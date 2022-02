Marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques avec analyse d’impact de Covid-19 et perspectives de la demande 2029

Pour une période de prévision estimée de 2022 à 2029, le rapport affiche les valeurs du TCAC pour l’industrie, ce qui aide à déterminer les coûts et les valeurs ou stratégies d’investissement. Un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées ainsi que leurs profils élargissent la portée de ce rapport. En outre, les facteurs d’influence tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence ont été étudiés dans le rapport à l’aide de l’analyse SWOT. Ce rapport évalue l’industrie en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2020-2027. Le rapport contient des données de l’année de référence 2019 et de l’année historique 2018. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique et à l’adoption croissante d’un mode de vie malsain.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché du traitement des maladies des valves cardiaques sont Abbott, Pfizer Inc, Eli Lilly and Company, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bayer AG, Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc, Boehringer Ingelheim International GmbH, CSL Limited, CryoLife, Inc, Mardil Medical, Inc, NeoChord, Inc, Edwards Lifesciences Corporation, SYNECOR, Foldex, Inc, LivaNova PLC, Novosense AB, Servier entre autres.

Marché mondial du traitement des maladies valvulaires cardiaques par type (sténose valvulaire et insuffisance valvulaire), traitement (médicaments et chirurgie), classe de médicaments (diurétiques, médicaments anti-arythmiques, vasodilatateurs, inhibiteurs de l’ECA, bêta-bloquants, anticoagulants et autres), voie d’administration ( orale, intraveineuse et autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

Analyse compétitive:

Le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques pour l’Europe mondiale, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives du marché : marché mondial du traitement des maladies valvulaires cardiaques

La maladie valvulaire cardiaque est également connue sous le nom de maladie cardiaque valvulaire, déficience du fonctionnement des valves cardiaques. Il provoque soit une sténose valvulaire, soit une insuffisance valvulaire. Dans certains cas, une ou plusieurs valves ne fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne une perturbation du flux sanguin dans le corps. Les symptômes comprennent un bruit cardiaque anormal (murmure), un essoufflement, de la fatigue, un gonflement des chevilles et des pieds, des étourdissements et des évanouissements.

Selon John Muir Health, les troubles cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis, avec plus de 600 000 décès en Amérique chaque année et une maladie des valves cardiaques est diagnostiquée chez plus de cinq millions d’Américains chaque année.

Facteurs de marché

Le développement rapide de la cardiologie invasive et l’adoption de techniques mini-invasives pour la chirurgie cardiaque stimulent la croissance du marché

La recherche et le développement croissants dans le remplacement valvulaire et la chirurgie cardiaque adulte, tels que le traitement des cardiopathies valvulaires, accélèrent la croissance du marché au cours de la période de prévision

L’amélioration des infrastructures de santé dans les économies en développement accélère la croissance du marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques

Contraintes du marché

Le coût élevé des diagnostics et des chirurgies entrave le marché

Les réglementations gouvernementales strictes et les autorités médicales entravent la croissance du marché dans un avenir proche

Le manque d’experts et de médecins pour la chirurgie cardiaque freine la croissance du marché

Portée du marché mondial du traitement des maladies valvulaires cardiaques et taille du marché:

Le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en fonction des types, du traitement, de la classe de médicaments, de la voie d’administration, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments spécifiques aidera les utilisateurs à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du traitement, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en médicaments et chirurgie

Sur la base des types, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en sténose valvulaire et insuffisance valvulaire

Sur la base de la classe de médicaments, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en diurétiques, agents anti-arythmiques, vasodilatateurs, inhibiteurs de l’ECA, bêta-bloquants, anticoagulants et autres

En fonction de la voie d’administration, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en voie orale, intraveineuse et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement des maladies valvulaires cardiaques est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres

Analyse au niveau du pays du marché mondial du traitement des maladies valvulaires cardiaques

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Hongrie, la Lituanie, l’Autriche, l’Irlande, la Norvège, la Pologne, le reste d’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël, Égypte, Koweït, reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique, Argentine, Brésil, Pérou et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Principaux développements sur le marché

En mars 2019, Abbott Vascular Inc, une filiale d’Abbott, a reçu une approbation élargie de la FDA américaine pour MitraClip Clip Delivery System, un dispositif de réparation de valve pour traiter certains patients souffrant d’insuffisance cardiaque avec régurgitation mitrale. Auparavant, ce dispositif était indiqué pour réduire la régurgitation mitrale chez les patients présentant des anomalies de la valve mitrale. Cette approbation élargie de la nouvelle indication bénéficiera aux patients présentant des symptômes d’insuffisance cardiaque associés à une régurgitation mitrale secondaire importante, qui ont reçu une réponse inadéquate des autres traitements.

En août 2019, Medtronic a reçu une approbation élargie de la FDA pour les dispositifs CoreValve Evolut R et CoreValve Evolut PRO pour plusieurs valves cardiaques transcathéter chez les patients à faible risque de décès et de complications associés à la chirurgie à cœur ouvert. Les approbations élargissent l’utilisation clinique de ces dispositifs et élargissent le portefeuille de la société dans le domaine thérapeutique de la cardiologie.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement des maladies des valves cardiaques sur les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

