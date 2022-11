Marché du traitement des vergetures: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

« Le rapport d’analyse du marché du traitement des vergetures couvre l’analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, les processus de fabrication, l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs et tous les moteurs du sont mentionnés dans le rapport Factors and Constraints, qui fournit une analyse relativement détaillée de toutes les régions et de tous les segments d’acteurs, permettant aux lecteurs de mieux comprendre les domaines dans lesquels ils peuvent placer les ressources existantes et de mesurer la priorité de régions spécifiques pour améliorer leur présence sur le marché. .

Le marché du traitement des vergetures vaut 2,04 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 3,82 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research. Le rapport de marché est organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge et comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

Les vergetures apparaissent lorsque notre peau s’étire ou se contracte rapidement. Au fur et à mesure que la peau guérit, le collagène et l’élastine qui maintiennent la peau en place peuvent se déchirer et des vergetures peuvent se développer. Le traitement de nombreux types de cellules entraîne une restauration complète de la peau, améliorant ainsi l’apparence esthétique d’une personne.

Ces dernières années, le marché du traitement des vergetures devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les taux d’obésité dans le monde augmentent depuis 1975. En 2016-2017, plus de 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids, dont plus de 650 millions étaient obèses. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la majeure partie de la population mondiale vit dans des pays où l’obésité et le surpoids causent plus de décès que l’insuffisance pondérale. Selon ce qui précède, l’obésité est répandue dans le monde entier, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes souffrant de vergetures. Cela contribue à son tour à élargir le marché considéré.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des vergetures sont :

Clarins (France)

Laboratoires Expanscience (France)

Merz Pharma (Allemagne)

Candela Corporation (États-Unis)

Cynosure LLC (États-Unis)

basq NYC (États-Unis)

ET Browne Drug Co., Inc. (EAU)

Lumenis Be Ltd. (Israël)

Bio-Oil (Espagne)

Concord Medisys (Inde)

Helix BioMedix, Inc. (États-Unis)

The Boppy Company LLC (États-Unis)

Cult Beauty (Royaume-Uni)

Casmara (Espagne)

Weleda (Suisse)

Mama Mio (États-Unis)

Demaclara (États-Unis)

Strialite (États-Unis)

Bayer AG (Allemagne)

Helix BioMedix, Inc (États-Unis)

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé à la procédure de traitement entravera le taux de croissance du marché. Le manque de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché du traitement des vergetures. De plus, la baisse des visites cliniques due à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement des vergetures détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, l’évolution de la réglementation du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché du traitement des vergetures, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Informations clés liées au traitement des vergetures incluses dans le rapport :

Analyse graphique et illustrative exclusive des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles influencent cette dynamique de marché dans toutes les régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments de groove émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de cette courbe de marché

L’étendue ancienne, actuelle et possible du marché en termes de valeur et de volume des prospects

Avantages des mots-clés par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leurs contributions aux revenus sont mentionnées.

La section positionnement des acteurs du marché donne un aperçu de la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Table des matières

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Paysage du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 6 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 8 : Paysage client

Partie 09 : Paysage régional

Partie 10 : Cadre décisionnel

Partie 11 : Moteurs et défis

Partie 12 : Tendances du marché

Partie 13 : Paysage des fournisseurs

Partie 14 : Analyse des fournisseurs

ARTICLE 15 : ANNEXE

