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en biotecnología molecular y terapia génica para el cáncer y enfermedades relacionadas ha facilitado el desarrollo de diversos fármacos biológicos. Estos medicamentos ayudan a disminuir los efectos secundarios de los métodos de tratamiento existentes, creando así una mayor aceptación entre los pacientes. Se espera que la heterogeneidad tumoral y la variación en el enfoque de tratamiento de un paciente a otro aumenten la demanda de un enfoque de tratamiento personalizado para controlar el glioblastoma multiforme. La aprobación de nuevos tratamientos debería aumentar la esperanza de vida de los pacientes con glioblastoma multiforme. Además, una designación especial otorgada a los medicamentos en investigación por la FDA debería acelerar el proceso de aprobación y la comercialización de nuevas terapias. Se espera que un aumento en las colaboraciones entre investigadores y actores del mercado impulse el desarrollo de opciones de tratamiento nuevas y efectivas para el glioblastoma multiforme. Se espera que la creciente aprobación de nuevas terapias y terapias combinadas impulse el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme.

Ocasión

Aumento de las aprobaciones de medicamentos

Se espera que la creciente demanda de tratamiento para el glioblastoma multiforme impulse más aprobaciones regulatorias para medicamentos relacionados. El aumento de las aprobaciones regulatorias para medicamentos relacionados y productos recombinantes aumentará el valor de mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme en los próximos años. Como parte de una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para promover el reconocimiento de las autoridades reguladoras de medicamentos, el proceso de evaluación de ANMAT finalizó el 11 de diciembre de 2009. El tratamiento de la industria para el glioblastoma multiforme ha visto numerosas aprobaciones de medicamentos en los últimos años, impulsadas por la aumento de la tasa de mortalidad de la enfermedad.

Certains des principaux acteurs du marché sont F. Hoffmann-La Roche AG, Amgen Inc., Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Varian Medical Systems, Inc. (filiale de Siemens Healthcare), ZEISS International, Amneal Pharmaceuticals LLC , Elekta, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eckert & Ziegler, Accord Healthcare, Angiochem, ANI Pharmaceuticals, Inc., Arbor Pharmaceuticals, LLC. (una filial de Azurity Pharmaceuticals, Inc.), AstraZeneca, Cantex Pharmaceuticals, Inc., CELON LABS, Diffusion Pharmaceuticals Inc., EnGeneIC, ERC.SA., Genenta science, Jazz Pharmaceuticals, Inc., Loxo Oncology (una filial de ‘Eli Lilly), Novartis AG, VBL THERAPEUTICS, Viatris Inc. y Zydus Pharmaceuticals, Inc., entre otros.

Para obtener más información sobre el análisis de mercado, explore el resumen del informe de investigación @: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glioblastoma-multiforme-treatment-market

Alcance del mercado Tratamiento de glioblastoma multiforme

El mercado de tratamiento del glioblastoma multiforme se clasifica en siete segmentos notables según el tipo, el tratamiento, el tipo de paciente, el tipo de fármaco, la vía de administración, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus principales áreas de aplicación y la diferencia entre sus mercados objetivo.

Afilar

Primaria (otra vez)

Secundario

Según el tipo, el mercado de tratamiento de glioblastoma multiforme se segmenta en primario (De Novo) y secundario.

Tratamiento

Operación

Radioterapia

medicamentos

Sobre la base del tratamiento, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en cirugía, radioterapia y medicamentos.

tipo de paciente

Adulto

geriátrico

niño

Según el tipo de paciente, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en adultos, geriatría y pediatría.

tipo de droga

Marca

Genéricos

Según el tipo de fármaco, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en genéricos y de marca.

Ruta de administración

Oral

parenteral

Los otros

Según la vía de administración, el mercado del tratamiento del glioblastoma multiforme se segmenta en parenteral, oral y otros.

usuario final

hospitales

Clínicas

Cuidados en el hogar

Los otros

Sobre la base del usuario final, el mercado de tratamiento de glioblastoma multiforme se segmenta en hospitales, clínicas, atención domiciliaria y otros.

canal de distribucion

farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

farmacia en línea

Los otros

Análisis regional/ descripciones generales del mercado mundial de tratamiento de glioblastoma multiforme

Se analiza el mercado de Tratamiento de glioblastoma multiforme y se proporcionan conocimientos y tendencias del tamaño del mercado por tipo, tratamiento, tipo de paciente, tipo de fármaco, vía de administración, usuario final y canal de distribución, como se muestra a continuación.

Las regiones cubiertas en el informe de mercado Tratamiento de glioblastoma multiforme son EE. UU., Canadá y México, América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC) dentro de Asia Pacífico (APAC), Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) dentro Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina, Perú y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

En América del Norte, se espera que Estados Unidos domine el mercado debido a la creciente prevalencia de la enfermedad en la región. Se espera que Alemania domine el mercado europeo debido a la gran cantidad de jugadores importantes en el mercado. Se espera que Japón domine el mercado de Asia-Pacífico debido al aumento de las actividades de investigación y desarrollo en el país.

Explore la TOC completa en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-glioblastoma-multiforme-treatment-market

Informe superior de atención médica: –

Mercado de dispositivos respiratorios y de anestesia de América del Norte : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-anesthesia-and-respiratory-devices- market

Mercado europeo de dispositivos respiratorios y de anestesia : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-anesthesia-and-respiratory-devices-market

Mercado de automatización de laboratorio de América del Norte : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-lab-automation-market

Mercado europeo de automatización de laboratorio : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lab-automation-market

Mercado de automatización de laboratorio de Asia Pacífico : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lab-automation-market

Mercado de automatización de laboratorio total : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-total-lab-automation-market

Mercado de automatización de laboratorio de pruebas de red : tamaño de la industria, acciones, tendencias y perspectivas de crecimiento https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-network-test-lab-automation-market

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de predecir lo que depara el futuro es comprender la tendencia actual! Data Bridge Market Research se presentó como una empresa de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos comprometidos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información efectiva para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los desafíos comerciales complejos e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es un conjunto de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en 2015 en Pune.

Data Bridge Market Research cuenta con más de 500 analistas que trabajan en diferentes industrias. Hemos atendido a más del 40% de las empresas Fortune 500 a nivel mundial y tenemos una red de más de 5000 clientes en todo el mundo. Data Bridge sabe cómo crear clientes satisfechos que confían en nuestros servicios y confían en nuestro arduo trabajo con certeza. Estamos satisfechos con nuestra gloriosa calificación de satisfacción del cliente del 99,9 %.

Contáctenos:-

Investigación de mercado de puente de datos

EE.UU. EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: – corporatesales@databridgemarketresearch.com