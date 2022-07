Marché du traitement des hernies discales lombaires: Couvrant la croissance historique du marché, la taille, les tendances, l’aperçu du marché, la portée, l’analyse régionale, la recherche, le développement et la prévision de l’avenir 2029

La hernie discale lombaire (LDH) est une affection fréquente du bas du dos. C’est l’un des troubles les plus fréquents qui provoque une gêne au bas du dos et/ou aux jambes chez les personnes. Une hernie discale survient lorsque le matériau du disque (nucleus pulposus ou annulus fibrosis) est déplacé à l’extérieur de la région du disque intervertébral. Ce cycle de hernie commence par une défaillance des anneaux annulaires les plus internes et se déplace radialement vers l’extérieur. Les dommages à l’anneau du disque sont généralement liés à une flexion totale de la colonne vertébrale sur une longue période de temps.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement des hernies discales lombaires était évalué à 2,568 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4,16 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché du traitement des hernies discales lombaires

Conducteurs

Taux de prévalence élevé du tabagisme

L’augmentation du taux de prévalence du tabagisme agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché. On pense que le tabagisme réduit le flux d’oxygène vers les disques, les obligeant à se décomposer plus rapidement et amortira donc davantage le taux de croissance du marché du traitement des hernies discales lombaires.

Mode de vie sédentaire des personnes

La prévalence croissante du mode de vie sédentaire chez les personnes, comme le manque d’exercice physique, est la principale raison qui devrait améliorer le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Les problèmes de dos sont plus fréquents chez les personnes qui occupent des emplois physiquement exigeants. Soulever, pousser, tordre à plusieurs reprises, tirer et se pencher latéralement peut également entraîner une hernie discale.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement de la hernie discale lombaire est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

En outre, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargiront le marché du traitement des hernies discales lombaires. De plus, l’introduction et l’adoption rapide liées aux dispositifs médicaux technologiquement avancés et à l’augmentation de la population gériatrique entraîneront l’expansion du marché du traitement des hernies discales lombaires.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement des hernies discales lombaires. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement des hernies discales lombaires au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial du traitement des hernies discales lombaires

Le marché du traitement de la hernie discale lombaire est segmenté en fonction du type, du type de localisation, du traitement, du diagnostic, de la forme posologique, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de lieu

Axillaire

foraminal

Postérolatéral

Prolapsus central

Diagnostic

Tests nerveux

Électromyographie (EMG)

Étude de la conduction nerveuse

Examens d’imagerie

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Myélogramme

Tomodensitométrie (TDM)

rayons X

Les autres

Traitement

Médicament

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Opioïdes

Relaxants musculaires

Injections locales de corticoïdes (CSI)

Opération

Microdiscectomie latérale lointaine

Laminotomie et discectomie

Thérapie physique

Les autres

Taper

Chronique

Aigu

Forme posologique

Injection

Comprimés

Les autres

Voie d’administration

Parentéral

Oral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Traitement des hernies discales lombaires

Le marché du traitement de la hernie discale lombaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de lieu, traitement, diagnostic, forme posologique, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la hernie discale lombaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement des hernies discales lombaires en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à la hausse des dépenses de santé qui propulsera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la prévalence croissante de la hernie discale lombaire dans cette région. En outre, le développement des infrastructures de santé et les initiatives gouvernementales croissantes propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement des hernies discales lombaires

Le paysage concurrentiel du marché Traitement de la hernie discale lombaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement de la hernie discale lombaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la hernie discale lombaire sont :

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Zydus Cadila (Inde)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

Globus Medical (États-Unis)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Stryker (États-Unis)

Assertio Therapeutics, Inc. (NOUS)

